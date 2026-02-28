Espana agencias

Manifestación del 28F de colectivos de izquierda este sábado en Sevilla para recordar "la nación subyugada y subalterna"

La marcha promovida por la Plataforma Andalucía 28F reunirá en Sevilla a representantes nacionales de partidos progresistas, quienes exigen soberanía política y mejores servicios públicos, denunciando precariedad laboral, déficit sanitario y deterioro educativo en la región

Guardar

El manifiesto de la Plataforma Andalucía 28F enfatizó las consecuencias del éxodo juvenil provocado por el desempleo y la precariedad laboral, identificando un modelo económico centrado en el turismo como causa de exclusión social y dificultades de acceso a la vivienda. Sobre esta base, decenas de colectivos, bajo la convocatoria de la Plataforma Andalucía 28F, protagonizarán el sábado una manifestación en Sevilla en conmemoración del Día de Andalucía, con reclamos centrados en la soberanía política, el refuerzo de los servicios públicos y la denuncia de situaciones de marginación histórica sufridas por la comunidad. El acto contará con la presencia de dirigentes nacionales de partidos considerados progresistas, que se sumarán a las demandas recogidas por los convocantes. Tal como publicó el medio de comunicación, el evento busca recordar la condición de “nación subyugada y subalterna” atribuida a Andalucía en el documento que sostiene la convocatoria.

Según consignó la fuente, la marcha partirá desde la calle Enramadilla, a las 12:00 horas, y está programada para concluir en la sede de la Presidencia de la Junta, el Palacio de San Telmo. El medio detalló que la organización del evento supera el marco de los colectivos sociales, dado el respaldo explícito de figuras políticas de relevancia nacional como la secretaria general de Podemos, Ione Belarra, y el coordinador federal de Izquierda Unida y candidato de Por Andalucía a la presidencia autonómica, Antonio Maíllo. Otros representantes, entre ellos José Ignacio García (Adelante Andalucía), Toni Valero (Izquierda Unida Andalucía) y Juan Antonio Delgado (Podemos), también figuran entre los protagonistas de esta movilización. Fuera de este contexto, el Partido Socialista Obrero Español de Andalucía planificó un acto independiente con la participación de la vicepresidenta del Gobierno y ministra María Jesús Montero, que tendrá lugar en Moguer, Huelva.

El manifiesto de Andalucía 28F, recogido por el medio, advierte que las celebraciones institucionales suelen desconectarse de la realidad que afronta la región y describe a Andalucía como “subyugada en lo económico, subalterna en lo político y expropiada en lo cultural”. El texto plantea enfrentar lo que denominan “problemas seculares” con la soberanía política como solución para decidir sobre el futuro regional. A ello suma la promoción de servicios públicos como garantes de derechos sociales, así como la defensa de una Andalucía definida como republicana, feminista y ecologista, que impulse la paz y los bienes comunes.

Entre los problemas destacados por la Plataforma, según reportó la fuente, se incluye el daño causado por el desempleo persistente y la falta de oportunidades, reflejado en la emigración de la juventud andaluza. Los organizadores atribuyen este fenómeno a un modelo económico basado en el monocultivo del turismo, considerado responsable de impedir el acceso a la vivienda y perpetuar la pobreza y la exclusión social. El manifiesto añade que estas dificultades no son nuevas, conectando el presente con antecedentes históricos que condicionan la estructura económica regional.

Un apartado relevante del texto, de acuerdo con lo difundido por el medio, acusa un “desmantelamiento dirigido de la sanidad pública”, y presenta el caso de la crisis del cribado de cáncer de mama como ejemplo de las consecuencias de los recortes presupuestarios. La Plataforma sostiene que existe un “modelo de gestión” que prioriza los intereses del sector privado sobre el bienestar público, descartando que las deficiencias detectadas obedezcan a fallos puntuales. La declaración subraya que el gasto sanitario por habitante en Andalucía figura como el más bajo del país, y califica el sistema regional como el de peor desempeño del Estado español en materia sanitaria.

La situación de la dependencia aparece también en el documento, que evalúa las demoras administrativas. El manifiesto cita como dato que en 2023 murieron 5.751 personas de las listas de espera para acceder a servicios de dependencia, cifra que asciende a 83.686 desde 2017, indicando una demora media superior en nueve meses a la estatal. El texto considera que estas estadísticas representan un problema estructural en la gestión de los recursos autonómicos destinados a la atención social.

La Plataforma Andalucía 28F, según consignó el medio, afirma que tampoco la educación pública atraviesa un escenario favorable. La organización denuncia la supresión de más de 2.000 aulas en la enseñanza obligatoria en los últimos años y la asignación de fondos públicos a la educación privada, lo que interpreta como una remodelación del modelo educativo autonómico en detrimento de la oferta pública.

El manifiesto se refiere igualmente a la agenda climática y la memoria democrática. Los convocantes critican la gestión del Gobierno andaluz, al cual atribuyen una “irresponsabilidad o inconsciencia” frente al cambio climático al no desarrollar actuaciones frente a fenómenos atmosféricos extremos. Además, acusan que la reducción de políticas de memoria democrática bajo gobiernos del Partido Popular y Vox constituye un retroceso en materia de derechos humanos y de consolidación democrática. El documento especifica que “olvidar a las víctimas del franquismo no es neutralidad: es negacionismo”.

Sobre la violencia de género, el texto resalta que en Andalucía se concentró un tercio de los crímenes machistas reportados en España en 2025 y que, en los primeros meses de 2026, de las seis mujeres asesinadas en el país, la mitad corresponden a la región. La Plataforma hace mención expresa de todas las mujeres afectadas por la violencia patriarcal, insistiendo en la gravedad de este fenómeno.

Los organizadores, reportó el medio, expresan en el manifiesto palabras de “solidaridad y cariño” hacia las víctimas del accidente ferroviario de Adamuz, al tiempo que rechazan la liberalización del transporte ferroviario impulsada por la Unión Europea. Según la Plataforma, este proceso ha agravado el desgaste de las infraestructuras y la calidad del servicio. En respuesta, los convocantes defienden la necesidad de un sistema ferroviario público, social y eficiente, capaz de integrar el territorio y asegurar servicios de cercanías y media distancia.

El conjunto de reivindicaciones presentado por la Plataforma Andalucía 28F articula una demanda para afrontar de forma decidida las dificultades sociales y económicas de la región, reclamando autonomía para definir políticas y orientar recursos en favor de los servicios públicos, la justicia social y la memoria histórica. La movilización del próximo sábado constituye un ejercicio colectivo de protesta ante la celebración institucional del Día de Andalucía, con la participación de organizaciones y dirigentes políticos de alcance nacional, según subrayan distintas notas y documentos recogidos por el medio.

Temas Relacionados

Manifestación 28FAndalucíaSevillaPlataforma Andalucía 28FIone BelarraAntonio MaílloJosé Ignacio GarcíaMaría Jesús MonteroJunta de AndalucíaSanidad públicaEUROPAPRESS

Últimas Noticias

Dos encuestas auguran el triunfo del PP en Andalucía sin mayoría absoluta garantizada con Vox al alza muy cerca del PSOE

El PP se perfila como vencedor en las elecciones andaluzas con una holgada ventaja, aunque su continuidad en el gobierno dependería de pactos al no asegurarse el umbral necesario, mientras Vox y PSOE se disputan el segundo puesto

Dos encuestas auguran el triunfo

España exportó material de defensa por valor de 2.330 millones en 2025, un 18% más que el año anterior

El informe de la Secretaría de Estado de Comercio revela un significativo aumento en las transferencias de equipamiento militar durante el primer semestre, así como restricciones adicionales a Israel y Rusia y 42 negativas de licencias en productos de alto riesgo

España exportó material de defensa

Juanma Moreno: "En unos temas coincido más con Ayuso y en otros con Felipe González"

El presidente andaluz subraya la diversidad de opiniones dentro del PP, reconoce la relevancia histórica de González, defiende políticas liberales y descarta pactos con Vox, mientras recalca la estabilidad lograda en Andalucía y la dificultad de alcanzar mayoría absoluta

Juanma Moreno: "En unos temas

Illa valora positivamente la ley de amnistía y dice que Puigdemont "debería haber vuelto ya"

El jefe del gobierno catalán defendió la legislación aprobada y expresó su voluntad de que el exmandatario autonómico regrese cuanto antes, subrayando que los argumentos jurídicos contra la norma han sido descartados por el Tribunal Constitucional

Illa valora positivamente la ley

Feijóo defiende de nuevo la vuelta del rey emérito y dice que quienes lo critican "no le llegan a la suela del zapato"

Durante un acto en Salamanca, el líder del Partido Popular respaldó la residencia de Juan Carlos I en España, destacando su contribución histórica y criticando duramente a quienes cuestionan su figura, al tiempo que reclamó mayor transparencia al Ejecutivo socialista

Feijóo defiende de nuevo la
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Pozuelo de Alarcón tumba el

Pozuelo de Alarcón tumba el chalé con piscina que el fichaje más caro en la historia del Real Madrid se quería construir en la urbanización más elitista de la región

La Policía Nacional y la Guardia Civil vuelven a suspender en igualdad: ninguno de los dos cuerpos alcanza el 20% de mujeres entre sus agentes en 2025

Abascal toma el control de Vox acusado de librar una “repugnante guerra sucia”: “Se busca que no haya nadie reconocible”

Cómo votar por correo en las elecciones de Castilla y León: plazos e instrucciones

El Gobierno valenciano releva a dos altos cargos de Emergencias, uno de los cuales cuestionó la actuación de Pradas en la DANA

ECONOMÍA

Niños con GPS y perros

Niños con GPS y perros con llaveros inteligentes: el deseo de tener controlados a hijos y mascotas dispara la demanda de dispositivos de localización

La Justicia condena a una agencia de detectives a indemnizar a una mujer con incapacidad permanente total con 3.000 euros por fotografiarla en su casa

Renfe detecta un aumento de fibras de amianto en un taller de Madrid en el que trabajan más de 100 empleados: alteraciones en Cercanías

El Gobierno catalán destina 1.900 millones a políticas de vivienda en los presupuestos de 2026, la mayor inversión de su historia

El precio de la luz cae en España: ha sido el mes de febrero más barato de la historia

DEPORTES

Así queda el calendario de

Así queda el calendario de LaLiga tras la reestructuración por las competiciones europeas: el Real Madrid afronta una situación inédita

Muere a las 89 años Santiago Aguado, miembro de la Junta Directiva del Real Madrid

Los equipos españoles ya tienen rival en octavos de Champions: Newcastle-Barcelona, Real Madrid-City y Atlético de Madrid-Tottenham

Futbolistas en activo con acciones en clubes: el ejemplo de Cristiano Ronaldo y una tendencia en expansión

Expulsan a un aficionado del Bernabéu por realizar un saludo nazi antes del partido entre Real Madrid y Benfica