Feijóo ironiza sobre la situación económica de España: "Va como nunca solo para los jetas y Zapatero"

Durante un acto en Ávila, el líder del PP criticó la gestión del Ejecutivo socialista por beneficiar a unos pocos, pidió investigar el papel de Zapatero y llamó a finalizar la era de los privilegios en la política actual

Durante su intervención en Ávila, Alberto Núñez Feijóo, presidente del Partido Popular, reclamó públicamente un esclarecimiento sobre el rol actual del expresidente José Luis Rodríguez Zapatero, al anunciar que espera respuestas en la comparecencia de este último prevista en el Senado para el lunes 2 de marzo. Según consignó el medio original, en el contexto de un acto de campaña para las elecciones de Castilla y León, previstas para el 15 de marzo, Feijóo sostuvo que la situación económica del país favorece a determinados sectores, en concreto a quienes denominó "jetas" y al propio Zapatero.

De acuerdo con lo publicado, el líder de los populares insistió en la necesidad de dejar atrás la trayectoria política del actual Ejecutivo central, al que vinculó con la perpetuación de privilegios para determinados grupos. “Hay que pasar página de la política del actual Gobierno y apostar por otra que defienda los intereses de la ciudadanía”, afirmó Feijóo en su discurso, además de reiterar su énfasis en el rechazo a la generalización de conductas negativas hacia toda la clase política.

En sus declaraciones en Ávila, Feijóo lamentó que se homologue a todos los actores políticos bajo estereotipos de crispación y falta de altura institucional, y expresó su intención de desmarcarse de ese enfoque. “Me niego a ser cómplice de los delitos que comete el actual Gobierno”, expuso el dirigente del PP. Añadió que, en su perspectiva, denunciar lo que considera irregularidades constituye un acto que dignifica la función política, según recogió la fuente informativa.

Feijóo también recordó que, a lo largo de su labor política, ha seguido principios de rigor y determinación, sin renunciar a la serenidad. Durante su intervención, destacó el compromiso del Partido Popular con la defensa de la Constitución y remarcó que la formación no ha suscrito acuerdos “ni con herederos de una banda terrorista, ni sobre independencia o la fragmentación territorial para llegar a encabezar el Consejo de Ministros”.

En otro pasaje de su alocución, Feijóo estableció una contraposición entre la tarea realizada por el PP desde la oposición y lo que considera una llegada al Gobierno por parte del Ejecutivo actual “después de perder con deshonor”. Según relató el medio, estos temas ocuparon el núcleo de su mensaje en el evento realizado en Castilla y León bajo el marco de la campaña electoral en la región.

El mismo reporte periodístico señaló que Feijóo cerró sus palabras ratificando su determinación de continuar señalando lo que valora como actuaciones reprobables por parte del Gobierno socialista, subrayando la importancia de mantener posiciones críticas con firmeza y coraje, pero también a partir de la “tranquilidad” y la experiencia adquirida en el servicio público.

Con estos planteamientos, el acto en Ávila se encuadró en la estrategia del PP de reforzar su discurso de regeneración política y crítica a lo que señalan como viejas prácticas de gestión, en un contexto de campaña donde la pugna electoral incorpora temas de transparencia, rendición de cuentas y defensa de los intereses generales. Las declaraciones de Feijóo, así como la cita a la próxima comparecencia de Zapatero en el Senado, fueron descritas por el medio como parte del pulso semanal entre oposición y Gobierno en el debate público sobre el rumbo socioeconómico del país y las responsabilidades políticas.

