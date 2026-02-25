Muere el exteniente coronel Antonio Tejero, el rostro del golpe de Estado del 23-F

El último acto público conocido relacionado con Antonio Tejero tuvo lugar el 24 de octubre de 2019, cuando asistió al cementerio de El Pardo-Mingorrubio en Madrid durante la reinhumación de los restos de Francisco Franco tras su exhumación del Valle de los Caídos. El exteniente coronel fue recibido en ese momento por partidarios de Franco con consignas como “Viva Tejero”, “Arriba España” o “Gracias por todo, Antonio”. Según reportó Europa Press, Tejero falleció este jueves en Alzira, Valencia, a la edad de 93 años, después de haber permanecido durante décadas apartado de la vida pública, tras cumplir condena por liderar el golpe de Estado del 23 de febrero de 1981.

Tejero, quien nació el 30 de abril de 1932 en Alhaurín el Grande, Málaga, ingresó en la Guardia Civil en 1951 y alcanzó el rango de teniente coronel antes de ser expulsado del cuerpo tras su participación en el golpe de Estado. De acuerdo con Europa Press, la abogada de la familia, Ángeles Cañizares, confirmó el fallecimiento y señaló en un comunicado que el exmilitar murió “de forma serena, en paz, rodeado de toda su familia”.

El asalto al Congreso, conocido como el 23-F, marcó un momento decisivo en la historia democrática de España. El 23 de febrero de 1981, a las 18:23 horas, Antonio Tejero entró en el Hemiciclo acompañado por más de 250 guardias civiles armados. El intento de golpe interrumpió la votación de investidura del entonces próximo presidente del Gobierno, Leopoldo Calvo-Sotelo, quien iba a suceder a Adolfo Suárez tras su dimisión. El exteniente coronel es recordado por la frase “¡Quieto todo el mundo!” y por exigir a los presentes que se agacharan con un “¡Al suelo!”, mientras los guardias disparaban al techo del Congreso.

El incidente resultó en la retención de los 350 diputados durante más de 17 horas en la Cámara Baja. Únicamente tres figuras permanecieron erguidas durante el asalto: el expresidente Adolfo Suárez, su vicepresidente Manuel Gutiérrez Mellado y el líder comunista Santiago Carrillo. Según detalló Europa Press, el golpe contó con el apoyo de sectores militares opuestos al Estado de las Autonomías, la legalización del Partido Comunista de España y ciertas reformas en el Ejército. Entre los principales organizadores, junto a Tejero, se encontraban Alfonso Armada, entonces segundo jefe del Estado Mayor del Ejército, y Jaime Milans de Bosch, capitán general que llegó a decretar el estado de excepción en Valencia y desplegó tanques en las calles.

El desenlace del 23-F llegó tras la transmisión televisiva del Rey Juan Carlos I, quien, vestido con el uniforme de capitán general de las Fuerzas Armadas, expresó el respaldo de la Corona a la Constitución y a la democracia. Este mensaje, emitido durante la madrugada, fue clave para la desarticulación del golpe, al dejar a los sublevados sin apoyos políticos ni militares. Pasado el mediodía del 24 de febrero, los agentes que acompañaban a Tejero abandonaron el Congreso y los diputados recuperaron la libertad.

Antes del episodio del 23-F, Tejero ya había sido implicado en la llamada ‘Operación Galaxia’ en 1978, un plan abortado que pretendía asaltar al Gobierno durante una reunión en el Palacio de la Moncloa, aprovechando la ausencia del Rey, quien se encontraba de viaje oficial en México. Como consecuencia de esta intentona, Tejero fue juzgado y sentenciado a siete meses de prisión, aunque al terminar la pena continuó su carrera dentro de la Guardia Civil hasta el golpe de Estado de 1981.

El impacto judicial del 23-F recayó sobre los principales responsables. Antonio Tejero fue condenado por rebelión militar a 30 años de reclusión, pero solo cumplió aproximadamente la mitad de la pena; recuperó la libertad en 1996. Desde entonces, mantuvo un perfil bajo en la vida pública, aunque protagonizó ciertas intervenciones puntuales. Según consignó Europa Press, en 2006 escribió en el ‘Melilla Hoy’ que el Estatut catalán “mataría” a España. Posteriormente, en 2012, denunció a Artur Mas, presidente de la Generalitat de Cataluña, por “conspiración y proposición para la sedición”. Años después, en 2023, presentó una denuncia contra el presidente Pedro Sánchez, acusándolo de “traición a España” por las negociaciones relacionadas con su investidura que involucraron a partidos independentistas catalanes y a antiguos integrantes de ETA.

A lo largo de los casi cuarenta años posteriores al fracaso del golpe, las apariciones públicas de Tejero fueron escasas y se limitaron casi exclusivamente a cartas, denuncias y efemérides vinculadas a la memoria histórica contemporánea de España. La presencia del exteniente coronel en el acto de reinhumación de Franco puso de manifiesto la vigencia de ciertas posturas dentro de sectores nostálgicos al franquismo, quienes manifestaron su apoyo en ese contexto, tal como reportó Europa Press.

El episodio del 23 de febrero de 1981 se consolidó como uno de los momentos más críticos en la transición democrática española y su protagonista principal, Antonio Tejero, terminó sus días completamente alejado de cargos públicos, tras haber sido en su momento una figura central dentro del estamento militar y un actor relevante en la historia reciente del país.