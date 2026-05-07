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Dos detenidos e incautados más de 800 kilos de hachís ocultos en latas de tomate en Málaga

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Málaga, 7 may (EFE).- La Policía Nacional, en una operación conjunta con el Servicio de Vigilancia Aduanera de la Agencia Tributaria, han intervenido 816,8 kilos de hachís ocultos en latas de tomate, en una nave industrial en la localidad malagueña de Mollina.

La droga había llegado en camión a la mencionada nave industrial, donde, a puerta cerrada, las piezas de hachís eran calentadas en unos hornos para darles forma cilíndrica y, una vez prensadas, se envasaban para camuflarlas entre mercancía legal, según ha informado este jueves la Policía.

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Los agentes han detenido a dos personas de origen lituano por su presunta implicación en un delito contra la salud pública en su modalidad de tráfico de drogas y otro de pertenencia a organización criminal.

La autoridad judicial, la Sección Civil e Instrucción del Tribunal de Antequera, Plaza Uno, ha decretado el ingreso en prisión provisional para sendos investigados.

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La operación se inició tras detectarse un centro logístico utilizado por una red criminal para recibir, manipular, procesar y envasar grandes cantidades de droga, en un polígono industrial en Mollina.

Durante las pesquisas se constató la presencia irregular de un camión de matrícula extranjera que accedía a la nave en intervalos de tiempo reducido, lo que hizo sospechar de la operativa a los investigadores.

El pasado 30 de abril se realizó la entrada en la nave para su inspección y se confirmaron las sospechas de la existencia de drogas, tras lo que fueron detenidos los dos ciudadanos lituanos que presuntamente estaban al frente de la actividad ilícita.

Hachís moldeado al horno

El método de ocultación de la sustancia consistía en el calentamiento previo de las pastillas de hachís, de 100 gramos cada una, a través de diferentes hornos que habían instalado en la nave, para posteriormente darles forma cilíndrica y prensarlas en las latas, la cuales finalmente eran cerradas y etiquetadas -con los mismos distintivos de una marca de pasta de tomate, que era ajena a la trama-.

En última instancia, la red criminal pretendía camuflar las latas que incluían el hachís entre palés de mercancía legal, para poner rumbo a Europa por vía terrestre. EFE

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EFE

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