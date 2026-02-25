Nogueras confirma el no de Junts al escudo social y culpa a Sánchez por permitir las "ocupaciones" en el derecho

Durante la sesión de control al Gobierno celebrada este miércoles en el Congreso, la portavoz de Junts, Míriam Nogueras, acusó al Ejecutivo de Pedro Sánchez de mezclar la protección a familias vulnerables en riesgo de desahucio con la problemática de las ocupaciones, señalando que esa vinculación motiva el rechazo de su grupo a la propuesta del denominado "escudo social". Según publicó la agencia de noticias EFE, Nogueras declaró que el grupo parlamentario catalán votará este jueves en contra del decreto y advirtió al presidente del Gobierno sobre las consecuencias de asociar la moratoria antidesahucios a las "ocupaciones", concepto utilizado por Junts para referirse a la ocupación de viviendas.

Nogueras expresó este posicionamiento en un cruce directo con Sánchez en el hemiciclo, dentro de una intervención en la que trasladó la responsabilidad del rechazo al Ejecutivo central. De acuerdo con lo detallado por EFE, la diputada señaló que Junts había “dejado claro” en debates recientes su postura con la frase “pensiones sí, ocupaciones no”, subrayando que su grupo actúa con previsibilidad y coherencia en relación con esa consigna. Nogueras añadió: "nosotros no engañamos a nadie y sabiéndolo, lo han vuelto a hacer mezclando el escudo social con las ocupaciones".

Durante su intervención, la portavoz de Junts aprovechó para recordar lo que llamó “incumplimientos” del Gobierno con Cataluña. Nogueras se refirió especialmente a acuerdos alcanzados con Esquerra Republicana (ERC) en el transcurso de los últimos ocho años, denunciando que el Ejecutivo no habría respetado los compromisos rubricados en ese marco. Según consignó EFE, la diputada subrayó el descontento de su formación con el desarrollo de la agenda catalana por parte del Gobierno, vinculando este malestar a la posición adoptada frente al decreto en cuestión.

El medio EFE informó que, en su respuesta, el presidente Pedro Sánchez sostuvo que el texto legal sobre desahucios y protección a familias vulnerables no guarda relación alguna con las ocupaciones ilegales de viviendas. El mandatario rechazó la interpretación planteada por Junts y defendió la inclusión de la moratoria en el decreto como parte de las medidas para salvaguardar a colectivos en situación de vulnerabilidad habitacional.

La postura de Junts llega en un contexto de votaciones clave en el Congreso sobre la renovación del llamado "escudo social", un conjunto de medidas adoptadas para mitigar el impacto social y económico de la pandemia y de la situación económica sobre las familias en situación de riesgo. EFE señaló que la moratoria temporal sobre los desahucios a personas en situación de vulnerabilidad había sido uno de los puntos de fricción entre varios grupos parlamentarios y el Gobierno, por la percepción de que podía fomentar ocupaciones ilegales.

De acuerdo con lo reportado por EFE, Junts argumenta que la inclusión de la moratoria en el paquete legislativo significa, en la práctica, un respaldo gubernamental a la ocupación de viviendas, motivo por el cual se oponen a la nueva extensión del escudo social propuesta por el Ejecutivo. Nogueras remarcó ante el Congreso que el Gobierno era plenamente consciente de la postura de su grupo, ya que así lo habían manifestado en ocasiones anteriores, y achacó al Ejecutivo la decisión de impulsar el texto sin modificar este punto disputado.

EFE también reflejó que, más allá de la cuestión puntual del decreto, la incomodidad de Junts con el Gobierno tiene un trasfondo político vinculado al contexto catalán. Nogueras cuestionó la voluntad de cumplimiento del Ejecutivo en cuanto a pactos establecidos con formaciones independentistas catalanas, enfatizando que su grupo marcará distancia ante cada nuevo desencuentro.

El debate sobre desahucios y ocupaciones ha generado divisiones entre los partidos que tradicionalmente apoyan al Gobierno en el Congreso y el propio Ejecutivo, mientras la oposición ha pedido limitar el alcance de las moratorias y buscar alternativas para promover el acceso a la vivienda sin las consecuencias, que, según defienden, agravan la problemática de inseguridad residencial y de ocupaciones. La iniciativa levantada por el Gobierno propone prorrogar las medidas vigentes en materia social surgidas durante la emergencia sanitaria, lo que, según fuentes citadas por EFE, incluye la prolongación de ciertas garantías para personas en riesgo de perder su vivienda.

En el seno del Congreso, el voto de Junts contra el decreto pone presión adicional sobre el Ejecutivo, que precisa respaldo parlamentario de socios ocasionales para sacar adelante el nuevo marco normativo. Ante este panorama, el voto negativo anunciado por Nogueras adquiere relevancia en el desarrollo de la agenda parlamentaria y en la viabilidad futura de las medidas sociales, especialmente aquellas vinculadas al acceso y permanencia en la vivienda.

Mientras que el Gobierno insiste en que la normativa no favorece las ocupaciones sino que protege a quienes se encuentran en situaciones de exclusión social y riesgo habitacional, Junts refuerza su rechazo a cualquier medida que, en su opinión, pueda interpretarse como un estímulo a la ocupación ilegal. Según EFE, la discusión pone de manifiesto la compleja negociación que enfrenta el Ejecutivo para renovar el escudo social y mantener el equilibrio entre la protección a los más vulnerables y la garantía de los derechos de los propietarios.

El resultado de la votación convocada para el jueves determinará el futuro de la cobertura social para miles de familias y marcará la relación entre el Gobierno y los grupos independentistas catalanes en asuntos de vivienda y otros temas de la agenda estatal, según lo publicado por EFE.