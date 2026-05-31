Temas del día de EFE España del lunes 1 de junio

GOBIERNO LEGISLATURA

Madrid - Los principales partidos políticos reúnen a sus direcciones pendientes de la evolución de los casos judiciales que afectan al PSOE y al expresidente José Luis Rodríguez Zapatero, con el Gobierno decidido a agotar su mandato en 2027 a pesar de las presiones de PNV y Junts para que convoque elecciones anticipadas.

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JUICIO KITCHEN

San Fernando de Henares - El juicio del caso Kitchen sigue escuchando la declaración de acusados y llega el turno del exdirector adjunto operativo de la Policía Nacional Eugenio Pino y, previsiblemente, del excomisario José Manuel Villarejo, que serán preguntados por una presunta operación parapolicial contra el extesorero del PP Luis Bárcenas.

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DAVID SÁNCHEZ

Badajoz - El tribunal de la Audiencia de Badajoz que juzga el proceso de contratación de David Sánchez, hermano del presidente del Gobierno, acoge la segunda sesión del juicio en la que informa de su deliberación sobre las cuestiones previas planteadas por las defensas de los once acusados, entre ellas la nulidad del procedimiento y la prescripción de algunos hechos delictivos.

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UNIVERSIDAD PRUEBA

Madrid - La PAU 2026 arranca hoy en Madrid y casi 45.000 estudiantes de segundo de Bachillerato y ciclos formativos inician una semana de exámenes, a la que se sumará la mayoría de comunidades autónomas a partir del martes y que consolida una prueba que es cada año más práctica.

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PAPA ESPAÑA

Madrid - El presidente de presidente de la Conferencia Episcopal Española (CEE), Luis Argüello; el presidente de la CEOE, Antonio Garamendi, y el secretario general de CCOO, Unai Sordo, participan en la presentación de la primera encíclica de León XIV , 'Magnifica Humanitas', dedicada al impacto de la tecnología en la sociedad, coincidiendo con la próxima visita del papa a España.

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Madrid - La expectación es máxima entre los voluntarios que participarán en la visita del papa León XIV a España, en su gran mayoría jóvenes, pero son perfiles de todas las edades los que forman parte del engranaje esencial de este acontecimiento histórico, que creen que traerá un mensaje de "esperanza", "fortaleza" y "unidad".

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Valverde (El Hierro) - El papa León XIV ha dado continuidad al firme discurso de su antecesor, Francisco, en defensa de la dignidad de los migrantes, alzando la voz contra las muertes en el mar, la discriminación y los abusos en las fronteras. Desde una de ellas, El Hierro, los tres sacerdotes de isla comentan para EFE desde su propia experiencia algunos de sus mensajes. Por José María Rodríguez.

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CERCLE ECONOMIA

Barcelona - La reunión anual del Cercle d'Economia reúne desde este lunes en Barcelona a líderes económicos y políticos para debatir en torno a la necesidad de avanzar hacia una autonomía estratégica europea, con especial foco en el papel que deben jugar las empresas en ese reto compartido.

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ARTES ESCÉNICAS

Mérida - El teatro clásico, la danza y las voces corales protagonizan la gala de entrega de los XIX Premios Max a las artes escénicas, en un acto en el que la bailaora Sara Baras recibirá el Premio "Aplauso del público" 2026 por su espectáculo "Vuela".

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JARDINES HISTÓRICOS

Aranjuez (Madrid) - Ya casi está. Tras casi un año cerrado al público e invadido por excavadoras, montañas de tierra y metros y más metros de tuberías de colores, el proyecto de renovación de Jardín del Parterre de Aranjuez estará concluido a finales de junio, según ha comprobado EFE en un recorrido con Patrimonio Nacional.

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MODA TENDENCIAS

Madrid - Camisetas con su rostro, pantalones pirata, vestidos de cintura entallada y cuello halter, el armario de Marilyn renace para celebrar su vestuario con prendas que rinden homenaje a la protagonista de 'Con faldas y a lo loco', que mezcla la inocencia con una estética sexy sin estridencias. Inmaculada Tapia

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TIEMPO SEMANA

Madrid - La semana arranca con buen tiempo en la mayor parte de España y temperaturas elevadas que van a superar durante el día los 34-36 grados en el interior de la mitad sur peninsular, y noches tropicales con mínimas por encima de los 20 grados en regiones del centro así como en el litoral mediterráneo.

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AGENDA INFORMATIVA

POLÍTICA

10.00.- Madrid.- PARTIDOS PP.- El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, es entrevistado en Antena 3 (Texto)

10:30h.- Madrid.- PARTIDOS PSOE.- Reunión de la Comisión Ejecutiva del PSOE. Rueda de prensa a las 13.00. C/ Ferraz, 70 (Texto) (Foto) (Audio) (Vídeo)

11:00h.- Madrid.- PARTIDOS PODEMOS.- Pablo Fernández, secretario de organización y portavoz de Podemos, ofrece una rueda de prensa. Sede de Podemos. Calle de Francisco Villaespesa, 18. Madrid.

12:00h.- Madrid.- PARTIDOS SUMAR.- Representantes del espacio político configurado por Movimiento Sumar, Comuns, Más Madrid e Izquierda Unida ofrecen una rueda de prensa para valorar la actualidad política. (Texto). Sede de Sumar.

12.30.- Madrid.- PARTIDOS VOX.- Rueda de prensa posterior al Comité de Acción Política de Vox. C/ Bambú 12.

12:30h.- Barcelona.- PARTIDOS ERC.- Un portavoz de ERC comparece en rueda de prensa en la sede del partido. Sede de ERC (C/Calàbria, 166) y streaming (Texto).

13.00.- Madrid.- Partidos PP.- Rueda de prensa posterior a la reunión del Comité de Dirección del Partido Popular. Lugar: Sede nacional del PP (c/ Génova, 13).

13:15h.- Madrid.- ESPAÑA MÓNACO.- El rey recibe en el Palacio de la Zarzuela al príncipe Alberto de Mónaco, a quien ofrece un almuerzo Palacio de la Zarzuela (Texto) (Foto) (Audio) (Vídeo)

16:00h.- Barcelona.- CERCLE ECONOMIA.- El presidente catalán, Salvador Illa, interviene al inicio de la 41ª Reunión del Cercle d’Economia y posteriormente el ministro de Asuntos Exteriores, José Manuel Albares, participa en una mesa redonda sobre el futuro de Europa. Palau de Congressos de Catalunya. (Texto) (Foto)

16:15h.- Madrid.- ESPAÑA MÓNACO.- El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, se reúne con el príncipe Alberto II de Mónaco Palacio de la Moncloa. (Texto) (Foto) (Vídeo)

17:15h.- Barcelona.- CERCLE ECONOMIA.- El ministro de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación, José Manuel Albares, y el viceprimer ministro y ministro de Asuntos Exteriores de Polonia, Radoslaw Sikorski, abordan en una mesa redonda el modelo de gobernanza de la Unión Europea (UE). Palau de Congressos de Catalunya. (Texto) (Foto)

18:00h.- Madrid.- ESPAÑA MÓNACO.- Los reyes y los príncipes de Mónaco visitan las exposiciones conmemorativas del 150 aniversario de la apertura de la primera misión diplomática entre España y Mónaco. Real Jardín Botánico. Plaza de Murillo, 2. Madrid. (Texto)

ECONOMÍA

Madrid.- CAMPAÑA RENTA.- Comienza el plazo para presentar la declaración de la renta de forma presencial en oficinas.

Madrid.- MATRICULACIONES MAYO.- Las patronales del automóvil difunden datos de vehículos matriculados en mayo. (Texto) (Infografía)

Madrid.- CARBURANTES CONSUMO.- La Corporación de Reservas Estratégicas de Productos Petrolíferos (Cores) publica el avance provisional del consumo de combustibles en España de abril.

Santander.- NESTLÉ ERE.- El comité de empresa de la fábrica de Nestlé en La Penilla de Cayón convoca desde este 1 de junio huelga general indefinida tras el ERE planteado por la multinacional, que puede afectar a 49 trabajadores de la planta cántabra.

09:15h.- Bilbao.- ECONOMÍA CALVIÑO.- La presidenta del Banco Europeo de Inversiones, Nadia Calviño, participa en un encuentro con el vicelehendakari y consejero de Economía, Trabajo y Empleo, Mikel Torres. Palacio Euskalduna. (Texto) (Foto).

10:00h.- Madrid.- EMPLEO SERVICIOS.- La vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, inaugura una jornada organizada por la patronal de las empresas de servicios AlianzAS, que es clausurada por el presidente de la CEOE, Antonio Garamendi. Sala Ernest Lluch. Congreso de los Diputados. (Texto)

12:00h.- Madrid.- TURISMO MEDIEVO.- El ministro de Industria y Turismo, Jordi Hereu, interviene en la presentación oficial del proyecto cultural y turístico "Expedición 4.0 al Medievo. Un viaje único al corazón del Medievo". Archivo Histórico Nacional. C. de Serrano, 115.

13:00h.- Madrid.- EMPRESAS EMPLEO.- Forbes España celebrará la VIII Edición del Premio ‘Mejor Empresa para Trabajar’, un reconocimiento que distingue a las 100 compañías mejor valoradas para desarrollar la trayectoria profesional en España. Forbes House (calle Amador de los Ríos, 5).

16:00h.- Barcelona.- CERCLE ECONOMIA.- La presidenta del Cercle d'Economia, Teresa Garcia-Milà, inaugura la reunión anual de la entidad, que reúne en Barcelona durante tres jornadas a líderes empresariales y políticos. Palau de Congressos de Catalunya. (Texto) (Foto).

16:00h.- Vitoria.- TURISMO ENCUENTRO.- Celebración del VIII Encuentro de Gestores de la Red de Destinos Turísticos Inteligentes (DTI) en el que 150 gestores de destinos abordan durante tres días los nuevos retos del turismo inteligente y sostenible. Palacio Europa

JUSTICIA Y SEGURIDAD

Madrid.- La Audiencia Nacional estudia en una vista si entrega en extradición al presunto narcotraficante ecuatoriano Wilmer Chavarría Barre, alías "El Pipo", reclamado en su país para cumplir una condena de 16 años de cárcel por tres homicidios.

San Sebastián.- LUKAS AGUIRRE.- Los miembros del tribunal del jurado que ha enjuiciado el caso de Lukas Aguirre, quien murió acuchillado en San Sebastián el día de Navidad de 2022, reciben el objeto del veredicto e inician su deliberaciones. Audiencia de Gipuzkoa

09:30h.- Valladolid.- JUICIO ATAÚDES.- Reanudación del juicio del conocido como caso ataúdes con la elevación a definitivas o modificación de las conclusiones provisionales de las partes y el inicio de la exposición de los informes finales, Audiencia Provincial de Valladolid (Texto).

09:45h.- Badajoz.- DAVID SÁNCHEZ.- Segunda sesión del juicio por la contratación de David Sánchez en la Diputación de Badajoz. Audiencia Provincial (Texto) (Foto) (Vídeo)

10:00h.- Madrid.- LUIS LORENZO.- La Audiencia Provincial de Madrid comienza el juicio al actor Luis Lorenzo y su pareja, Arancha Súarez Palomino, acusados de varios delitos por el trato que dispensaron a la tía de ella durante varios meses, tras los que la anciana falleció y en los que ellos supuestamente trataron de quedarse con su dinero. Audiencia Provincial (Texto)

10:00h.- San Fernando de Henares.- JUICIO KITCHEN.- La Audiencia Nacional retoma el juicio del caso Kitchen, la presuta operación parapolicial para espiar al extesorero del PP Luis Bárcenas, con la declaración del exdirector adjunto operativo (DAO) de la Policía, Eugenio Pino, y previsiblemente también del excomisario José Manuel Villarejo. Audiencia Nacional. Calle Mar Cantábrico. (Texto)

10:00h.- Madrid.- VIOLENCIA MACHISTA.- La Audiencia Provincial de Madrid inicia el juicio con jurado a un acusado para el que la Fiscalía pide 25 años de cárcel por asesinar a su pareja, asestándole 45 puñaladas, después de que ella le dijera que quería dejar la relación y denunciarle por maltrato. Audiencia Provincial (Texto)

10:30h.- Alicante.- AGRESIÓN SEXUAL.- Lectura de las conclusiones finales del juicio al expresidente de Les Corts Valencianes y de la Diputación de Alicante, el popular Julio de España, por un delito de agresión sexual y dos de trato degradante a dos pacientes cuando ejercía de médico en una clínica privada. Sección Segunda. Audiencia Provincial. (Texto)

11:00h.- San Fernando de Henares.- JUICIO KITCHEN.- La Audiencia Nacional retoma el juicio del caso Kitchen, la presunta operación parapolicial para espiar al extesorero del PP Luis Bárcenas, con la declaración del exdirector adjunto operativo (DAO) de la Policía, Eugenio Pino, y previsiblemente también del excomisario José Manuel Villarejo. Audiencia Nacional. Calle Mar Cantábrico. (Texto)

SOCIEDAD

Madrid.- HUELGA MÉDICOS.- Nueva reunión de los sindicatos médicos con el Ministerio de Sanidad para retomar el diálogo por la reforma del estatuto marco que regula las condiciones laborales del personal del Sistema Nacional de Salud, ante la próxima convocatoria de huelga del 15 al 19 de junio.

08:30h.- Madrid.- UNIVERSIDAD PAU.- inicio de la Prueba de Acceso a la Universidad en la Comunidad de Madrid. Facultad de Ciencias de la información. Avenida Complutense, 3 (Texto).

09:00h.- Barcelona.- SOCIEDAD INMIGRACIÓN.- La ministra de Inclusión, Elma Saiz, y la consellera de Derechos Sociales Mònica Martínez Bravo, visitan el dispositivo de apoyo a la regularización de inmigrantes. Rius i Taulet, 4-12. (Texto)

09:30h.- Burgos.- RETO ELA.- Jaime Lafita, enfermo de ELA, con el apoyo de la asociación DalecandELA, recorre España en bicicleta para reivindicar la aplicación de la ley ELA. El reto le llevará a recorrer del 30 de mayo al 11 de junio los 930 kilómetros que separan Bilbao de Sevilla, acompañado por un pelotón de voluntarios. Plaza de Santa María. (Texto) (Foto).

10:00h.- Madrid.- PAPA ENCÍCLICA.- El presidente de la Conferencia Episcopal Española (CEE), Luis Argüello, el presidente de la CEOE, Antonio Garamendi, y el secretario general de CCOO, Unai Sordo, participan en la presentación de la primera encíclica del papa León XIV, 'Magnifica Humanitas', dedicada al impacto de la tecnología en nuestras sociedades, en el trabajo, en la política y en la dignidad humana. Fundación Pablo VI. Paseo Juan XXIII, 3.

10:00h.- Barcelona.- SOCIEDAD INMIGRACIÓN.- La ministra de Inclusión, Elma Saiz, y la consellera de DErechos Sociales, Mònica Martínez Bravo, intervienen en el acto de presentación del informe "La realidad migratoria en España: prioridades para las políticas públicas". Diputació, 284 (Texto)

10:30h.- Las Palmas de Gran Canaria.- PAPA ESPAÑA.- El presidente del Cabildo de Gran Canaria, Antonio Morales, y el obispo de Canarias, José Mazuelos, debaten sobre los detalles de la visita del papa León XIV a la islas, en un acto organizado por el diario Canarias 7. Canarias 7 (c/ Profesor Lozano, 7)

11:00h.- Madrid.- SANIDAD MIGRANTES.- La ministra de Sanidad, Mónica García, presenta el Informe el 'Estado de salud y uso del sistema sanitario por la población migrante en España' Sala de Prensa del Ministerio de Sanidad. Paseo del Prado 18-20

11:00h.- Madrid.- GOBIERNO BUSTINDUY.- El ministro de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030, Pablo Bustinduy, mantiene un encuentro con la alcaldesa de Rivas Vaciamadrid, Aída Castillejo, y visita una escuela infantil. Rivas Vaciamadrid.

11:00h.- Madrid.- DANA SENADO.- La Mesa de la comisión investigadora de la dana de Valencia de 2024 en el Senado se reúne a puerta cerrada a fin de determinar cuáles serán las nuevas comparecencias y fechas. Senado.

11:00h.- Madrid.- DANA CONGRESO.- El director gerente de Ferrocarrils de la Generalitat Valenciana (FGV), Alfonso Novo, comparece ante la comisión en el Congreso de los Diputados de la dana de Valencia. Congreso de los Diputados.

11:00h.- Zaragoza.- CIENCIA FÍSICA.- Más de 200 especialistas y expertos en física de astropartículas participan en la conferencia internacional ‘Identification of Dark Matter 2026’ (IDM2026), uno de los encuentros científicos más relevantes a nivel mundial sobre esta materia del que informan a los medios los catedráticos de Física Atómica, Molecular y Nuclear Igor García y Marisa Sarsa. Paraninfo.

12:00h.- Madrid.- FEMP CONVENIO.- La Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP) y RE-VISTE suscriben un acuerdo de colaboración para impulsar la gestión de los residuos textiles y del calzado en los municipios. c/ Nuncio, 8.

12:15h.- Barcelona.- ONCOLOGÍA INFANTIL.- El presidente de la Generalitat, Salvador Illa, inaugura la nueva área de oncohematologia Infantil y adolescente de Vall d'Hebron Hospital Vall d'Hebron (Texto)

15:30h.- Madrid.- DANA CONGRESO.- El periodista de À Punt Iván Esteve comparece ante la comisión de la dana de Valencia de 2024 en el Congreso de los Diputados, en lugar del exjefe de Política de ese medio, Santiago Hernández, que había sido citado en un principio. Congreso de los Diputados.

16:00h.- Madrid.- MIGRACIÓN ASILO.- Jornada sobre las novedades del nuevo marco europeo de migración y asilo organizada por la Fundación Derechos Humanos de la Abogacía Española y el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR). Consejo General de la Abogacía. Paseo de Recoletos, 13

11:00h.- Valencia.- SANIDAD PROTESTAS.- Los sindicatos sanitarios SATSE, CCOO, UGT, CSIF, SAE, INTERSINDICAL SALUT-IV y SIMAP se concentran ante la Conselleria de Sanidad para, a través de un "funeral", representar "la grave situación que atraviesa la sanidad pública en la Comunitat Valenciana". Conselleria de Sanidad, c/ Micer Mascó, 31-33.

CULTURA Y TENDENCIAS

09:00h.- Valencia.- PREMIOS JAUME I.- Los ganadores del premio Nobel de Química en 2022 Benjamín List (Alemania) y de Medicina en 2024 Gary Ruvkun (EE. UU.) ofrecen una rueda de prensa con motivo de su participación junto a otros veintitrés premios Nobel en el jurado de los premios Rei Jaume I, que se fallan este martes. Hotel Las Arenas, c/ Eugenia Viñes, 22-24. (Texto) (Foto)

11:00h.- Madrid.- LITERATURA NOVEDADES.- Tras conquistar a quince millones de lectores en todo el mundo con 'Criadas y señoras', la escritora estadounidense Kathryn Stockett acaba de publicar, quince años después, su segunda novela, 'El club de las indomables' (Planeta), que presenta hoy en España. Hotel H10 Puerta de Alcalá

12:00h.- Madrid.- ARTE MEDIEVO.- El Archivo Histórico Nacional presenta 'Expedición 4.0 al Medievo. Un viaje único al corazón del Medievo', un proyecto cultural y turístico que conectará 13 enclaves patrimoniales de siete comunidades autónomas mediante experiencias inmersivas y tecnologías 4.0. Archivo Histórico Nacional. Serrano, 115.

12:30h.- Firgas (Gran Canaria).- CINE RODAJE.- El director Martín Cuervo y los actores Gonzalo de Castro, Dafne Fernández, Almudena Amor y Álvaro Cavadas mantienen un encuentro con la prensa durante el rodaje en Gran Canaria de la comedia 'Desde arriba'. Finca El Lance (Zumacal)

20:00h.- Las Palmas de Gran Canaria.- HERNÁN CORTÉS.- El historiador mexicano Juan Miguel Zunzunegui, autor del libro 'Hernán Cortés. Encuentro y conquista', participa en Las Palmas de Gran Canaria 'La Hispanidad necesaria' con una conferencia sobre el papel histórico de Canarias como puente entre el Viejo y el Nuevo Mundo. Gabinete Literario.

22:00h.- Mérida.- ARTES ESCÉNICAS.- Gala de entrega de los XIX Premios Max a las artes escénica Teatro Romano (Texto) (Foto) (Vídeo).

EFE

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