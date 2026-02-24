Espana agencias

La Cámara de Comercio y los graduados sociales firman un convenio para la mediación mercantil y civil

Ambas entidades establecen un acuerdo que permitirá fomentar métodos alternativos de resolución de conflictos, con la creación de una comisión conjunta para supervisar diversas iniciativas orientadas a fortalecer la cultura del consenso y mejorar la seguridad jurídica empresarial

Guardar

La Comisión Mixta de Seguimiento, integrada por la Cámara de Comercio de España y el Consejo General de Graduados Sociales de España (CGGSE), supervisará la implementación de iniciativas y actividades centradas en promover métodos alternativos de resolución de conflictos. Esta instancia conjunta tendrá entre sus objetivos principales la coordinación de cursos, congresos y seminarios orientados al fortalecimiento de la cultura del consenso, así como la mejora de la seguridad jurídica en el ámbito empresarial. El desarrollo de estas actividades se realizará en el marco de los denominados Medios Adecuados de Solución de Controversias (MASC), con el fin de ofrecer alternativas al sistema judicial ordinario.

De acuerdo con un comunicado recogido por la agencia EFE, la Cámara de Comercio de España y el CGGSE formalizaron el acuerdo este martes. El convenio tendrá una validez de cuatro años y establece las bases para que ambas instituciones colaboren en la promoción de la mediación mercantil y civil en todo el territorio español. Según informó la agencia EFE, el acto de la firma contó con la participación del presidente del Centro Español de Mediación (CEM), Rafael Catalá, así como del presidente del CGGSE, Joaquín Merchán Bermejo, acompañados por otros dos representantes del consejo.

Tal como publicó EFE, la finalidad principal del acuerdo es fomentar la mediación como un procedimiento eficaz y eficiente para prevenir y resolver conflictos en el ámbito mercantil y civil, proporcionando mayores garantías a particulares y empresas. El convenio pretende, además, acercar este instrumento tanto a los ciudadanos como al tejido empresarial, reforzando así la competitividad y la seguridad jurídica en las transacciones económicas.

Según detalló el medio, la Comisión Mixta de Seguimiento jugará un papel central en la evaluación y desarrollo de las distintas acciones derivadas de este pacto. Entre sus funciones se encuentra la planificación y seguimiento de los programas de formación, jornadas de sensibilización y sesiones informativas que se pongan en marcha durante los próximos cuatro años, periodo de vigencia acordado por las partes implicadas.

De acuerdo a lo reportado por EFE, la puesta en marcha de este convenio representa un paso más en el impulso de los métodos alternativos de resolución de disputas en España, con la intención de descongestionar los tribunales y ofrecer vías más rápidas y menos costosas que el litigio convencional. Además, el acuerdo apuesta por fortalecer la cultura de la mediación y del acuerdo amistoso en la gestión de las controversias empresariales, lo que contribuye a la creación de condiciones más favorables para los negocios y la inversión.

El compromiso asumido por la Cámara de Comercio de España y el CGGSE se orienta a proporcionar herramientas y recursos que permitan a las empresas y a la ciudadanía acceder a mecanismos más ágiles y efectivos para el manejo de disputas. Durante el periodo de vigencia del convenio, ambas entidades procurarán ampliar la difusión de las ventajas de la mediación e incrementar la capacitación de los profesionales implicados en los procesos de solución alternativa de controversias.

Este convenio, tal y como señala la información difundida por EFE, subraya el interés compartido de las instituciones firmantes por contribuir al desarrollo de un entorno empresarial más seguro y competitivo. A través de la colaboración, la Cámara de Comercio y el CGGSE buscarán consolidar la mediación como una opción preferente para la resolución de disputas mercantiles y civiles, posicionando a España en línea con las tendencias internacionales en materia de justicia alternativa y buenas prácticas en la resolución de conflictos.

Temas Relacionados

Mediación mercantilCámara de Comercio de EspañaGraduados socialesConsejo General de Graduados Sociales de EspañaRafael CataláJoaquín Merchán BermejoEspañaCentro Español de MediaciónCompetitividad empresarialSolución de controversiasEUROPAPRESS

Últimas Noticias

Más de 120 afectados se constituyen en asociación y valoran tomar medidas por la retirada de material de vías

Más de 120 afectados se

PNV pide al PSOE buscar apoyos para tramitar su proposición de ley de secretos oficiales porque Junts no la vetaría

PNV pide al PSOE buscar

El PP pide a Abascal no creerse "las etiquetas" de la izquierda y defiende su documento marco: "A nadie puede molestar"

El PP pide a Abascal

Declaran culpable al acusado del atropello mortal de un joven que estaba inconsciente en el suelo

Declaran culpable al acusado del

El PSOE cree que el documento del PP para pactar con Vox asume por primera vez que "no es nadie" sin la "ultra" derecha

El PSOE cree que el
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

La UE acusa a España

La UE acusa a España de confiar “las joyas de la corona de sus fuerzas de seguridad” a Huawei, pero Interior asegura que “no hay riesgo”

La jueza que investiga la DANA pide la imputación de Carlos Mazón

La Audiencia de A Coruña condena a seis años de inhabilitación a una médica por acceder a la historia clínica de su compañera con la que tenía una “mala relación”

El PSOE suspende cautelarmente de militancia al alcalde de La Algaba denunciado por acoso sexual a un menor

La Ertzaintza elimina su centro veterinario de Bizkaia obligando a los agentes a recorrer 45 kilómetros para atender a los perros de la Unidad Canina en Álava

ECONOMÍA

Estos son los límites que

Estos son los límites que establece la Ley de Propiedad Horizontal para utilizar una plaza de garaje como trastero

Mejorar la indemnización de un despido puede costarte el subsidio por desempleo: el SEPE rechaza la prestación si el exceso supera el límite de rentas

Estas son las ayudas y subvenciones que hay España para las familias monoparentales

El ERE y las ventas en América Latina cuestan 4.318 millones de euros en pérdidas a Telefónica

Precio de la gasolina hoy en España: las tarifas más altas y más bajas

DEPORTES

El jugador del PSG Achraf

El jugador del PSG Achraf Hakimi será juzgado por violación: piden 15 años de cárcel

A qué hora y dónde ver el partido de playoff de Champions entre el Atlético de Madrid y el Brujas

Nos quedamos sin ciudades en las que celebrar futuros Juegos Olímpicos de invierno: más de la mitad de las candidatas estarán en “grave riesgo climático” para 2080

Los jugadores más duros a los que se han enfrentado Pedri y Ferran Torres: “Si llegas a estar en medio te parten en cuatro”

Pedri y Ferran Torres revelan las cifras de las multas de Flick por llegar tarde: “Mejor no aparezcas”