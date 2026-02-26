El acusado de agredir sexualmente a su sobrina menor más de 300 veces lo niega y dice que siempre tuvo buena relación

La declaración de la madre de la presunta víctima ha tenido un papel central durante la vista oral al explicar las circunstancias en que su hija desveló los hechos a la familia. Según relató en el juicio, fue tras observar a la menor visiblemente afectada cuando decidió abrirse sobre experiencias traumáticas propias y, tras escucharla, la hija le acabó confesando las agresiones: “Un día la vi triste y le conté cosas que a mí me habían pasado y ella me dijo ‘a mí también’. Le insistí y me dijo que había sido el padrino”. Este testimonio ha servido para contextualizar el inicio de la denuncia que ha dado lugar a la causa penal, en la que la Fiscalía solicita 12 años de prisión y una indemnización de 15.000 euros para el acusado como supuesto autor de un delito de agresión sexual con penetración a menor de edad, según reportó el medio.

Durante el desarrollo de la sesión, el hombre acusado negó de manera firme los hechos y sostuvo que la relación con su ahijada fue siempre “la normal de padrino y ahijada”. El procesado afirmó desconocer las causas que podrían haber motivado la denuncia presentada por la menor, según detalló la fuente original. A lo largo de su intervención, insistió en que nunca coincidió a solas con la niña y rechazó categóricamente cualquier implicación en los delitos imputados, tal como consignó el medio.

El Ministerio Público sostuvo en su escrito de acusación que los delitos ocurrieron entre los años 2012 y 2015. Según la fiscalía, el acusado aprovechaba las ocasiones en las que la víctima, con diagnóstico de trastorno del espectro autista, dormía en su domicilio para someterla a tocamientos y violaciones. Posteriormente, entre 2015 y 2016, la menor convivió en la misma vivienda que el presunto agresor, periodo en el que supuestamente continuaron las agresiones sexuales, según publicó el medio.

La investigación recogió que, según cálculos de la fiscalía citados por el medio de comunicación, las agresiones habrían tenido una periodicidad de al menos siete veces al mes durante cuatro años, de modo que el número mínimo estimado de actos fue de 336. El relato oficial afirma que este patrón de conducta del acusado se habría repetido con dicha frecuencia desde el inicio de los hechos hasta la denuncia.

El impacto en la menor se reflejó en reacciones psicológicas resultado de las supuestas agresiones, indicó el Ministerio Público en el procedimiento. Este punto fue sustentado por el diagnóstico de trastorno del espectro autista que afecta a la víctima, lo que se consideró relevante en la exposición del caso ante el tribunal provincial, según informó el medio.

En marzo de 2019, un juzgado de Palma dictó una orden de alejamiento que obliga al acusado a mantenerse a una distancia mínima de 500 metros de la víctima, así como la prohibición de establecer comunicación con ella por cualquier medio, medida que aún está vigente conforme reportó la información original.

El juicio, que se celebra ante la Sección Primera de la Audiencia Provincial de Baleares, aborda hechos que, según la versión de la fiscalía, habrían continuado a lo largo de varios años en entornos vinculados a la cotidianidad familiar y bajo la confianza derivada de la relación de padrino. La defensa, por su parte, mantuvo una negativa absoluta a cualquier forma de abuso y cuestionó la credibilidad de la acusación durante el interrogatorio, según consignó el medio.

La acusación pública solicita como pena para el presunto autor 12 años de cárcel y la obligación de abonar 15.000 euros en concepto de indemnización a la víctima. Por su parte, la madre de la joven relató los detalles del momento en que la menor decidió narrar los hechos, reconstruyendo ante el tribunal la conversación en la que la adolescente aludió por primera vez de forma directa a las supuestas agresiones a manos de su padrino, según relató el medio.

El caso ha generado una revisión detallada de los periodos en que la menor pasaba noches en la vivienda del acusado y luego el periodo en que ambos convivieron en la misma residencia, así como los informes periciales y médicos que se han incluido como prueba en el proceso judicial según la cobertura del medio.

La vista continúa su desarrollo en la Audiencia Provincial con la comparecencia de especialistas, familiares y la evaluación de las pruebas documentales, conforme al procedimiento judicial descrito en los reportes del medio consultado.