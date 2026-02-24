Feijóo respeta la propuesta de la jueza de investigar a Mazón y prefiere esperar "tranquilamente" a que decida el TSJCV

El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha dicho respetar la decisión de la jueza de Catarroja de proponer que se investigue al expresidente valenciano Carlos Mazón por su gestión "negligente" ante la dana del 29 de octubre de 2024 que asoló buena parte de valencia y causó más de 230 muertos, pero en todo caso ha aconsejado esperar "tranquilamente" a la decisión que adopte el Tribunal Suprerior de Justicia.

En concreto, la jueza Nuria Ruiz Tobarra ha decidido elevar a la Sala de lo Civil y Penal del Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana (TSJCV) una exposición razonada contra el 'expresident' de la Generalitat valenciana para pedir su investigación en la causa por una "inactividad negligente" en aquellas riadas. La decisión se plantea al TSJCV porque Mazón sigue siendo aforado al no haber renunciado a su escaño de diputado en las Cortes Valencianas.

En los pasillos del Congreso, Feijóo no ha entrada al fondo de la cuestión limitándose a remarcar que "la jueza tiene sus responsabilidades" y que el PP acepta "todas las resoluciones judiciales".

Al ser preguntado si cree que Mazón debería dejar el escaño de diputado autonómico, Feijóo ha abogado por "esperar tranquilamente" a la decisión del Tribunal Superior de Justicia. "Ya les advierto que yo estoy muy tranquilo", ha remachado.