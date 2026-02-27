Espana agencias

Comuns cree que Podemos está "reculando" y que se abre a tender alianzas a la izquierda del PSOE

La coportavoz de Comuns, Aina Vidal, considera que las últimas declaraciones de Irene Montero muestran que Podemos "está reculando un poco" su posición sobre acuerdos a la izquierda del PSOE e interpreta que los 'morados' están "abriéndose a poder tender alianzas con otras fuerzas".

En concreto, la eurodiputada y número dos de Podemos achacó la renuncia de Yolanda Díaz a "problemas internos" de Sumar e insistió en que su formación quiere un espacio y liderazgos fuertes, pues con esas premisas "las alianzas caerán por su propio peso". También aludió a que los movimientos del portavoz de ERC, Gabriel Rufián, revelan que la gente quiere votar izquierda y que hay que recoger ese guante.

Para Aina Vidal, esas declaraciones son "positivas" porque suponen que Podemos está "reculando un poco la posición y abriéndose a poder tender alianzas con otras fuerzas de izquierdas".

"Esto es lo que pretendemos --ha dicho en los pasillos del Congreso--. Nos queda mucho tiempo, yo entiendo que tanto ellas como nosotras necesitamos nuestro espacio, pero hay un objetivo compartido que es volver a ganar y volver a reeditar un gobierno de izquierdas. Y en eso nos van a encontrar".

