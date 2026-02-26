Espana agencias

Albares remite el acuerdo de Gibraltar a la Junta y los alcaldes del Campo y pide comparecer en el Congreso

El ministro de Asuntos Exteriores ha informado a las autoridades autonómicas y locales sobre el nuevo tratado que facilitará la movilidad de trabajadores y el tránsito de bienes, destacando cambios clave que afectan a fronteras y fiscalidad en la zona

Guardar

José Manuel Albares, titular del Ministerio de Asuntos Exteriores, destacó que el reciente acuerdo aprobado sobre Gibraltar prevé la eliminación de la Verja, medida que implicará la retirada de uno de los últimos muros fronterizos en Europa continental. Esta transformación aparece reflejada en el texto definitivo del Tratado, cuya remisión a la Junta de Andalucía, los alcaldes del Campo de Gibraltar y diversos agentes sociales y económicos ha coincidido con la publicación oficial del documento por la Comisión Europea y el Gobierno británico, según reportó la agencia de noticias Europa Press.

De acuerdo con lo publicado por Europa Press, Albares trasladó el contenido del acuerdo a actores institucionales y sociales de la región, solicitando además comparecer ante el Congreso de los Diputados con el objetivo de ofrecer detalles sobre el alcance y las implicaciones del tratado. El texto normativo regulará las nuevas relaciones de Gibraltar con la Unión Europea tras la salida del Reino Unido del bloque, integrando cambios clave que incidirán tanto en el tránsito de personas como en la circulación de mercancías.

El medio Europa Press detalló que la principal novedad reside en la supresión de la Verja, un elemento fronterizo que marcaba la división física entre Gibraltar y el territorio español. Según el ministro, este cambio permitirá la libre circulación de trabajadores y bienes, lo que beneficiará, de modo directo, a aproximadamente 15.000 trabajadores transfronterizos. El acuerdo también introduce mecanismos para corregir desequilibrios y distorsiones previas en materias como la fiscalidad indirecta y la protección ambiental en la zona.

En la comunicación oficial difundida por redes sociales, José Manuel Albares enfatizó que el tratado garantiza la libre circulación, corrige desigualdades históricas y contribuye al bienestar de los habitantes del Campo de Gibraltar, cifrados en torno a 300.000 personas. La medida tiene, además, repercusiones en la cooperación entre España y el Reino Unido, sentando las bases para una etapa diferente en las relaciones bilaterales en la región.

Tal como consignó Europa Press, el acuerdo aguarda ahora ratificación por las instituciones europeas —en concreto, por el Consejo y el Parlamento Europeo—, así como por parte del Parlamento británico. Solo después de completar estos pasos comenzará la aplicación efectiva de sus disposiciones.

El ministro subrayó, según recogió Europa Press, que España mantiene su reclamación sobre la soberanía de Gibraltar, territorio cedido al Reino Unido mediante el Tratado de Utrecht de 1713, asegurando que las reivindicaciones españolas sobre la zona siguen protegidas en el marco del nuevo acuerdo.

En la valoración efectuada por Albares, el tratado abre una “nueva etapa de convivencia y oportunidades” para el área del Campo de Gibraltar, la región de Andalucía y España en su conjunto, y presenta ramificaciones extensas para el conjunto de la Unión Europea al eliminar barreras físicas y administrativas que han condicionado la movilidad y la economía transfronteriza desde hace décadas.

Las publicaciones oficiales del texto por la Comisión Europea y por el Gobierno del Reino Unido marcan el cierre de una etapa de negociación, según detalló Europa Press, en la que participaron representantes de ambas partes con el fin de establecer un marco de relaciones posterior al ‘Brexit’ que evite obstáculos al desarrollo económico y social de la zona.

En los mensajes institucionales difundidos tras la remisión del texto, Albares expresó que el acuerdo responde a las demandas de los colectivos afectados y solventa anomalías que incidían de manera negativa sobre la actividad laboral y comercial, asegurando la continuidad de la reivindicación histórica de España sobre el territorio y el respeto a los compromisos medioambientales y fiscales.

El texto definitivo, destacó Europa Press, fue remitido el jueves y sus efectos dependerán de la aprobación parlamentaria y europea para entrar en vigor. Durante el proceso de explicación pública, el ministro ha involucrado tanto a representantes de la administración autonómica como a los responsables municipales y a múltiples agentes económicos y sociales, en una estrategia dirigida a garantizar transparencia y consenso sobre las condiciones del nuevo escenario.

Temas Relacionados

Acuerdo de GibraltarJosé Manuel AlbaresComisión EuropeaGobierno británicoCampo de GibraltarAndalucíaTratado históricoSoberaníaBrexitCongreso de los DiputadosEUROPAPRESS

Últimas Noticias

Un acusado acepta 6 años de prisión por intentar disparar a un policía en el Metro de Gran Vía, en Madrid

Un acusado acepta 6 años

Álvarez de Toledo justifica preguntar por la salud de Sánchez y alega que Moncloa no lo ha desmentido

La diputada del PP sostiene que el estado físico del presidente compete al interés general y cuestiona la falta de pruebas que refuten informaciones sobre supuestas dolencias, aludiendo a la transparencia en otros líderes internacionales

Álvarez de Toledo justifica preguntar

El PSOE dice haber hecho autocrítica por los resultados en Aragón y Extremadura y se dejará "la piel" en Castilla y León

El PSOE dice haber hecho

El TSJA no ve "correcta" la retirada de materiales de las vías sin autorización judicial

Crecen las dudas sobre las labores realizadas tras la tragedia de Adamuz, tras señalar el presidente del TSJA que la cadena de custodia fue vulnerada y que la investigación requerirá control riguroso y máxima coordinación entre instituciones

El TSJA no ve "correcta"

El BNG ve apresurado concluir que el Rey "salvó la democracia" porque aún queda mucha información secreta sobre el 23-F

El BNG ve apresurado concluir
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

La Guardia Civil incauta 15

La Guardia Civil incauta 15 pangolines muertos en la maleta de una mujer procedente de Etiopía en el aeropuerto Adolfo Suárez Madrid-Barajas

Condenan a seis meses de prisión a un hombre de 38 años por hacer ‘sexting’ y enviar imágenes pornográficas a una menor de 12 a través de Instagram

La Justicia rechaza la extradición de un colombiano acusado de una estafa millonaria porque la orden de captura incluía tres cantidades de dinero diferentes

Las fechas clave de las elecciones en Castilla y León

Una abuela pide a su nieto que le devuelva 45.000 euros que le prestó para comprar una casa, pero la Justicia se lo impide porque fue una donación

ECONOMÍA

El país de Europa donde

El país de Europa donde el Estado paga 13.000 euros por irte a vivir al campo

Sebastián Ramírez, abogado laboralista: “Nunca presentes la baja voluntaria sin saber estas dos cosas”

El precio de la vivienda bate récords de la burbuja en 2025 mientras las compras siguen creciendo un 4,4%

Precio de la gasolina en España 2026: las tarifas más altas y más bajas hoy

Se vende un pueblo entero en el corazón de los Picos de Europa por 380.000 euros

DEPORTES

Expulsan a un aficionado del

Expulsan a un aficionado del Bernabéu por realizar un saludo nazi antes del partido entre Real Madrid y Benfica

Octavos de final de la Champions League: estos son los equipos que estarán en el sorteo del viernes

El Real Madrid vence a un intenso Benfica y logra la clasificación a los octavos de final de la Champions

Así te hemos contado la victoria del Real Madrid ante el Benfica en Champions

A qué hora y dónde ver el partido de Champions entre el Real Madrid y el Benfica