Espana agencias

Mandos "católicos" y "sin afinidad política" para apaciguar a los militares, que seguían soliviantados tras el 23F

Guardar

Los documentos desclasificados este miércoles sobre el 23F muestran una preocupación sobre el sentir de las Fuerzas Armadas tras la intentona golpista, habida cuenta de que se habían constatado actitudes "subversivas", y se planteó la designación de mandos "capaces de ser aceptados" por el propio Ejército para sosegar los ánimos. Entre las cualidades que se buscaba para estos jefes destacan que fueran "católicos con evidencias" y "sin afinidades políticas".

El documento 'Índices de subversión en las Fuerzas Armadas', calificado como secreto y revelado ahora por el Ministerio del Interior, expone que los ejércitos percibieron la llegada de la Monarquía con "especial aceptación" precisamente por ser "uno de los deseos" del dictador Francisco Franco y que "una gran mayoría" estuvo dispuesta a servir al nuevo rey con "total lealtad". El comportamiento de Juan Carlos I durante sus primeros meses de reinado coadyuvó a formar esa lealtad, agrega.

Pero "el descrédito de los líderes políticos, el ataque a determinados valores morales, la inseguridad ciudadana, el terrorismo, la crisis económica y las exaltaciones separatistas" causaron "una profunda preocupación" en los mandos de las Fuerzas Armadas, que empezaron a manifestar su desconfianza en el Gobierno.

El archivo ubica 1980 como "la verdadera frontera" entre la credibilidad en el nuevo sistema y la desconfianza mencionada y señala que el gobierno de Leopoldo Calvo-Sotelo constituido tras el golpe fallido se convirtió para los militares en "una etapa de evaluación permanente de su fidelidad a la línea de mando".

De forma paralela, "empezó a consolidarse la idea de que el mando de las Fuerzas Armadas es más una consecuencia de la habilidad política que de aptitudes profesionales propias de la milicia" y "no era extraño" encontrar "pequeñas reticencias, oposiciones administrativas, comentarios y todo tipo de iniciativas de oposición a la línea de mando como testimonios de resistencia que, simbólicamente, representan signos externos de valoración de las fuerzas inmovilistas".

Es en "el límite de esa línea de mando" donde las autoridades percibían que la figura de Juan Carlos I sufría "un deterioro personal y profesional". Para ello, proponen designar a un grupo de jefes "de prestigio, capaces de ser aceptados desde el propio Ejército, al margen de la opinión que merezcan en el ámbito civil".

El Ministerio del Interior lista las cualidades que han de tener esos mandos, entre las que figuran ser "católicos con evidencias", "sin afinidades políticas", "con experiencia operativa", reconocidos por su valor y condecorados", "con experiencia de contacto con los medios de comunicación" y "capaces de vincularse personal y familiarmente con ámbitos civiles de la sociedad", entre otras.

El objetivo último que se perseguía era "evitar que el rey asuma el control permanente del Ejército, elevando su liderazgo" y "revaluar el mando profesional" y "fomentar la idea de que el ejército, con absoluta lealtad al rey, respeta la Constitución y obedece al Gobierno".

TEMOR A UN ATENTADO DURANTE EL JUICIO POR EL 23F

En otro de los documentos desclasificados se puede leer cómo el jefe del Estado Mayor del Ejército, José Faura, advertía en febrero de 1982 --cuando se celebró el juicio por el golpe de Estado-- que "el ambiente en los cuarteles" se estaba "enrareciendo".

"Yo creo que habría que hacer algo para disiparlo o, por lo menos, contenerlo", opinaba Faura en la comunicación remitida a un interlocutor identificado como Emilio (podría ser Emilio Alonso Manglano, quien fuera máximo responsable del CESID, el antecesor del CNI).

En la misma, Faura señalaba que se estaba "juzgando a unos militares que cometieron un acto de indisciplina", e instaba a "ser respetuosos con la Justicia y aceptar su veredicto".

Además, instaba a "estar prevenidos contra un posible acto terrorista que, con toda seguridad, tendría la misma finalidad inmediata que los sectores interesados en hacer triunfar el golpe". Es por eso que pedía "redoblar las medidas personales de seguridad y vigilar con rigor las que estén establecidas en los centros y acuartelamientos".

"Hay sectores sociales que intentan manipular a las Fuerzas Armadas con propósitos no confesables. Los militares debemos estar atentos y comportarnos de acuerdo con lo que puede ser mejor para España y no para unos grupos minoritarios", alertaba.

ESPAÑA AÚN NO ES UN PAÍS ESTABLE

En otro de los documentos, remitidos por el que fuera jefe de la Casa del Rey, Sabino Fernández Campos, al director del CESID, Emilio Alonso Manglano, se adjunta un "guion que sirvió de base" para la reunión que tuvo el rey con el expresidente del Gobierno Leopoldo Calvo-Sotelo, el exministro de Defensa Alberto Oliart, y la Junta de Jefes de Estado Mayor, unos diez meses después del intento de golpe de Estado, concretamente el 14 de diciembre de 1981.

En uno de los puntos, el rey afirma que "tanto los civiles como los militares" a los que tiene "el honor de presidir" son conscientes de "la importancia que para la vida del país ha tenido aquel 23 de febrero y tiene siempre la organización militar".

Es más, advierte que, aunque se ha avanzado "mucho en el camino de la democracia" en España, no está constituido "aún" como un país "totalmente estable", donde "las actuaciones de todas las fuerzas, de todos los estamentos, de todas las instituciones puedan funcionar ya con la más absoluta de las normalidades".

En este contexto, Juan Carlos advierte sobre que la situación militar, "sobre todo después del 'manifiesto de los 100' --texto que difundió Europa Press, firmado por un centenar de mandos militares antes del Consejo de Guerra denunciando un "linchamiento mediático" contra los procesados del 23-F-- es "delicada" y "digna de atención".

También el monarca apunta que la prensa "sirve de eco a esos propósitos desetabilizadores y de elemento de irritación para las Fuerzas Armadas", para las que pidió en esta reunión consideración y protección, si no es por parte de "esos medios de comunicación que tantas veces buscan el sensacionalismo y a los que resulta difícil dominar en un régimen de libertades", si lo hagan los poderes públicos, "cuya capacidad de reacción debiera ejercerse con energía y rapidez".

Temas Relacionados

EuropaPress

Últimas Noticias

El TC rechaza el recurso de Baleares contra la ley de amnistía y suma otro 'no' a las CCAA del PP

El órgano de garantías avala la medida impulsada por el Parlamento y responde que no se ha vulnerado el principio de igualdad, mientras resuelve que ciertos artículos sí carecen de rango orgánico pero no quedan anulados

El TC rechaza el recurso

Robles rinde homenaje en Ceuta al capitán enfermero fallecido en el accidente ferroviario de Adamuz

La titular de Defensa encabezó en la ciudad autónoma una ceremonia en tributo a Álvaro García Jiménez, expresando personalmente apoyo y condolencias a sus familiares y compañeros tras el accidente ocurrido en enero, al que describieron como conmocionante

Robles rinde homenaje en Ceuta

AMP2- Seis miembros del CESID "participaron activamente" en el intento de golpe de Estado y lo intentaron encubrir

AMP2- Seis miembros del CESID

Condenan a penas de cárcel al general Espinosa, Bautista y Navarro por la primera pieza del 'caso Mediador'

Un tribunal de Tenerife declaró responsables a un ex alto cargo policial, un hombre de negocios y un mediador por participar en una red de sobornos relacionados con proyectos solares en Canarias, dictando sentencias privativas de libertad y detallando reparto de pagos ilícitos

Condenan a penas de cárcel

Fiscalía pide 33 años de cárcel para 'O Chioleiro' por matar en Vigo a su pareja, cuyo cuerpo apareció en una maleta

El ministerio público solicita la máxima condena para José Manuel D.G., acusado de cometer un crimen con agravantes y fraude tras ser hallado el cadáver de su pareja en avanzado estado de descomposición dentro de una maleta en Vigo

Fiscalía pide 33 años de
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Desclasificación de los documentos del

Desclasificación de los documentos del 23F, en directo: última hora de los archivos secretos y reacciones

Tejero denunció que su traslado a Ferrol fue “anticonstitucional” y exigió un cambio a la prisión militar de Alcalá de Henares: “El teniente se encuentra enfermo”

Fernando Grande-Marlaska, sobre la baliza V16: “No tiene justificación alguna cuestionar de forma engañosa esta herramienta”

La Audiencia Provincial de Madrid concede la nacionalidad española a un colombiano tras acreditar su origen sefardí y su vínculo con España

Detienen en Alemania al presunto asesino de Andriy Portnov, tiroteado frente a un colegio en Pozuelo (Madrid)

ECONOMÍA

Mercadona destina 1.000 millones de

Mercadona destina 1.000 millones de euros a subir los salarios y a mejorar la jornada laboral de sus trabajadores

España necesita albañiles: la construcción acelera la contratación en 2025 y suben los salarios por la escasez de mano de obra

Cancelaciones en el AVE Madrid-Málaga: Ouigo e Iryo suspenden los trenes hasta el 23 de marzo y Renfe anuncia modificaciones en los trayectos

Cataluña aprueba la subida de la tasa turística a partir de abril

Las mujeres migrantes de fuera de la Unión Europea son el colectivo más expuesto al empleo irregular en España

DEPORTES

A qué hora y dónde

A qué hora y dónde ver el partido de Champions entre el Real Madrid y el Benfica

Real Madrid y Benfica se juegan el pase a octavos de Champions en un partido marcado por la tensión y las ausencias

El jugador del PSG Achraf Hakimi será juzgado por violación: piden 15 años de cárcel

A qué hora y dónde ver el partido de playoff de Champions entre el Atlético de Madrid y el Brujas

Nos quedamos sin ciudades en las que celebrar futuros Juegos Olímpicos de invierno: más de la mitad de las candidatas estarán en “grave riesgo climático” para 2080