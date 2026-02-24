Espana agencias

El Congreso acepta otra vez la ley del PNV para eliminar el recurso previo de inconstitucionalidad que el PSOE defiende

El Pleno debatió una propuesta impulsada por el PNV y respaldada por aliados de investidura que busca modificar la Ley del Tribunal Constitucional, iniciativa que avanza gracias a un ajustado respaldo mientras el Partido Socialista limita su apoyo

Guardar

El Congreso ha celebrado una sesión en la que la propuesta del Partido Nacionalista Vasco (PNV) para modificar la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional (TC) ha continuado su recorrido legislativo tras obtener una estrecha mayoría en el primer trámite parlamentario. La cámara baja sometió a votación la toma en consideración de la proposición, logrando 175 votos a favor frente a 171 en contra, sin abstenciones, según consignó el medio El País.

La iniciativa impulsada por el PNV busca dos objetivos centrales: suprimir el recurso previo de inconstitucionalidad para los estatutos de autonomía y reducir las sanciones a cargos públicos que incumplan resoluciones del TC. La medida recibió el respaldo de los aliados habituales de investidura, pero encontró la oposición firme de Partido Popular, Vox y Unión del Pueblo Navarro. Según detalló El País, esta propuesta no es nueva, pues el PNV la ha presentado en cada legislatura desde la reforma introducida por el Gobierno de Mariano Rajoy en 2015. En la anterior ocasión, el proceso legislativo no culminó debido a la disolución de las Cortes en 2023, tras sucesivas prórrogas para la presentación de enmiendas.

Durante el debate, el portavoz de Justicia del PNV, Mikel Legarda, cuestionó la existencia del recurso previo de inconstitucionalidad. Para Legarda, su instauración representó “un acto de desconfianza preventiva de las Cortes Generales hacia sí mismas”, además de considerarlo “arbitrario”. El medio El País recogió las declaraciones en las que el portavoz lo calificó como “un instrumento de obstrucción previo”, que permite a la minoría parlamentaria disponer de una herramienta para bloquear decisiones tomadas por la mayoría, otorgando así “un auténtico veto político en manos de la oposición”.

El PSOE, por su parte, mantuvo una postura matizada. El diputado socialista Artemi Rallo recordó que su partido apoyó en la oposición la reintroducción de este recurso con el objetivo de evitar crisis institucionales similares a la vivida con el Estatuto de Cataluña, aprobado en referéndum y después modificado por el TC. Rallo destacó que la medida pretendía “atemperar y mitigar el potencial conflicto social e institucional derivado de la declaración de inconstitucionalidad, total o parcial, de una reforma estatutaria ya aprobada por un legislador autonómico cualificado e incluso ya refrendada por los ciudadanos”, según reportó El País. Insistió en que el recurso previo no constituye un control o veto político, ni desvirtúa el papel del tribunal.

No obstante, el Partido Socialista dejó en claro que su respaldo actual a la tramitación de la proposición se limita únicamente al apartado que propone la reducción de sanciones impuestas a cargos públicos por desacatar resoluciones del TC. En este sentido, el PSOE considera que la reforma de 2015 otorgó al tribunal “exorbitantes e innecesarias facultades” para la ejecución de sus decisiones, posición que lo alinea con el PNV en este aspecto específico, según detalló El País.

El debate parlamentario refleja la persistencia de discrepancias en torno al papel del TC y la relación entre el poder legislativo y los mecanismos de control constitucional. Según publicó El País, la propuesta del PNV ha originado un nuevo escenario de negociaciones y alianzas, en el que el apoyo socialista resulta fundamental para avanzar, a pesar de las reticencias existentes respecto a la eliminación íntegra del recurso previo de inconstitucionalidad.

El recorrido legislativo de esta iniciativa continuará en próximas sesiones, abriendo un nuevo capítulo sobre el alcance y los límites del control constitucional en el diseño autonómico del Estado español.

Temas Relacionados

Tribunal ConstitucionalRecurso de inconstitucionalidadPNVPSOECongreso de los DiputadosMariano RajoyEspañaCortes GeneralesEstatutos de autonomíaMikel LegardaEUROPAPRESS

Últimas Noticias

Rufián dice que se equivoca quien quiera "eliminar a Podemos" y pide calculadora: Reeditar Sumar no "suma" suficiente

El portavoz de ERC en el Congreso advierte sobre la importancia de preservar la diversidad en el espectro progresista, recalcando que únicamente una amplia confluencia de fuerzas políticas permitiría afrontar con éxito el reto electoral frente a la derecha

Rufián dice que se equivoca

La Audiencia Provincial de Badajoz requiere al hermano de Pedro Sánchez que aporte su domicilio para citarle al juicio

El tribunal exige conocer la residencia de David Sánchez Pérez-Castejón tras constatar que el domicilio aportado corresponde a su abogado, paso clave para remitir de forma directa la citación judicial ante el proceso por prevaricación y tráfico de influencias

La Audiencia Provincial de Badajoz

La jueza de la dana ve una "flagrante falta de coordinación" entre consellerias el 29O y ausencia de órdenes de Justicia

Pese a la magnitud de la tragedia, la magistrada advierte que no existió ninguna directriz ni contacto efectivo entre los organismos responsables, cuestionando la ausencia de respuesta institucional y el papel del presidente durante la crisis en la Comunidad Valenciana

La jueza de la dana

Maillo pide "respeto" por las víctimas de Adamuz y "dejar trabajar a la jueza" para "llegar a la verdad"

El aspirante de Por Andalucía exige cautela y consideración hacia los afectados por la tragedia ferroviaria en Córdoba, solicita confianza en la investigación judicial y cuestiona la actitud de partidos que buscan enturbiar el proceso esclarecedor de los hechos

Maillo pide "respeto" por las

Bustinduy pide a Junts que recapacite sobre el escudo social y ve "incomprensible" su posición

El responsable de Derechos Sociales urge a una rectificación de cara a la próxima votación sobre la prórroga de medidas de emergencia, advierte que rechazar el decreto puede dejar desamparadas a familias vulnerables y critica la postura de diferentes formaciones

Bustinduy pide a Junts que
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Un comisario denuncia ante la

Un comisario denuncia ante la Guardia Civil al exDAO de la Policía Nacional por coaccionarle para aceptar un traslado

Las redes encuentran al nuevo “Mr. Handsome” de Europa en el nuevo primer ministro neerlandés, al que comparan con Pedro Sánchez: “Le han quitado el título de guapo”

La jueza del accidente de Adamuz pide a Adif que devuelva el material que retiró sin permiso si quiere evitar la responsabilidad penal

Las semanas de lluvias y borrascas dejan los embalses de España al 83% de su capacidad

Tres detenidos por llevarse entrecot, quesos y chorizos valorados en 700 euros en Cáceres: una se metía los embutidos en el interior de la faja

ECONOMÍA

Declaración de la Renta 2026:

Declaración de la Renta 2026: qué pensionistas están obligados a presentarla y quiénes no

Una clienta reclama a Mercadona 7.350 euros por un golpe que le dio la barrera automática del aparcamiento: ningún tribunal quiere seguir el caso

El Constitucional avala la Ley de Vivienda para frenar la subida del alquiler y tumba el recurso de Ayuso contra las zonas tensionadas

Las grandes plataformas inmobiliarias son denunciadas ante la CNMC por “monopolio digital” y “disparar” el precio de la vivienda

Condenan a dos años de cárcel a una mujer por apropiarse de tres millones de euros con la venta de un chalé al jugador del Barça Lewandowski

DEPORTES

El jugador del PSG Achraf

El jugador del PSG Achraf Hakimi será juzgado por violación: piden 15 años de cárcel

A qué hora y dónde ver el partido de playoff de Champions entre el Atlético de Madrid y el Brujas

Nos quedamos sin ciudades en las que celebrar futuros Juegos Olímpicos de invierno: más de la mitad de las candidatas estarán en “grave riesgo climático” para 2080

Los jugadores más duros a los que se han enfrentado Pedri y Ferran Torres: “Si llegas a estar en medio te parten en cuatro”

Pedri y Ferran Torres revelan las cifras de las multas de Flick por llegar tarde: “Mejor no aparezcas”