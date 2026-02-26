Espana agencias

Las cenizas de Antonio Tejero serán depositadas en la iglesia de Torre del Mar, en Vélez-Málaga

La familia de Antonio Tejero prevé trasladar los restos del ex militar a un columbario en Vélez-Málaga, junto a su esposa, según fuentes próximas, aunque el traslado no tiene aún una fecha confirmada por los allegados

El sacerdote de la parroquia San Andrés Apóstol de Torre del Mar, en Vélez-Málaga, confirmó a Europa Press que en el columbario de la iglesia reposan ya las cenizas de Carmen Díez, esposa de Antonio Tejero, y que la familia cuenta con propiedad en ese espacio. La noticia principal es que la familia de Antonio Tejero planea trasladar los restos del ex teniente coronel al mismo lugar, aunque aún no han precisado la fecha exacta del traslado.

Según publicó Europa Press, las cenizas de Tejero, fallecido este miércoles a los 93 años en Alzira (Valencia), serán depositadas en la parroquia situada en el municipio malagueño de Vélez-Málaga, donde el ex militar acostumbraba a pasar temporadas. El funeral está previsto para este jueves por la tarde en Xàtiva (Valencia). Tras la ceremonia, la intención de la familia es llevar los restos al columbario de la parroquia de Torre del Mar, de acuerdo con fuentes próximas consultadas por el medio.

El sacerdote de San Andrés Apóstol precisó a Europa Press que, debido a que uno de los hijos de Tejero ejerce como sacerdote, la familia no necesita una comunicación oficial para depositar allí las cenizas del fallecido. El columbario de la iglesia acoge actualmente las cenizas de la esposa de Tejero, lo que refuerza la decisión de trasladar sus restos al mismo lugar.

Antonio Tejero, nacido en Alhaurín el Grande (Málaga) el 30 de abril de 1932, se convirtió en una figura reconocida en la historia de España por su papel como principal responsable del asalto al Congreso de los Diputados durante el intento de golpe de Estado del 23 de febrero de 1981. En ese entonces, ocupaba el cargo de teniente coronel de la Guardia Civil, cuerpo al que ingresó en 1951 y del que fue expulsado tras los hechos del 23-F.

El golpe de Estado quedó especialmente marcado por la frase pronunciada por Tejero, “¡Quieto todo el mundo!”, con la que interrumpió la votación parlamentaria para la investidura de Leopoldo Calvo-Sotelo, quien se perfilaba como sucesor del presidente dimitido Adolfo Suárez. Tras estos hechos, la justicia lo condenó por rebelión militar a 30 años de prisión, aunque solo cumplió la mitad de la sentencia y obtuvo la libertad en 1996.

Ángeles Cañizares, abogada de la familia, indicó en un comunicado recogido por Europa Press que Tejero falleció “de forma serena, en paz, rodeado de toda su familia”. El ex militar falleció a los 93 años en la localidad valenciana de Alzira.

La familia ha evitado concretar la fecha del traslado de las cenizas a la parroquia de Torre del Mar, pero fuentes citadas por Europa Press reiteraron que la intención es que el columbario en el que ya descansan los restos de Carmen Díez acoja también los de Antonio Tejero. El espacio elegido se encuentra en una iglesia donde la familia poseía un columbario y que tiene entre sus fieles a uno de los hijos del ex teniente coronel.

El episodio del 23 de febrero de 1981, encabezado por Tejero, ocupa un lugar destacado en la memoria política y social de España por tratarse de un intento fallido de revertir la transición democrática. Tras su condena y posterior salida de prisión, Tejero mantuvo un perfil discreto en la vida pública.

El funeral en Xàtiva reunirá a familiares y allegados, mientras el destino final de los restos de Tejero estará en Torre del Mar, confirmaron distintas fuentes cercanas a la familia y a la parroquia en declaraciones recogidas por Europa Press.

