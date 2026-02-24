Abascal tilda de "incorrecto" el marco del PP para pactar con Vox: "Como si fuéramos salvajes, es empezar con mal pie"

“El documento está más orientado a fijar unas líneas de negociación dentro de las propias filas ‘populares’”. Con estas palabras, Santiago Abascal interpretó el decálogo establecido por el Partido Popular como un marco no dirigido tanto a un pacto exterior, sino a facilitar entendimiento interno en el PP. Esta valoración se produjo durante una entrevista televisiva en el programa ‘Espejo Público’ de Antena 3, según informó Europa Press. En ese espacio, el líder de Vox criticó abiertamente las condiciones impuestas por el Partido Popular para un eventual pacto, al considerar que dichas exigencias transmiten un mensaje de desconfianza y ofrecen, a su juicio, una impresión negativa acerca de sus potenciales socios.

Abascal calificó de “incorrecto” el enfoque del Partido Popular para sentarse a negociar con Vox, detalló Europa Press. El líder de la formación aseguró que el decálogo presentado por el PP da la impresión de que “negocian con salvajes” a quienes “tienen que intentar domar”, una apreciación que, según sus declaraciones, establece las conversaciones en un terreno complicado desde el inicio del diálogo. “La música me suena mal, es empezar con mal pie”, subrayó durante la entrevista.

Según consignó Europa Press, Abascal explicó su descontento con varias de las premisas que el Partido Popular incluyó en el documento como condiciones para cualquier pacto. Entre ellas mencionó referencias explícitas al respeto por la unidad nacional, el marco constitucional, el Estado de Derecho, la legalidad vigente, las instituciones principales del país, la separación de poderes, la Jefatura del Estado y la aceptación del reparto competencial entre las comunidades autónomas. Para el dirigente de Vox, estos puntos “son obvios” y no deberían figurar como condiciones para el diálogo entre ambos partidos.

Durante la conversación, el presidente de Vox consideró que podría entender la insistencia en estos postulados si el Partido Popular estuviera negociando con formaciones de perfil muy diferente, como Junts. Sin embargo, Abascal remarcó su incomprensión ante el hecho de que se exijan esos compromisos a Vox, ya que afirma que su formación asume como evidentes todos esos principios. “Pero para pactar con Vox no lo entiendo”, manifestó, según recogió Europa Press.

El documento objeto de la controversia consiste en un decálogo de condiciones que el Partido Popular presentó como marco previo para cualquier acuerdo, de acuerdo con Europa Press. Abascal sugirió que su finalidad radica más en la regulación interna de la postura de los ‘populares’ que en el establecimiento de requisitos para terceras formaciones. Consideró que los destinatarios principales de esas líneas son los propios dirigentes y bases del Partido Popular, orientando así el documento al entendimiento entre miembros del partido y no tanto a la negociación externa.

La entrevista reflejó la tensión existente entre ambas fuerzas políticas en relación con los posibles pactos postelectorales y las dificultades para encauzar el diálogo bajo un clima de entendimiento recíproco. Según publicó Europa Press, Abascal reiteró su desacuerdo con el planteamiento inicial del PP y remarcó la necesidad de que los acuerdos se construyan sobre presupuestos compartidos y no sobre la premisa de la sospecha o el recelo.