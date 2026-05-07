Detenidos seis miembros de una banda itinerante que cometió más de 20 robos en viviendas

Madrid, 7 may (EFE).- La Guardia Civil ha desarticulado una banda itinerante que cometió más de veinte robos en viviendas en varias provincias españolas en una operación que se ha saldado con seis detenidos, cuatro en Peguerinos (Ávila) y dos en Arroyomolinos (Madrid).

Los miembros de la organización, varones de entre 24 y 60 años, llevaron a cabo su actividad delictiva en Alicante, Córdoba, Granada, Jaén, Málaga, Murcia, Salamanca y Valladolid, y se les atribuye haber causado un perjuicio económico de más de 800.000 euros.

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Para sus acciones utilizaban vehículos de alta gama, uno de los cuales estaba dotado con un sistema que permitía cambiar de placa de matrícula rápidamente, y adoptaban medidas de seguridad para dificultar que fueran descubiertos, entre ellas maniobras de contravigilancia.

La investigación se inició en septiembre de 2025 tras detectarse una serie de robos en viviendas habitadas, principalmente chalés, en distintas poblaciones de la provincia de Alicante, informa la Guardia Civil.

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A partir de ese momento los investigadores lograron identificar a un grupo organizado que actuaba de forma itinerante en diferentes puntos del territorio nacional.

El grupo actuaba de manera coordinada con un reparto definido de funciones, su principal método consistía en el acceso a las viviendas mediante escalo o forzamiento de puertas y ventanas utilizando herramientas especializadas y empleaban sistemas para neutralizar las alarmas y dispositivos de comunicación para coordinar los asaltos.

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Entre los efectos que se les ha intervenido destaca diverso material utilizado para comprobar la pureza de los metales preciosos de las joyas que sustraían.

Los agentes registraron una casa rural en la localidad abulense de Peguerinos, donde fueron detenidos los cuatro principales implicados, mientras que los otros dos miembros de la banda fueron arrestados en el municipio madrileño de Arroyomolinos.

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En la casa de Peguerinos, usada como vivienda por el grupo, se intervinieron numerosos efectos relacionados con los robos, como el vehículo dotado con el referido sistema para cambiar las matrículas, además de joyas, relojes, dinero en efectivo y herramientas empleadas para la comisión de los delitos.

Hasta el momento se han esclarecido más de veinte hechos delictivos cometidos entre septiembre de 2025 y el pasado mes de abril.

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A los arrestados se les atribuyen delitos de pertenencia a grupo criminal, robos con fuerza en las cosas y falsedad documental y cuatro de ellos han ingresado en prisión por orden judicial mientras que los otros dos han quedado en libertad con la imposición de medidas cautelares. EFE