Rufián defiende entrar en debates "inventados, pero existentes" y buscar a los "desorientados", no sólo a los camaradas

El portavoz de Esquerra aboga por enfocar el diálogo político en quienes aún no tienen posición clara, señala que ignorar los temas polémicos solo contribuye a la invisibilidad e insta a replantear la estrategia progresista frente al debate social

El portavoz de Esquerra Republicana de Catalunya (ERC) en el Congreso, Gabriel Rufián, planteó que, mientras la sociedad afronta debates de gran impacto, “no hablar de algo de política no te hace más listo, te hace aún más invisible”, según publicó Europa Press. Rufián insistió en la importancia de focalizar la estrategia política en quienes todavía no han definido posición en los asuntos centrales del debate público, en vez de concentrar los esfuerzos solo en fortalecer la identidad dentro del propio bloque ideológico.

De acuerdo con Europa Press, el mensaje de Rufián se difundió a través de su perfil en la red social X. Allí, el dirigente propuso que la izquierda participe activamente en debates que, aunque puedan percibirse como “inventados”, forman parte de la agenda y percepción pública. Rufián expresó que el objetivo principal debe residir en captar el interés de quienes aún no han tomado partido, a quienes describió como “desorientados”, y no enfocarse de manera exclusiva en recibir el respaldo de quienes ya forman parte del mismo espacio político.

En su declaración, recogida por Europa Press, Rufián aludió a la película ‘No mires arriba’ como una sátira ilustrativa sobre cómo determinados sectores eluden discutir cuestiones importantes bajo el argumento de que hacerlo equivale a asumir el discurso de la derecha. El portavoz de ERC cuestionó así a quienes, dentro de la izquierda, sugieren que evadir determinados temas es una estrategia válida para evitar reforzar los marcos conceptuales de sus oponentes. Según sus palabras: “Hay una izquierda que se comporta como los presentadores de ‘No mires arriba’ con lo de ‘no hables de esto o de lo otro que estás comprando el marco de la derecha’”.

Europa Press detalla que Rufián extendió su crítica a quienes, dentro de la izquierda, desaprueban que se aborden cuestiones asociadas habitualmente a las formaciones conservadoras, como la inseguridad o la inmigración. Rufián se refirió indirectamente a los cuestionamientos hacia el diputado de Más Madrid, Emilio Delgado, con quien recientemente compartió un evento, por tratar temas considerados típicamente vinculados a la agenda de la derecha.

En otra parte de su intervención, el portavoz de Esquerra puntualizó que los discursos motivacionales y los gestos hacia el propio grupo resultan insuficientes ante los desafíos actuales. Rufián manifestó: “Las sonrisas, las frases motivacionales y los aplausos están bien pero dar respuesta a debates (inventados o no pero existentes) y reunirse con una calculadora en la mano, también”. Según reportó Europa Press, esta perspectiva apunta a la necesidad de analizar los problemas desde el punto de vista de la eficacia política y de una estrategia electoral que permita competir por escaños actualmente ocupados por la ultraderecha, en alusión directa a Vox.

El medio Europa Press subraya que Rufián defendió la importancia de aproximar el diálogo político a sectores sociales alejados del tradicional votante de izquierdas. Para el dirigente, la acción debe orientarse a ofrecer respuestas concretas sobre las condiciones de vida de la población y a sostener el futuro de las formaciones progresistas más allá del círculo habitual de sus militantes y simpatizantes. Rufián lo resumió en la frase: “la gente se juega sus condiciones de vida y las izquierdas, sus siglas”.

La intervención recogida por Europa Press ilustra una llamada de atención interna en el bloque progresista, proponiendo que los partidos de izquierda tengan en cuenta tanto la realidad de los debates sociales, independientemente de su origen, como la utilidad de abrir espacios de conversación con aquellos que hasta ahora no han encontrado una representación nítida en el espectro político. Así, el portavoz de ERC cuestiona la eficacia de estrategias basadas únicamente en la autoafirmación o en el rechazo de determinados asuntos, y sugiere una revisión del enfoque colectivo de cara a próximas contiendas electorales.

Gabriel RufiánERCEmilio DelgadoMás MadridCongresoEspañaPolíticaIzquierdaVoxInmigraciónEUROPAPRESS

