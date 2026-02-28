Manifestación del 28F de colectivos de izquierda este sábado en Sevilla para recordar "la nación subyugada y subalterna"

El manifiesto de la Plataforma Andalucía 28F enfatizó las consecuencias del éxodo juvenil provocado por el desempleo y la precariedad laboral, identificando un modelo económico centrado en el turismo como causa de exclusión social y dificultades de acceso a la vivienda. Sobre esta base, decenas de colectivos, bajo la convocatoria de la Plataforma Andalucía 28F, protagonizarán el sábado una manifestación en Sevilla en conmemoración del Día de Andalucía, con reclamos centrados en la soberanía política, el refuerzo de los servicios públicos y la denuncia de situaciones de marginación histórica sufridas por la comunidad. El acto contará con la presencia de dirigentes nacionales de partidos considerados progresistas, que se sumarán a las demandas recogidas por los convocantes. Tal como publicó el medio de comunicación, el evento busca recordar la condición de “nación subyugada y subalterna” atribuida a Andalucía en el documento que sostiene la convocatoria.

Según consignó la fuente, la marcha partirá desde la calle Enramadilla, a las 12:00 horas, y está programada para concluir en la sede de la Presidencia de la Junta, el Palacio de San Telmo. El medio detalló que la organización del evento supera el marco de los colectivos sociales, dado el respaldo explícito de figuras políticas de relevancia nacional como la secretaria general de Podemos, Ione Belarra, y el coordinador federal de Izquierda Unida y candidato de Por Andalucía a la presidencia autonómica, Antonio Maíllo. Otros representantes, entre ellos José Ignacio García (Adelante Andalucía), Toni Valero (Izquierda Unida Andalucía) y Juan Antonio Delgado (Podemos), también figuran entre los protagonistas de esta movilización. Fuera de este contexto, el Partido Socialista Obrero Español de Andalucía planificó un acto independiente con la participación de la vicepresidenta del Gobierno y ministra María Jesús Montero, que tendrá lugar en Moguer, Huelva.

El manifiesto de Andalucía 28F, recogido por el medio, advierte que las celebraciones institucionales suelen desconectarse de la realidad que afronta la región y describe a Andalucía como “subyugada en lo económico, subalterna en lo político y expropiada en lo cultural”. El texto plantea enfrentar lo que denominan “problemas seculares” con la soberanía política como solución para decidir sobre el futuro regional. A ello suma la promoción de servicios públicos como garantes de derechos sociales, así como la defensa de una Andalucía definida como republicana, feminista y ecologista, que impulse la paz y los bienes comunes.

Entre los problemas destacados por la Plataforma, según reportó la fuente, se incluye el daño causado por el desempleo persistente y la falta de oportunidades, reflejado en la emigración de la juventud andaluza. Los organizadores atribuyen este fenómeno a un modelo económico basado en el monocultivo del turismo, considerado responsable de impedir el acceso a la vivienda y perpetuar la pobreza y la exclusión social. El manifiesto añade que estas dificultades no son nuevas, conectando el presente con antecedentes históricos que condicionan la estructura económica regional.

Un apartado relevante del texto, de acuerdo con lo difundido por el medio, acusa un “desmantelamiento dirigido de la sanidad pública”, y presenta el caso de la crisis del cribado de cáncer de mama como ejemplo de las consecuencias de los recortes presupuestarios. La Plataforma sostiene que existe un “modelo de gestión” que prioriza los intereses del sector privado sobre el bienestar público, descartando que las deficiencias detectadas obedezcan a fallos puntuales. La declaración subraya que el gasto sanitario por habitante en Andalucía figura como el más bajo del país, y califica el sistema regional como el de peor desempeño del Estado español en materia sanitaria.

La situación de la dependencia aparece también en el documento, que evalúa las demoras administrativas. El manifiesto cita como dato que en 2023 murieron 5.751 personas de las listas de espera para acceder a servicios de dependencia, cifra que asciende a 83.686 desde 2017, indicando una demora media superior en nueve meses a la estatal. El texto considera que estas estadísticas representan un problema estructural en la gestión de los recursos autonómicos destinados a la atención social.

La Plataforma Andalucía 28F, según consignó el medio, afirma que tampoco la educación pública atraviesa un escenario favorable. La organización denuncia la supresión de más de 2.000 aulas en la enseñanza obligatoria en los últimos años y la asignación de fondos públicos a la educación privada, lo que interpreta como una remodelación del modelo educativo autonómico en detrimento de la oferta pública.

El manifiesto se refiere igualmente a la agenda climática y la memoria democrática. Los convocantes critican la gestión del Gobierno andaluz, al cual atribuyen una “irresponsabilidad o inconsciencia” frente al cambio climático al no desarrollar actuaciones frente a fenómenos atmosféricos extremos. Además, acusan que la reducción de políticas de memoria democrática bajo gobiernos del Partido Popular y Vox constituye un retroceso en materia de derechos humanos y de consolidación democrática. El documento especifica que “olvidar a las víctimas del franquismo no es neutralidad: es negacionismo”.

Sobre la violencia de género, el texto resalta que en Andalucía se concentró un tercio de los crímenes machistas reportados en España en 2025 y que, en los primeros meses de 2026, de las seis mujeres asesinadas en el país, la mitad corresponden a la región. La Plataforma hace mención expresa de todas las mujeres afectadas por la violencia patriarcal, insistiendo en la gravedad de este fenómeno.

Los organizadores, reportó el medio, expresan en el manifiesto palabras de “solidaridad y cariño” hacia las víctimas del accidente ferroviario de Adamuz, al tiempo que rechazan la liberalización del transporte ferroviario impulsada por la Unión Europea. Según la Plataforma, este proceso ha agravado el desgaste de las infraestructuras y la calidad del servicio. En respuesta, los convocantes defienden la necesidad de un sistema ferroviario público, social y eficiente, capaz de integrar el territorio y asegurar servicios de cercanías y media distancia.

El conjunto de reivindicaciones presentado por la Plataforma Andalucía 28F articula una demanda para afrontar de forma decidida las dificultades sociales y económicas de la región, reclamando autonomía para definir políticas y orientar recursos en favor de los servicios públicos, la justicia social y la memoria histórica. La movilización del próximo sábado constituye un ejercicio colectivo de protesta ante la celebración institucional del Día de Andalucía, con la participación de organizaciones y dirigentes políticos de alcance nacional, según subrayan distintas notas y documentos recogidos por el medio.