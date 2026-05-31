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1-0. El Burgos vence al Andorra, pero se queda fuera del 'playoff'

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Burgos, 31 may (EFE)-. El Burgos ha ganado al Andorra (1-0) con un tanto de Morante en la última jornada de LaLiga Hypermotion, pero resultado es insuficiente para clasificarse para los 'playoff' de ascenso a Primera por primera vez en su historia.

Los de Luis Miguel Ramis cumplieron y necesitaban que uno de los rivales que ocupaban el 'playoff' pinchase. Sin embargo todos cumplieron y por primera vez, con 72 puntos, un equipo no jugará por el ascenso.

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Comenzó mejor el Andorra, que dominó el balón y con ello llegaron las ocasiones más claras de los del Principado, primero con el disparo de Lautaro de León, que paró el portero burgalés Ander Cantero, y después de Álex Calvo.

La primera oportunidad del Burgos llegó de las bota de Íñigo Córdoba tras casi a la media hora de partido y minutos de imprecisión, pero el balón se estrelló en los guantes del cerbero Owono.

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Los locales encadenaron dos ocasiones seguidas sin éxito, pero El Plantío se silenció por completo cuando Villahermosa estrelló un balón en el palo.

El Burgos volvió a tener el balón y Curro tuvo en sus botas el primero tras un balón robado por Iñigo Córdoba que paró el portero y en la siguiente, Florian provocó el córner que supuso el gol del Burgos.

Llegó tras una jugada ensayada en la que sacó de esquina David González y Morante, saliendo hasta el punto de penalti batió a Owono, con un disparo raso y hacer el 1-0 (en el minuto 40).

Tras el descanso, el Burgos salió más despierto pero con el paso de los minutos se fueron diluyendo y el Andorra dio un paso adelante.

Los de Ramis presionaban buscando el error de Andorra que no conseguía superar líneas y aunque el Burgos rozó el segundo, un paradón de Owono evitó el tanto de Curro que había rematado de cabeza un centro de Íñigo Córdoba.

Los resultados ajenos no acompañaban al Burgos que veía como los minutos pasaban sin noticias positivas y con el tiempo cumplido en otros campos.

--Ficha técnica:

1-Burgos: Cantero, Lizancos, David González, Grego Sierra, Florian Miguel; David González, Morante (Marcelo Expósito min 84), Atienza, Íñigo Córdoba; Curro (Mateo Mejía min 78) y Fer Niño (Galdames min 90).

0-Andorra: Owono, Carrique, Diego Alende, Martí Vilà, Marc Doménech, Akman (Minsu min 70), Villahermosa, Alex Calvo, Olaberrieta (Cabanzón min 58), Lautaro (Manu Nieto min 70), Cerdá.

Gol: 1-0 M.40: Morante.

Árbitro: Saúl Ais (comité valenciano). Amonestó por los locales a Curro (min 33), Lizancos (min 90+3) los visitantes Cerdá (min 28), Diego Alende (min 48)

Incidencias: Partido correspondiente a la jornada 42 de la Liga Hypermotion, disputado en el Estadio Municipal de El Plantío ante 11.381 espectadores. EFE

vfr/jl

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