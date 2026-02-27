Esteban (PNV) cree que la regularización de migrantes debería estar "más ligada al trabajo de lo que está"

La aplicación de las normas actuales en materia de migración no impedirá que, en el futuro cercano, surjan nuevos procesos extraordinarios de regularización, según las declaraciones del presidente del EBB del Partido Nacionalista Vasco (PNV), Aitor Esteban, quien subrayó el riesgo de que, en cinco o seis años, se repita una situación similar a la que se vive en la actualidad. El medio que cubrió su intervención en el Forum Europa-Tribuna Euskadi consignó que Esteban destacó la experiencia vasca respecto a las olas migratorias y alertó sobre la falta de profundidad de la nueva legislación, haciendo especial hincapié en la ausencia de soluciones duraderas para las cuestiones de fondo.

De acuerdo con el medio, el dirigente del PNV expresó que la regulación recién aprobada por el Gobierno español repite patrones de procesos anteriores y no responde a los problemas estructurales que enfrentan las personas migrantes en su integración social y laboral. Señaló que “debería estar más ligada al trabajo que lo que está, o que los plazos que se han puesto deberían haber sido diferentes”, resumiendo así su visión crítica sobre los mecanismos elegidos por el Ejecutivo para afrontar el fenómeno migratorio. Esteban consideró que se perdió la oportunidad de abordar el tema desde una perspectiva estructural y que, en su lugar, se optó por un acuerdo político que solo proporciona una salida coyuntural, en palabras del propio dirigente: “se ha ido a llegar a ese pacto con Podemos y tirar adelante”.

Según publicó el medio, una de las principales críticas planteadas por Esteban reside en la exigencia actualmente vigente que obliga a las personas migrantes a permanecer dos años en situación irregular antes de poder solicitar la regularización. Desde su punto de vista, esta limitación restringe la posibilidad de acceder a un empleo formal y expone a las personas afectadas a situaciones de explotación laboral. A su juicio, “no puede ser” que esta fase de ocultamiento en el mercado de trabajo continúe sirviendo de plataforma para que otros obtengan ventajas económicas a costa de quienes se ven forzados a la irregularidad.

El líder del PNV abogó, según registró el medio, por modificar la legislación para impedir que esta vulnerabilidad persista. Sostuvo que la integración social y laboral de las personas migrantes solo será posible si se establecen procedimientos y requisitos claros, que no marginen a quienes buscan incorporarse de manera regular al sistema. Al mismo tiempo, Esteban defendió la necesidad de ir más allá de soluciones temporales, para afrontar el fenómeno migratorio con instrumentos estables y eficaces.

En cuanto al aspecto identitario, el dirigente nacionalista realizó, de acuerdo con la cobertura del medio, una reflexión sobre la pluralidad existente en Euskadi y cómo esta se ha enriquecido a través de sucesivas olas migratorias. Esteban reconoció la existencia de diferentes grados de identificación con la identidad vasca entre los habitantes de la región, describiendo un escenario donde algunos se sienten únicamente vascos, mientras otros combinan esa identidad con otras, como la francesa. “Yo me siento vasco y punto, pero otros no. Y otros dirán que son vascos y franceses, y también forman parte de mi pueblo”, relató el presidente del EBB según consignó el medio.

El mismo medio reportó que, para Esteban, el éxito de la integración migratoria dependerá de dos factores esenciales: la consolidación de una identidad colectiva robusta y la voluntad sincera de quienes llegan para integrarse en la sociedad de destino. “La migración es buena y puede sumar, si hay una identidad fuerte en un país y si hay voluntad de integración”, expresó el político vasco, en referencia a la capacidad de la sociedad vasca para integrar y canalizar los aportes de las personas migrantes.

Esteban aprovechó también su intervención, según detalló el medio, para recordar que la historia de Euskadi está marcada por distintas oleadas de migración que, lejos de diluir la identidad vasca, han reforzado su particularidad en momentos difíciles. Puso énfasis en que, frente a las adversidades, la sociedad vasca ha demostrado una fuerte resiliencia y capacidad adaptativa, integrando las variadas procedencias en un proyecto colectivo.

Desde su perspectiva, integrar de forma efectiva a los migrantes en Euskadi exige un enfoque planificado y estructurado, descartando respuestas basadas en la improvisación. El dirigente insistió en que solo a través de una regulación clara y procedimientos definidos podrá evitarse que las personas migrantes permanezcan en la irregularidad, situación que en muchos casos las expone a la explotación y frena su integración socioeconómica.

El medio recogió que Esteban reiteró la necesidad de una política migratoria que proporcione estabilidad y certeza tanto a quienes llegan como a la sociedad que recibe. Advirtió también que, de mantenerse el modelo actual, basado en soluciones temporales y acuerdos políticos, el país podría enfrentar periódicamente la repetición de regularizaciones extraordinarias sin resolver el fondo de la cuestión. Por último, Aitor Esteban conectó su propia experiencia como hijo de olas migratorias y actual dirigente del PNV con el proceso social vivido en Euskadi, ilustrando cómo la integración de diferentes trayectorias personales y colectivas ha sido un elemento constitutivo del tejido social vasco, según relató el medio durante su intervención en el Forum Europa-Tribuna Euskadi.