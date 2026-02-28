Espana agencias

Feijóo trasladará mañana a médicos medidas para un sistema de salud que hay que "financiar, equiparar y potenciar"

El líder del Partido Popular anunciará a representantes de los sindicatos médicos nuevas propuestas para reforzar la sanidad durante el primer año de mandato, entre ellas el aumento de plazas MIR, mejoras laborales y mayor inversión en recursos humanos y tecnológicos

Durante un acto celebrado en Ávila, Alberto Núñez Feijóo, presidente del Partido Popular, expresó su intención de enviar directamente a los representantes de los principales sindicatos médicos una serie de propuestas orientadas a reforzar el Sistema Nacional de Salud en el primer año de una eventual legislatura bajo su liderazgo. Según explicó el dirigente, estas medidas buscan asegurar la financiación, equiparación y potenciación del sector sanitario español.

De acuerdo con la información publicada por diversos medios, Feijóo enfatizó que el sistema de salud se encuentra en uno de los peores momentos que recuerda, afirmando que "nunca" había estado "tan deteriorado" como en la actualidad. Durante su intervención, apoyó al candidato del partido a la Junta de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco, en el contexto de la próxima cita electoral prevista para el 15 de marzo.

El dirigente popular destacó la necesidad de incrementar de forma significativa los recursos humanos dentro de la sanidad pública. Según detalló, existe una carencia especialmente aguda en el ámbito de la atención primaria, concretando que se requieren más de 4.500 médicos de familia y pediatras para cubrir la demanda existente. Feijóo subrayó que estas cifras responden a las reivindicaciones planteadas por los propios médicos en reuniones mantenidas con representantes sindicales la semana anterior. "He tomado buena nota", aseguró.

Dentro de las iniciativas propuestas, el líder del Partido Popular mencionó la ampliación de la oferta de plazas de Médico Interno Residente (MIR), con un crecimiento sostenido y anticipado para evitar problemas como los experimentados este año, cuando el proceso de calificación y asignación aún no se había resuelto completamente al momento de sus declaraciones. El objetivo, según detalló Feijóo, es garantizar una planificación eficiente que evite situaciones de incertidumbre tanto para los aspirantes como para el sistema sanitario.

Además, Feijóo propuso introducir mejoras en el sistema de guardias de los hospitales, reconociendo la sobrecarga y dificultades a las que se enfrenta el personal médico. El dirigente identificó la reducción de la burocracia como otra prioridad, ya que considera que actualmente el exceso de trámites afecta negativamente la labor asistencial de los profesionales sanitarios.

Según consignó el Partido Popular en esta convocatoria, las propuestas recogidas en el documento que se remitirá a los sindicatos médicos incluirán distintos compromisos que Feijóo aseguró quiere implementar en su primer año en el Gobierno, en caso de acceder a la presidencia. El presidente del PP insistió durante el acto en la convicción de su formación de tratar en igualdad a todos los españoles, y afirmó que "no hay españoles de primera y de segunda", haciendo referencia a la situación de los médicos y a la necesidad de que "no tengan que cambiar la bata blanca por la estelada para ser escuchados".

El medio detalló también que Feijóo aboga por que la financiación de la sanidad figure como un elemento independiente dentro del sistema de financiación de las comunidades autónomas. Según precisó el presidente del Partido Popular, el debate no debe centrarse en cuestiones territoriales, sino en la calidad de los servicios esenciales, como la sanidad, la educación y los servicios sociales, y en el impacto directo sobre las personas.

Entre los elementos que Feijóo comprometió a incluir en el envío dirigido a los sindicatos médicos, se encuentran tanto propuestas específicas -como el aumento de plazas MIR y la reorganización del sistema de guardias hospitalarias- como la intención de dedicar mayores inversiones a recursos humanos y tecnología en el sistema sanitario. De acuerdo con lo anunciado por el líder popular y recogido por distintos medios, el objetivo final de este paquete de medidas es fortalecer la sanidad pública frente a los desafíos actuales y responder de forma eficaz a las demandas de los profesionales del sector.

La presentación de este paquete de propuestas se enmarca en la estrategia del Partido Popular de situar la reforma y fortalecimiento del sistema sanitario entre sus prioridades programáticas para la próxima legislatura. En reiteradas ocasiones durante el acto, Feijóo recalcó la idea de que el sistema nacional de salud requiere un esfuerzo adicional en financiación y una apuesta decidida por el incremento del personal y la modernización de los recursos tecnológicos disponibles.

La reunión prevista entre los responsables del PP y los sindicatos médicos servirá, según informó el propio Feijóo, para trasladar por escrito el conjunto de las propuestas que su partido prevé impulsar en caso de lograr la victoria electoral. El líder popular afirmó que estas medidas responden directamente a las demandas recibidas de los profesionales, en particular de los médicos de atención primaria y pediatras, y que las mismas han sido elaboradas tras dos encuentros previos con representantes sindicales del sector, en los cuales se recogieron las principales inquietudes y necesidades expresadas por la comunidad médica.

Según publicó el Partido Popular, la comunicación formal de estas propuestas es vista como un paso relevante en el proceso de consolidación del proyecto sanitario de la formación, con un énfasis en el refuerzo de la sanidad pública y la integración de las recomendaciones realizadas por los respectivos colectivos profesionales. Feijóo concluyó su intervención en el acto de Ávila reiterando el compromiso de su partido con la mejora del sistema sanitario, asegurando que el enfoque estará puesto en las personas y en la prestación de servicios fundamentales, por encima de las diferencias territoriales.

