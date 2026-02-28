Espana agencias

Illa afirma la "disponibilidad" del Govern para llegar a un acuerdo sobre los Presupuestos

El líder catalán subraya la urgencia de articular unas nuevas cuentas, destacando la importancia estratégica de la inversión prevista e instando a los partidos aliados a trabajar juntos para responder a las necesidades del contexto económico actual

Al referirse a la inauguración de la nueva estación de autobuses de Lleida, Salvador Illa puso especial énfasis en la trascendencia de los próximos Presupuestos para la economía y la inversión en Cataluña. En este contexto, sostuvo que el país atraviesa una etapa que requiere acuerdos sólidos y compromiso institucional para asegurar el desarrollo de proyectos estratégicos, según consignó el medio.

El presidente de la Generalitat manifestó de manera pública que el Govern mantiene una “máxima disponibilidad” para alcanzar un acuerdo sobre las cuentas públicas, tal como informó la plataforma de noticias. Durante su intervención, Illa precisó que este entendimiento tendría como interlocutores clave a los socios políticos que hicieron posible su investidura, en particular Esquerra Republicana de Catalunya (ERC). Destacó la urgencia de avanzar en este proceso para responder a las demandas sociales y económicas que enfrenta Cataluña en el momento actual.

Según publicó el medio, Illa planteó que el proyecto de Presupuestos que propone el Ejecutivo catalán se presenta como ambicioso, así como orientado hacia la ejecución de una cifra de inversión sin precedentes en el territorio. Esta inversión prevé potenciar infraestructuras, servicios públicos y proyectos económicos, elementos que Illa considera fundamentales para asegurar estabilidad y dinamismo en la comunidad autónoma.

Durante su discurso, el presidente subrayó la importancia de que los diferentes grupos parlamentarios trabajen conjuntamente, priorizando el interés general de Cataluña por encima de otras consideraciones políticas. El medio detalló que Illa remarcó la necesidad de ser “claro y un poco más contundente” en la defensa de estos Presupuestos por el impacto directo que tendrán en la ciudadanía y en la marcha de los principales sectores productivos.

Asimismo, según informó la plataforma de noticias, la administración catalana insiste en la conveniencia de aprobar unas nuevas cuentas para enfrentar el contexto económico presente. De acuerdo con la intervención de Illa, el hecho de disponer de un marco presupuestario sólido resulta imprescindible para garantizar el despliegue de políticas públicas orientadas a paliar los efectos de la coyuntura internacional y responder adecuadamente a las nuevas demandas sociales.

El medio destacó que la apertura de la estación de autobuses de Lleida sirvió de escenario para que el líder catalán reiterase su llamada al diálogo entre las fuerzas políticas. Illa insistió en que el momento actual exige altura de miras y colaboración para sentar las bases de un crecimiento sostenido, tanto en infraestructuras como en inversión social y productiva.

Finalmente, según detalló el medio, el presidente Illa defendió la viabilidad del proyecto presentado por el Govern y dejó clara la disposición del Ejecutivo para negociar con los partidos aliados. Con este mensaje, buscó trasladar a la sociedad catalana un compromiso explícito con la gobernabilidad y la estabilidad financiera, al tiempo que alentó a sus interlocutores a anteponer los intereses conjuntos en el debate presupuestario.

