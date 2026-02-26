La UCO apunta a Pardo de Vera en la trama de mascarillas y revela que aconsejó abogada a Ábalos: "Mal no vendrá"

La investigación judicial en torno a las supuestas irregularidades en la adquisición de mascarillas durante la pandemia tomó un nuevo rumbo a partir del análisis de intercambios de mensajes entre la expresidenta de Adif, Isabel Pardo de Vera, y el exasesor de José Luis Ábalos, Koldo García. Según consignó Europa Press, la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil comunicó al juez de la Audiencia Nacional la existencia de comunicaciones en las que Pardo de Vera recomendó a Ábalos ponerse en contacto con una abogada especializada tras la detención de varios implicados en el caso conocido como 'caso Koldo', y en las que analizaban posibles escenarios legales tras la apertura de la investigación.

De acuerdo con el reporte de Europa Press, los agentes de la UCO señalaron la intervención de Pardo de Vera en la adjudicación de contratos a Soluciones de Gestión, la empresa en el centro de la presunta trama de mascarillas. El informe presentado al juez de la Audiencia Nacional detalla que Pardo de Vera, investigada en este proceso, mantuvo comunicaciones con Koldo García antes de formalizarse el contrato con esta sociedad. Soluciones de Gestión fue beneficiaria en 2020 de ocho contratos para suministro de material sanitario bajo el procedimiento negociado sin publicidad, uno de los cuales, realizado por Adif, alcanzó los 12,5 millones de euros.

La documentación remitida al juzgado indica que Pardo de Vera y García intercambiaron mensajes clave antes de la adjudicación, donde él le proporcionó el contacto de Íñigo Rotaeche, titular mayoritario de Soluciones de Gestión, y transmitía detalles sobre el cumplimiento contractual. Según recogió Europa Press, un mensaje de Koldo afirmaba: “El Íñigo es el del contrato”, aportando indicios, en opinión de los investigadores, de que Pardo de Vera conocía los pormenores del expediente. La actuación de la expresidenta de Adif en esta contratación se encuadra, según la UCO, en una dinámica similar a otras ramas investigadas donde Koldo García habría contado también con su colaboración para materializar adjudicaciones en el ámbito de la obra pública.

La UCO reveló también que Pardo de Vera utilizó al cargo de Adif Michaux Miranda para gestionar material sanitario en medio del proceso de contratación con Soluciones de Gestión. Los agentes atribuyeron a Miranda un papel relevante dentro de la cadena de decisiones, mencionando que la empresa contratada tiene vínculos, a su vez, con el presunto intermediario Víctor de Aldama. El 27 de marzo de 2020, fecha de la formalización del contrato, Pardo de Vera comunicó a Koldo García que la empresa había ratificado que toda la documentación estaba correcta, mientras el asesor insistía en ultimar los detalles para la transferencia de fondos relacionados con la adjudicación.

Entre los hallazgos, Europa Press informó que tras la adjudicación surgieron inquietudes en Pardo de Vera sobre los términos económicos acordados con Soluciones de Gestión. Manifestó dudas por el hecho de que el lote mayor, suministrado por esta compañía, se cotizara a 2,50 euros la mascarilla, frente a otro lote adjudicado a Injoo Technology, que proporcionó un millón de unidades a 2,10 euros cada una. Estas diferencias de precios fueron objeto de discusión en los mensajes analizados por los agentes.

En paralelo, el informe remitido a la Audiencia Nacional detalla la reacción de Pardo de Vera ante la evolución de la investigación. Horas después de declarar como testigo frente a la Guardia Civil el 21 de febrero de 2024, la expresidenta contactó de nuevo a Ábalos facilitándole el contacto de una abogada penalista. Europa Press cita que Ábalos respondió: “No estoy en la investigación que se sepa”, mostrando desconcierto según interpretación de los agentes. Ella insistió: “Creo que debes hablar con ella. Espera tu llamada, mal no vendrá”. El intercambio reflejó, según la UCO, una tendencia de Pardo de Vera a buscar encuentros presenciales para tratar asuntos sensibles y limitar la comunicación escrita relativa a personas investigadas.

La declaración de Pardo de Vera ante la Guardia Civil incluyó referencias a la presión recibida por parte del exministro Ábalos y su equipo para acelerar la adjudicación, aunque negó haber recibido instrucciones directas. Según publicó Europa Press, la UCO subrayó en su informe que Ábalos, al igual que Koldo García, mantenía vinculación directa con Víctor de Aldama, señalado como gestor de los contratos adjudicados a Soluciones de Gestión, y quien habría percibido cerca de seis millones de euros por estas operaciones.

Europa Press detalló además que los investigadores detectaron el borrado parcial de contenidos electrónicos en los dispositivos de Pardo de Vera correspondientes al periodo que abarca los hechos. Esta circunstancia llevó a la Guardia Civil a examinar la información de los teléfonos de otras personas investigadas, en busca de registros que pudieran esclarecer los procesos de adjudicación y la interacción entre los implicados.

El conjunto de los datos recabados, según remarcó Europa Press, fundamenta la tesis policial sobre la intervención activa de la expresidenta de Adif en la tramitación de contratos con empresas bajo sospecha y sobre su posterior colaboración para enfrentar las consecuencias legales del caso, manteniendo canales de comunicación estratégicos tanto con responsables administrativos como políticos en el epicentro de la investigación. Las actuaciones siguen bajo la supervisión del juez instructor Ismael Moreno, quien evalúa la información ampliada remitida por la UCO para avanzar en la instrucción de la causa.