Villarejo intenta sin éxito no testificar en el juicio a los Pujol por tener otras causas: "Me siento coaccionado"

El comisario jubilado José Manuel Villarejo ha intentado no declarar como testigo en el juicio sobre el presunto enriquecimiento ilícito de la familia del expresidente de la Generalitat de Cataluña Jordi Pujol, aduciendo que tiene pendientes otras causas abiertas en la Audiencia Nacional (AN): "Me siento coaccionado por este tribunal".

Así se ha expresado Villarejo este martes en una sesión del juicio que se celebra en ese mismo tribunal y que se centra en el presunto entramado por el que la familia Pujol se habría enriquecido durante décadas con actividades corruptas valiéndose de su posición política.

En cuanto el comisario jubilado se ha sentado frente al tribunal, su presidente, Ricardo de Prada, le ha recordado que "si hubiera alguna incompatibilidad o alguna cuestión que le pudiera afectar", tiene que advertir que "quiere ejercer específicamente en esa situación su derecho a no declarar".

Una vez que el presidente le ha tomado juramento, Villarejo ha pedido la palabra para acogerse al derecho a no declarar y De Prada ha contestado que el tribunal decidiría a qué preguntas responderá o no , recalcando que tiene la obligación "inexcusable y absoluta de decir la verdad".

"El delito de falso testimonio es lo mismo no decir la verdad que no decir o no declarar en relación con algún aspecto por el que fuere preguntado. Es decir, no es una cuestión de su voluntad, sino es el tribunal quien decide en todo caso", ha insistido el magistrado.

SOLO ESCUCHÓ "CHASCARRILLOS SIN IMPORTANCIA"

El abogado del 'expresident', Cristóbal Martell, ha comenzado su interrogatorio preguntando al comisario jubilado por su relación con el entonces director adjunto operativo (DAO) de la Policía Nacional, Eugenio Pino, que también ha testificado este martes.

El comisario jubilado ha indicado que "constaba formalmente" que formaba parte de la Dirección Adjunta Operativa, pero que "nunca" estuvo en ninguna unidad.

Sobre su presunta vinculación con el ex inspector jefe de Asuntos Internos Marcelino Martín-Blas --al que también se le ha tomado declaración--, el comisario jubilado ha puntualizado: "Únicamente en algunas actuaciones. Él y su unidad, como era una unidad evidentemente política, que dependía directamente del DAO, pues me daba apoyo y protección que yo no pedía nunca".

Ante esto, el abogado le ha preguntado si tuvo conocimiento de una investigación "coordinada" de las unidades adscritas al DAO "para obtener datos bancarios de la familia Pujol en Andorra". Villarejo ha aducido que no podía contestar porque está imputado por este asunto en el Principado.

"Vamos a ver, el procedimiento andorrano es distinto del procedimiento en España y las pruebas que se pueden utilizar en Andorra son diferentes. Responda la pregunta que le han dicho", ha intervenido De Prada, a lo que Villarejo ha contestado que no tenía "conocimiento", sino que escuchó "chascarrillos sin mayor importancia".

Preguntado por su supuesta relación con el que fuera presidente del Banco Privado de Andorra (BPA), el comisario jubilado ha insistido en que no iba a responder a nada relacionado con ese país.

El presidente del tribunal, con un tono molesto, le ha vuelto a recordar su "deber inexcusable" de decir la verdad, lo que "significa responder a las preguntas que le hacen".

Ha sido entonces cuando Villarejo ha dicho sentirse "coaccionado por el tribunal". "Bien, pues siéntase usted lo que quiera, pero por favor, no discuta con el tribunal. Por favor, responda las preguntas", ha zanjado De Prada.

"HE CONOCIDO A MUCHAS MUJERES"

Respecto a si conocía a la expareja del hijo mayor de la familia, Victoria Álvarez, Villarejo ha respondido evasivo: "He conocido muchas mujeres en mi vida, y puede ser que esta señora... No sé, me suena".

Después de que el magistrado presidente le pidiera, de nuevo, que respondiera a la pregunta sobre "una persona en concreto", el abogado de Josep Pujol, otro de los hijos del 'expresident', ha recordado que Pino ha declarado que Villarejo había acompañado a Álvarez a la declaración policial.

"El señor Pino también creo que tiene problemas de salud mental y tal", ha contestado. De Prada ha vuelto a intervenir: "Por favor, omita ese tipo de comentarios".