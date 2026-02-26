La AN cita a Aldama en marzo para que entregue el sobre acerca de la presunta financiación irregular del PSOE

La existencia de un sobre presuntamente relevante para las investigaciones sobre la financiación irregular del PSOE y la Internacional Socialista ha captado la atención de organismos judiciales desde que la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil identificó la custodia de esa documentación como un elemento clave. El sobre, que según informes de la UCO fue recibido por Víctor de Aldama el 4 de febrero de 2020 y presenta un sellado de la Vicepresidencia de la República Bolivariana de Venezuela, permanece bajo indagación en el marco de la investigación del ‘caso Koldo’. De acuerdo con ‘El Confidencial’, el magistrado de la Audiencia Nacional, Ismael Moreno, ha citado a Aldama para que comparezca el próximo mes de marzo y haga entrega formal de dicho sobre, el cual contendría información considerada sensible.

Tal como publicó ‘El Confidencial’ y confirmaron fuentes jurídicas a Europa Press, la citación forma parte de la instrucción que dirige el juez Ismael Moreno y que se centra en esclarecer los elementos de posible financiación irregular vinculados a la gestión del PSOE y la Internacional Socialista. Según el medio ‘El Confidencial’, la documentación procedería de PDVSA, la compañía estatal de petróleo de Venezuela, y habría sido entregada a Aldama por Delcy Rodríguez, quien ejercía la función de presidenta encargada de Venezuela en ese contexto temporal.

La declaración de Víctor de Aldama, realizada el pasado 29 de enero ante el juez instructor del denominado ‘caso hidrocarburos’ en la Audiencia Nacional, aportó nuevos elementos a la investigación. Durante esa jornada, la Fiscalía Anticorrupción solicitó aclaraciones sobre el contenido del sobre, mostrando especial interés en conocer los detalles y el alcance de la documentación relacionada. Sin embargo, Aldama respondió proponiendo que se alcanzara primero un acuerdo con el Ministerio Público antes de aportar datos adicionales acerca de ese material, una condición que añadió nuevas expectativas sobre el rumbo del proceso.

La intervención de Aldama también aclaró que el contenido del sobre mantenía relación con el sector de los hidrocarburos, aunque subrayó que no estaba vinculado directamente a Villafuel. Villafuel es la empresa que se encuentra en el centro de la causa que instruye la Audiencia Nacional en el conocido como ‘caso hidrocarburos’. Este matiz, expuesto por Aldama ante el magistrado Santiago Pedraz, define los límites de análisis dentro del caso actual.

De acuerdo con la información reseñada por Europa Press, el sobre fue depositado en manos de Luis Alberto Escolano, una persona de confianza señalada por la UCO en sus informes. Según la investigación, Escolano remitió una fotografía de la documentación a Aldama. En esa imagen se puede observar con claridad el sello de recepción de la Vicepresidencia venezolana, lo que sitúa la recepción del sobre en la fecha indicada y respalda la autenticidad del documento considerado por los investigadores.

Las pesquisas de la Guardia Civil, reportadas también por ‘El Confidencial’, determinaron que la documentación se debía tratar con especial cautela por su calificación de información sensible. Los agentes que revisaron la custodia y el intercambio de esta información destacaron que los datos contenidos podrían tener implicaciones directas en las pesquisas sobre financiación y posibles conexiones internacionales, dada la participación de figuras políticas y empresas estatales extranjeras.

El llamado ‘caso Koldo’, bajo la responsabilidad del magistrado Ismael Moreno, explora supuestos canales de financiación y posibles irregularidades en operaciones económicas que habrían involucrado a diferentes actores dentro y fuera de España. La entrega de este sobre en la Audiencia Nacional representa, según la información de ‘El Confidencial’ y Europa Press, una pieza central en la evolución de la causa, al concentrar en su contenido documentación reclamada tanto por el juez como por la Fiscalía.

Hasta el momento, la investigación sigue desarrollándose con base en los elementos recopilados por la UCO y el material aportado por las distintas comparecencias. Según el registro consignado en los documentos vistos por la Guardia Civil y divulgado en los informes judiciales y medios, el análisis del sobre podría proporcionar nuevas pruebas sobre los procesos de toma de decisiones y los posibles circuitos de financiación vinculados al PSOE y la Internacional Socialista, así como su relación con la gestión de recursos procedentes del sector hidrocarburos en Venezuela.

El procedimiento continuará en la Audiencia Nacional en el mes de marzo, donde se espera que Víctor de Aldama entregue formalmente el sobre cuya existencia y contenido es objeto de seguimiento tanto judicial como mediático. La evolución del caso dependerá de los resultados de la pericia judicial sobre el material recibido, así como de los testimonios que se presenten en el juzgado en el marco de la instrucción.