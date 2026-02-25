Urtasun asegura que su Ministerio ya está devolviendo "obras de arte incautadas durante la guerra civil"

El Ministerio de Cultura ha elaborado un inventario para localizar obras de arte incautadas que permanecieron resguardadas en museos españoles durante décadas. Este registro, según declaraciones de Ernest Urtasun recogidas por Europa Press, permite que se retomen los procesos de restitución de piezas que fueron confiscadas entre 1936 y 1939 durante la guerra civil en España. El ministro subrayó que los trabajos para retornar estas obras a sus legítimos propietarios ya se encuentran activos y afectan a "centenares y centenares" de piezas.

Tal como consignó Europa Press, Urtasun remarcó que este esfuerzo responde a una tarea pendiente relacionada con la memoria democrática del país. El responsable de Cultura admitió que la respuesta institucional para devolver estas obras llega con retraso. "Se está ejecutando tarde y España tiene muchísimas cosas por hacer en materia de memoria democrática", indicó en una entrevista para ‘La Hora de la 1’. Sin embargo, destacó el compromiso del Gobierno con esta materia y señaló el inicio de la devolución de las obras como un avance relevante dentro del proceso de reparación a quienes fueron despojados de sus bienes durante la contienda.

De acuerdo con la información publicada por Europa Press, Urtasun precisó que el inventario realizado por su Ministerio durante 2023 ha servido como punto de partida para ordenar y acelerar las devoluciones. Subrayó la necesidad de avanzar de forma gradual y mantener la transparencia en todo el proceso, defendiendo el acceso público a los archivos y la clarificación de episodios históricos trascendentales.

Estas declaraciones se emitieron poco antes de la publicación, por parte del Ejecutivo, de documentos desclasificados relacionados con el golpe de Estado del 23 de febrero de 1981. Tras permanecer 45 años bajo secreto, los expedientes pasaron a estar disponibles para consulta pública, marcando un nuevo paso en la apertura de información sobre la historia reciente de España, según detalló Europa Press.

Junto a la divulgación de estos archivos, Urtasun instó al Gobierno a llevar adelante la reforma de la ley de secretos oficiales, actualmente vigente desde 1968 y considerada por el ministro como un marco legal heredado del régimen franquista y previo a la Constitución española. "Este marco permite mantener capítulos importantes de nuestra historia con información todavía clasificada", sostuvo el titular de Cultura en declaraciones recogidas por el medio, y reclamó la adaptación de la legislación a los estándares europeos del siglo XXI para favorecer mayor transparencia institucional.

En relación con la desclasificación de documentos sobre el 23-F, Urtasun evitó anticipar detalles sobre el contenido de los materiales difundidos en la web de La Moncloa, limitándose a reivindicar la máxima apertura. "Todo debe salir a la luz para que periodistas e historiadores investiguen y expliquen lo que sucedió el 23-F", puntualizó según reportó Europa Press.

El proceso de devolución de las obras de arte y la demanda de reformas para desbloquear archivos oficiales forman parte, según el ministro, de una política de memoria democrática que busca restituir bienes y conocimiento histórico a la ciudadanía. Europa Press señaló que Urtasun vincula estos avances a las obligaciones del Gobierno con la transparencia y la reparación a las víctimas, en línea con los compromisos europeos en esta materia.