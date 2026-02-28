Espana agencias

Feijóo confronta el aval que es Mañueco para CyL frente a los que se presentan "para bloquear y no gobernar"

Alberto Núñez Feijóo destaca la trayectoria y el compromiso de Alfonso Fernández Mañueco al frente de la Junta, subrayando resultados en educación, políticas sociales y economía, y critica la falta de experiencia de los rivales en la gestión pública

La reivindicación de la figura de Alfonso Fernández Mañueco como dirigente experimentado y conocedor de las necesidades de Castilla y León sirvió como punto central para contraponer su candidatura frente a la de partidos rivales, a quienes se les atribuye la intención de bloquear la gobernabilidad y la falta de experiencia en la gestión pública. Según informó la agencia de noticias Europa Press, el presidente del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, abordó estos temas en un acto de campaña en Ávila, donde destacó el papel de Mañueco al frente de la Junta y criticó tanto a sus oponentes de partidos nuevos como a candidatos del PSOE y Vox, aunque evitó mencionar explícitamente estos últimos.

Feijóo enfatizó que el gobierno autonómico encabeza políticas cercanas a las familias y destacó logros en áreas como la educación, la dependencia y la inclusión de políticas sociales en todo el territorio, apuntando que estos resultados reflejan que la Junta ha priorizado siempre las cuestiones fundamentales para la región. De acuerdo con Europa Press, el presidente del PP señaló que la gestión de Mañueco se realizó en condiciones de lo que consideró discriminación por parte del Ejecutivo central hacia Castilla y León. "Aquí hay un gobierno autonómico que está al lado de las familias, que las acompaña", declaró Feijóo según publicó Europa Press.

El líder del PP también cuestionó la falta de experiencia práctica de quienes aspiran a la presidencia y nunca han tenido responsabilidades ejecutivas, sugiriendo que no están capacitados para solventar problemas reales de la comunidad. Utilizó ejemplos del ámbito sanitario para ilustrar su argumento, declarando: "Aquí entro en el hospital, tengo una patología compleja y quiero que me opere aquel cirujano que no ha operado nunca. Hombre, no le entiendo bien. Yo quiero que me dé soluciones este médico que no ha visto un paciente en su vida". Estas palabras, recogidas por Europa Press, aludieron sin nombrar al partido Vox.

El argumento de Feijóo, consigna Europa Press, giró en torno a la premisa de que los votantes de Castilla y León optarán por un gobierno conocedor de la realidad local y capaz de asumir la responsabilidad de la gestión pública, en contraposición a listas electorales que no habrían resuelto problemas ni siquiera en sus propios entornos privados. Según detalló Europa Press, Feijóo afirmó: "Nosotros le pedimos el voto para esta póliza que es Castilla y León y Partido Popular. Y os aseguro que esta tierra está segura porque tiene certezas, porque aquí se cumple con el deber, porque se asume la responsabilidad y porque aquí hay gobierno. Ruido puede generar cualquiera, comentarista puede ser cualquiera, pero buen gobernante lo es Alfonso Fernández Mañueco, menos ruido y más nueces. Y yo añado, menos ruidosos y más mañuecos".

En relación con el candidato socialista Carlos Martínez, Feijóo cuestionó la disposición de este para enfrentarse al Gobierno central en temas de financiación autonómica y recaudación impositiva. Según el líder popular, resulta dudoso que el PSCyL pueda oponerse a las decisiones del Ejecutivo de Pedro Sánchez, especialmente en lo referido a los pactos presupuestarios y la distribución de fondos, como cuando criticó la supuesta preferencia de Sánchez hacia Cataluña. Feijóo preguntó: "¿Vosotros creéis que un candidato de Sánchez será capaz de enfrentarse a él porque el Gobierno pacta con Junqueras dejar sin dinero a Castilla y León? ¿Será capaz? ¿Quién va a votar a un PSOE que nos ha subido todos los impuestos frente a un Mañueco que nos lo ha bajado?", interrogantes recogidos por Europa Press.

Durante el acto en Ávila, Feijóo centró parte de su intervención en los compromisos que asume con la provincia. Indicó que trabajará en la mejora de las vías de comunicación, mencionando tanto carreteras como la conexión ferroviaria entre Ávila, Madrid, Valladolid y Salamanca. El dirigente popular prometió trenes de mejores condiciones y mayor frecuencia, así como la recuperación de inversiones en parques industriales y el impulso a la atracción de nueva industria, sugerendo que la prosperidad depende directamente del desarrollo sectorial. "Sin industria no hay prosperidad", declaró Feijóo, según Europa Press. Sostuvo que "la mejor política social es la que crea riqueza, no la que reparte pobreza" y criticó la política económica del Ejecutivo de Pedro Sánchez, al que acusó de tomar decisiones perjudiciales para el sector industrial y el campo.

La intervención recogió también mensajes de respaldo al sector agrícola, subrayando que el Partido Popular no aceptará "lecciones de los que nunca han gobernado en ningún sitio", en referencia a formaciones emergentes a las que reprochó falta de experiencia efectiva al frente de la administración. Feijóo declaró, según Europa Press: "Cuando gobernaron, se fueron. ¡Hombre, ya está bien!".

En la recta final de sus declaraciones, Feijóo abordó el problema de la vivienda y defendió la necesidad de construir hogares bajo garantías de seguridad jurídica. Planteó que en la actualidad adquirir legalmente una vivienda resulta más complicado que ocuparla de forma irregular, comparando las políticas vigentes en España con las que propone su formación para Castilla y León.

