Cuatro fallecidos en las carreteras, tres motoristas y un ciclista, en el fin de semana

Madrid, 31 may (EFE).- Cuatro personas, tres motoristas y un ciclista, han fallecido durante el fin de semana en las carreteras, en las que también han resultado heridas otras dos, según informó este domingo la Dirección General de Tráfico (DGT).

Desde el viernes a las 15.00 horas hasta el domingo a las 20.00 horas, el balance provisional de la DGT señala que se han producido cuatro accidentes, todos ellos mortales, durante la jornada del sábado.

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Este cómputo provisional no incluye las carreteras de Cataluña, País Vasco y Navarra, territorios que se encargan de sus propias funciones de vigilancia y regulación.

Todos los fallecidos, al ser tres motoristas y un ciclista, se encontraban en situación de vulnerabilidad, ha precisado el organismo. EFE