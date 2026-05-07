La covid y Filomena cimentan la resiliencia hospitalaria en 'Una buena vida'

Madrid, 7 may (EFE).- La dramaturga y directora Carolina África se pone a los mandos de 'Una buena vida', un texto propio que nace de una experiencia personal y que interpreta junto a Ahimsa y Jorge Kent, tres personajes que comparten espacio en un hospital, dolor y cuidados.

El montaje, que subirá a las tablas de la sala Princesa del madrileño Teatro María Guerrero del 13 de mayo al 21 de junio, está basado en una historia personal de la directora que comenzó a escribirlo en la cama de un centro hospitalario.

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"Estrenamos en un espacio pequeño en el que el espectador se va a sentir como en una sala de espera", detalla a EFE Carolina África.

"Tiene que ver conmigo, con lo que viví en un momento muy concreto para la vida de todos. Estuve hospitalizada diez días por varias fracturas en la pierna, alejada de mi familia: un bebé, un niño de dos años y medio y mi marido. El covid impedía visitas y Filomena descargó la gran nevada sobre Madrid", ha explicado.

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En el hospital se creó un fuerte vínculo entre ella, el equipo médico, su compañera y su familia -cuando su hija no la podía visitar, era ella la que hacía de nexo con su bisnieta, vía telefónica-.

La autora afirma que la función dialoga con el mito griego de Progne y Filomena, un viaje a lo "escatológico", comenta divertida, en el que "se habla de hemorroides, se limpian culos y donde ese mito de convertirse en pájaros construye un final muy potente".

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Un triángulo que África describe con espacios divertidos, llenos de emoción. "Tras la pandemia nos ha quedado como sociedad un poso que nos remueve a todos y que nos hace volver a mirarnos a los ojos".

El espectáculo pretende ser una oda -dice- a los ancianos "que siguen teniendo muy presente la pandemia porque fue un momento en el que no estaban bien atendidos", además de al personal sanitario de los hospitales públicos "para que salgas de la función valorando todo ello".

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'Una buena vida' es un montaje "bañado de poesía y crudeza" al que contribuye una escenografía aséptica, con muchos elementos sanitarios, en el que han contado con el asesoramiento de enfermeras y con un trabajo de maquillaje "espectacular".

El texto, lleno de emoción, encierra "recuerdos, dolores y ternura" con el que te das cuenta "qué dramas son de plastilina y de cuáles hay que hacerse cargo lo mejor que podamos".

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Carolina África asegura que son temas que nos remueven a todos, con una frase de despedida llena de esperanza: "Que tengas una buena vida", con la que se despidió la bisnieta de su compañera de habitación cuando la dieron el alta del hospital. EFE

(Foto)

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