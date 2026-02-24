La Cámara de Comercio y los graduados sociales firman un convenio para la mediación mercantil y civil

La Comisión Mixta de Seguimiento, integrada por la Cámara de Comercio de España y el Consejo General de Graduados Sociales de España (CGGSE), supervisará la implementación de iniciativas y actividades centradas en promover métodos alternativos de resolución de conflictos. Esta instancia conjunta tendrá entre sus objetivos principales la coordinación de cursos, congresos y seminarios orientados al fortalecimiento de la cultura del consenso, así como la mejora de la seguridad jurídica en el ámbito empresarial. El desarrollo de estas actividades se realizará en el marco de los denominados Medios Adecuados de Solución de Controversias (MASC), con el fin de ofrecer alternativas al sistema judicial ordinario.

De acuerdo con un comunicado recogido por la agencia EFE, la Cámara de Comercio de España y el CGGSE formalizaron el acuerdo este martes. El convenio tendrá una validez de cuatro años y establece las bases para que ambas instituciones colaboren en la promoción de la mediación mercantil y civil en todo el territorio español. Según informó la agencia EFE, el acto de la firma contó con la participación del presidente del Centro Español de Mediación (CEM), Rafael Catalá, así como del presidente del CGGSE, Joaquín Merchán Bermejo, acompañados por otros dos representantes del consejo.

Tal como publicó EFE, la finalidad principal del acuerdo es fomentar la mediación como un procedimiento eficaz y eficiente para prevenir y resolver conflictos en el ámbito mercantil y civil, proporcionando mayores garantías a particulares y empresas. El convenio pretende, además, acercar este instrumento tanto a los ciudadanos como al tejido empresarial, reforzando así la competitividad y la seguridad jurídica en las transacciones económicas.

Según detalló el medio, la Comisión Mixta de Seguimiento jugará un papel central en la evaluación y desarrollo de las distintas acciones derivadas de este pacto. Entre sus funciones se encuentra la planificación y seguimiento de los programas de formación, jornadas de sensibilización y sesiones informativas que se pongan en marcha durante los próximos cuatro años, periodo de vigencia acordado por las partes implicadas.

De acuerdo a lo reportado por EFE, la puesta en marcha de este convenio representa un paso más en el impulso de los métodos alternativos de resolución de disputas en España, con la intención de descongestionar los tribunales y ofrecer vías más rápidas y menos costosas que el litigio convencional. Además, el acuerdo apuesta por fortalecer la cultura de la mediación y del acuerdo amistoso en la gestión de las controversias empresariales, lo que contribuye a la creación de condiciones más favorables para los negocios y la inversión.

El compromiso asumido por la Cámara de Comercio de España y el CGGSE se orienta a proporcionar herramientas y recursos que permitan a las empresas y a la ciudadanía acceder a mecanismos más ágiles y efectivos para el manejo de disputas. Durante el periodo de vigencia del convenio, ambas entidades procurarán ampliar la difusión de las ventajas de la mediación e incrementar la capacitación de los profesionales implicados en los procesos de solución alternativa de controversias.

Este convenio, tal y como señala la información difundida por EFE, subraya el interés compartido de las instituciones firmantes por contribuir al desarrollo de un entorno empresarial más seguro y competitivo. A través de la colaboración, la Cámara de Comercio y el CGGSE buscarán consolidar la mediación como una opción preferente para la resolución de disputas mercantiles y civiles, posicionando a España en línea con las tendencias internacionales en materia de justicia alternativa y buenas prácticas en la resolución de conflictos.