El Betis, que acabó con 9, vende cara su eliminación por el Inter (5-3)

Redacción deportes, 24 feb (EFE).- El Betis perdió 5-3 ante el Inter de Milán en los octavos de final de la Liga de Campeones juvenil y fue eliminado tras un encuentro con un final loco, en el que los italianos remontaron un 2-3 adverso en la segunda parte y que los andaluces acabaron con nueve por las expulsiones de N'Agoran y José Antonio Morante.

El Betis de la División de Honor juvenil, que pretendía hacer historia accediendo por primera vez a los cuartos de final de la 'UEFA Youth League' tras eliminar al Basilea suizo y al Oporto portugués, dio la cara en el centro de entrenamiento del Inter a pesar de encajar un 2-0 después de un arranque fulgurante del equipo interista, uno de los favoritos al título.

El choque comenzó con una presión asfisiante de los negriazules a la salida del balón del conjunto dirigido por Javier Barrero, lo que, ante el desconcierto y las facilidades en defensa de los verdiblancos, les dio pronto sus frutos con un doblete en sólo 6 minutos de su delantero centro Jamal Iddrissou, autor de un triplete.

Iddrissou marcó en el minuto 2 el primer tanto en un penalti cometido sobre él mismo por el meta ucraniano Yan Zhuravskyi, del Betis, y luego amplió la renta local en el 6, tras un pase de Moscani. Pero el Betis reaccionó, dominó e impuso su fútbol elaborado para irse al descanso con una igualada tras los tantos de José Antonio Morante (m.32), con un golazo de falta directa, y del delantero centro Rodrigo Marina (m.45), al cabecear un córner botado por Ricar Fúnez.

En la reanudación, el equipo español siguió mandando en el juego y remontó con el 2-3 de Rodrigo Marina, a los 51 minutos, si bien el Inter no bajó los brazos, empató con el 3-3 de Iddrissou, en el minuto 70, y sólo tres minutos después Matías Mancuso, en el 73, marcó el 4-2. Ya en el tiempo añadido, el lateral zurdo Mattia Marello hizo el definitivo 5-3.

El Betis compitió bien, pero se vio impotente en un final muy agitado y en el que, a pesar de su esfuerzo y su buen fútbol por momentos, se vio superado y sufrió dos expulsiones por sendas dobles amonestaciones al tener que dejar el campo el central marfileño Jean Emmanuel N'Agoran (m.92) y Morante (m.96), quien había sido el mejor estilete de su equipo. EFE

