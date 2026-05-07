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Mónica García informó por teléfono a Clavijo de que el crucero atracaría en Tenerife

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Madrid, 7 may (EFE).- La ministra de Sanidad, Mónica García, ha asegurado este jueves que múltiples llamadas demuestran que mantuvo informado desde el "minuto uno" al presidente canario, Fernando Clavijo, sobre la situación con el crucero afectado por hantavirus, entre ellas en la que le comunicó de que iba a atracar en Canarias.

En una entrevista en La 1, la ministra ha subrayado que fue ella "personalmente" la que le dio esta noticia tras haberse reunido con la Organización Mundial de la Salud y con el ECDC (el Centro Europeo para la Prevención de Enfermedades), que concluyeron que el puerto de la Granadilla de Abona, secundario y con poco tránsito, era el más "confiable y el más seguro para la salud", tanto de los pasajeros como la global.

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No fue la única llamada, sino que ha habido "más de una", cuatro sólo en la tarde del martes entre las ocho y las once de la noche, así como multitud de whatsapps.

"Puedo enseñar las llamadas, puedo enseñar los whatsapps. Me parece absolutamente innecesario el ruido político generado alrededor de cosas que son evidentes y palmarias: las llamadas telefónicas quedan registradas. No entiendo como alguien al que acabas de llamar y con el que has estado en contacto cuatro veces durante la tarde, a la mañana siguiente niegue esas llamadas", ha sentenciado.

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El Gobierno canario ha estado así informado "puntualmente" de cada decisión a nivel político pero también a nivel técnico, no sólo a Canarias sino al resto de comunidades a través de las direcciones generales de salud pública para poder "tomar las mejores decisiones conjuntamente".

Por ello, ha dicho no entender "muy bien por qué intercalar el ruido político y la sospecha y la desconfianza cuando ha habido un contacto estrecho y una información puntual".

Con todo, ha insistido en que España es el lugar donde puede preservarse la salud de los tripulantes y de la del pasaje y en el que la comunidad internacional ha confiado para "hacer un manejo de la situación epidemiológica de salud pública" que ya fue "ejemplar" en la pandemia de covid-19.

De ahí que haya apelado a la necesidad de huir del ruido y ha pedido a la población que "por favor se informe por los canales oficiales y los canales que generan confianza".

En este sentido, "el ruido político no genera confianza, y ahora tenemos que estar a lo que estamos, atender a los españoles que están en ese buque, atender a todo el pasaje y toda la tripulación y a gestionar bien y de manera profesional una emergencia sanitaria de estas características", ha concluido. EFE

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EFE

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