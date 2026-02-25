Nogueras confirma el no de Junts al escudo social y culpa a Sánchez por permitir las "ocupaciones" en el decreto

La representante de Junts en el Congreso, Míriam Nogueras, advirtió durante la sesión de control al Gobierno que el Ejecutivo central mantiene bloqueada en la Cámara una propuesta legislativa de su partido para endurecer las leyes ante la ocupación de viviendas. Según consignó Europa Press, Nogueras situó este punto entre las razones principales por las que su formación rechazará el decreto relacionado con el conocido como “escudo social”, durante la votación prevista para el jueves.

Nogueras dirigió críticas directas al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, por la inclusión en el decreto de la moratoria antidesahucios para familias vulnerables, una medida que, de acuerdo con Junts, implicaría una validación indirecta de las ocupaciones de viviendas. Según informó Europa Press, la portavoz aseguró: “Hace unas semanas dijimos pensiones sí, ocupaciones no y cumplimos, como siempre. Nosotros no engañamos a nadie y sabiéndolo lo han vuelto a hacer mezclando el escudo social con las ocupaciones”. Para Nogueras, ejecutar el voto afirmativo al decreto significaría consentir “mentiras” que, en sus palabras, provienen tanto del PSOE como de los grupos que apoyan al Ejecutivo.

En respuesta, el presidente Sánchez defendió que el decreto no guarda relación con situaciones de ocupación de viviendas, sino con la protección social hacia colectivos vulnerables. Según recogió Europa Press, indicó que este texto normativo se orienta a garantizar suministros energéticos, el acceso al ingreso mínimo vital y protección ante eventuales desalojos resultantes de contextos de vulnerabilidad social. “No sé por qué tiene usted que identificar las situaciones de potencial desalojo de colectivos vulnerables con la ocupación, nada tiene que ver una cosa con la otra”, aseguró Sánchez.

La sesión también sirvió para que Nogueras manifestara que no solo Junts desconfía del Ejecutivo socialista; según su intervención, incluso ERC estaría reconsiderando su relación de confianza con el Gobierno debido al presunto incumplimiento de pactos suscritos con sus socios históricos. Entre los compromisos aún pendientes mencionó la aprobación de un concierto económico, un modelo singular de financiación, la gestión del IRPF y el traspaso de la gestión de Rodalies. Europa Press detalló que Nogueras lamentó la falta de avances en estos asuntos pese a los acuerdos de al menos ocho años entre el Gobierno y ERC.

El presidente Sánchez replicó que los acuerdos con Cataluña se cumplen y negó que la norma a debate representara un “aval” a la ocupación. Además, invitó a la portavoz de Junts a consultar los resultados de la última encuesta del Centro de Estudios de Opinión (CEO) para conocer la percepción de los ciudadanos catalanes sobre la acción gubernamental. Añadió: “Con todos los defectos y con todos los errores que hayamos cometido hay un Gobierno que cumple y plantea soluciones a los problemas diarios de los catalanes y catalanas”, según consignó Europa Press.

En el transcurso del debate, Nogueras insistió en su exigencia de “menos encuestas y más pisar calle”, reclamando a Sánchez que defina su posición entre quienes “levantan la persiana cada día” y quienes apoyan las ocupaciones ilegales. La portavoz también reprochó al Ejecutivo central medidas relacionadas con la “españolización” de señales viarias en Cataluña, en referencia al cambio de carteles al castellano en autopistas catalanas.

Por su parte, el presidente del Gobierno optó por destacar una serie de acciones que, según su discurso recogido por Europa Press, reflejan el compromiso con la comunidad catalana. Mencionó la rebaja impositiva para pymes y para contribuyentes con rentas inferiores a 20.000 euros anuales, el incremento en 60.000 millones de euros de la financiación autonómica para Cataluña y la asignación de 8.000 millones de euros dirigidos a la modernización de Rodalies. También subrayó que, gracias a la Ley de Vivienda, las personas residentes en Barcelona pueden ahorrar hasta 2.600 euros al año en el coste del alquiler.

En su último turno, Sánchez expresó el deseo de mantener el diálogo con Junts por el interés de Cataluña, más allá de las diferencias políticas, invocando la posibilidad de colaboración futura basada en la gestión de necesidades concretas. Europa Press destacó que el presidente concluyó recordando que estas iniciativas buscan impacto tangible en la ciudadanía catalana, más allá de los debates parlamentarios.