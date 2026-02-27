EH Bildu lamenta que "ciertas estrategias políticas han prevalecido ante el interés general" en el escudo social

Mertxe Aizpurua, portavoz de EH Bildu en el Congreso, destacó la existencia de polémicas sobre la información pública en torno al intento de golpe de Estado del 23 de febrero de 1981, al señalar que la reciente desclasificación de documentos sobre este episodio no ha aportado suficiente transparencia. Según consignó Europa Press, Aizpurua expresó que, tras analizar la prensa e informarse a través de investigadores especializados, el material hecho público resulta incompleto, ya que no incluye detalles relevantes previos al fracaso del golpe ni las grabaciones de las comunicaciones entre el Congreso y la Zarzuela en esas horas decisivas. Esta situación reavivó interrogantes acerca del papel de Juan Carlos I, en particular por haber estado resguardados estos papeles durante décadas.

La representante de EH Bildu realizó estas declaraciones en el marco de una entrevista en Euskadi Irratia, tras el rechazo del Congreso a la renovación del conocido “escudo social”, un paquete de medidas de protección para colectivos vulnerables impulsado por el Gobierno. De acuerdo con Europa Press, Aizpurua criticó que el Partido Popular, Vox y Junts hayan desestimado por segunda vez la propuesta, lo que en su opinión representa una seria afectación para sectores en situación de necesidad. La portavoz advirtió que, como sociedad, se atraviesa un momento complejo, en buena medida porque determinadas estrategias partidistas están prevaleciendo sobre el interés general.

Aizpurua consideró inaceptable que personas en situaciones graves queden sin el amparo que ofrecería la renovación del escudo social. Manifestó que los servicios sociales requieren mayores competencias y cuestionó que se deje sin apoyo a quienes realmente dependen de estas políticas. Europa Press reportó que la dirigente vasca diferenció entre reconocer la diversidad de planteamientos políticos —algo que admitió como legítimo dentro del Congreso— y la priorización de intereses particulares por encima del derecho de las personas a recibir protección social.

La portavoz de EH Bildu también arremetió contra el uso de argumentos que, según ella, carecen de fundamento. Aizpurua apuntó particularmente a Junts, partido al que responsabilizó de recurrir al discurso de la ocupación de viviendas como motivo para negar su apoyo al escudo social. Aizpurua calificó este argumento de falso y rechazó cualquier intento de ceder ante este tipo de posiciones, según detalló Europa Press.

En su explicación sobre el propósito del escudo social, la líder soberanista precisó que consiste en una serie de medidas dirigidas a atender a personas necesitadas. Remarcó que los derechos no son divisibles y que un “escudo” debe mantener su integridad, sin aceptarse que distintas fuerzas políticas excluyan algunas de sus partes de acuerdo con sus intereses, según lo publicado por Europa Press. Añadió que para que el escudo social cumpla su función es fundamental preservarlo como un conjunto coherente de iniciativas.

Respecto al futuro del debate parlamentario, Aizpurua admitió que la posibilidad de renovar el escudo social en el Congreso se vislumbra complicada, principalmente por la confrontación de tácticas políticas alejadas del objetivo inicial de las medidas sociales. No obstante, afirmó que EH Bildu realizará todos los esfuerzos necesarios para buscar una solución en beneficio de los colectivos más vulnerables. Europa Press recogió también su esperanza de que el Gobierno adopte la misma actitud, subrayando que la clave de este proceso reside en la voluntad real de avanzar hacia la justicia social.

La entrevista abordó, además, la cuestión de la transparencia estatal y la necesidad de esclarecer episodios oscuros del pasado. Al analizar la desclasificación parcial de los documentos del 23-F, Aizpurua puso de manifiesto la carencia de información sobre etapas clave de aquel evento. Hizo referencia a la larga permanencia de estos documentos en archivos cerrados y se preguntó qué justifica que los mismos hayan permanecido tanto tiempo fuera del escrutinio público si aportaban beneficios a la figura del Rey Juan Carlos I. Europa Press recogió la preocupación de la portavoz de EH Bildu respecto a la posibilidad de que estos archivos hayan sido manipulados antes de su publicación.

Aizpurua insistió en que la desclasificación debería extenderse a otros casos de relevancia para la sociedad vasca y el conjunto del Estado. Mencionó episodios aún sin esclarecer como el caso de Mikel Zabalza, la desaparición de Naparra, los sucesos de los sanfermines, el 3 de Marzo, las actividades del GAL y el Batallón Vasco-Español. En palabras de la portavoz, numerosos hechos del pasado requieren ser esclarecidos, motivo por el cual reclamó la apertura de los archivos y la publicación íntegra de la información, según explicó Europa Press.

Finalmente, Mertxe Aizpurua se refirió a la Ley de Secretos Oficiales y las perspectivas de reforma en el Congreso. Según reportó Europa Press, si bien reconoció que siempre existen posibilidades de modificar la legislación vigente, consideró que la propuesta planteada por el Gobierno resulta insuficiente, principalmente por permitir que numerosos documentos permanezcan en secreto por hasta 60 años más. Reiteró la necesidad de eliminar estas restricciones para avanzar hacia una mayor transparencia, afirmando que mantener el secretismo y la impunidad dificulta la resolución de cuestiones esenciales para la sociedad.