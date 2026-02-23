Espana agencias

Moreno pide "desclasificar" la información del caso Koldo y la presunta violación del ex DAO de la Policía Nacional

Guardar

El presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, ha pedido este lunes que se "desclasifique" información sobre el caso Koldo y sobre la presunta violación del ex DAO de la Policía Nacional al ser preguntado sobre el anuncio del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, de desclasificar este próximo martes documentos del golpe de Estado que se produjo el 23-F de 1981 por el teniente coronel Antonio Tejero, justo cuando se cumplen 45 años.

En declaraciones a los medios en Aljaraque (Huelva), Juanma Moreno ha señalado que "todo lo que sea información me parece bien" pero, a renglón seguido, ha añadido que la "única objeción que puedo tener es la sospecha de que sea una cortina de humo". En este punto, ha mostrado su "sorpresa" sobre la cena "de la que hemos tenido conocimiento hoy" en casa del ministro Luis Ángel Torres con un constructor para la adjudicación de un contrato de siete millones de euros.

"Cuando se habla de desclasificar, también nos gustaría que desclasificara, que diera información sobre por qué se le adjudicó la obra más cara a un constructor en la casa personal de un ministro una semana antes. Que también desclasifique esa información, que vendría muy bien", ha apuntado el presidente de la Junta, que, igualmente, se ha preguntado "¿por qué no desclasifica qué es lo que ha sucedido con la supuesta violación de una agente de la Policía Nacional por parte de un alto mando de la Policía? ¿Sabían? ¿La protegieron? Creo que todo eso también habría que desclasificarlo para que también tengamos conocimiento y podamos tener información los ciudadanos".

Por último, y a vueltas con las desclasificación de documentos del 23F, Juanma Moreno ha dejado claro que "a mí me interesa más el futuro que el pasado. Algunos están obsesionados con el pasado, pero a mí me interesa más lo que va a pasar mañana y lo que está pasando hoy. Le pediría al Gobierno que prestara un poquito más de atención al presente y al futuro y menos al pasado". Ente los documentos pendientes de desclasificar se encuentra el sumario completo del juicio que está custodiado en el Tribunal Supremo, que consta de 89 legajos y en el que se incluyen grabaciones originales y declaraciones de los implicados; los archivos de los Servicios de Inteligencia, el CNI de la época llamado CESID, con los documentos internos y las transcripciones de las grabaciones de escuchas de la noche del golpe de Estado y que se clasificaron como "alto secreto"; y también están las comunicaciones de Casa Real, Moncloa y los informes internos de movilización emitidos por las distintas regiones militares.

El Gobierno aprobó en 2025 un proyecto de Ley de Información Clasificada, que pretende sustituir a la Legislación franquista de secretos oficiales. El proyecto fue remitido al Congreso de los Diputados y se encuentra en tramitación. En este proyecto se contempla la desclasificación automática a los 45 años de los secretos oficiales considerados como "alto secreto"; a los 35 años para los clasificados como "secreto"; entre 7 y 9 años para la información "confidencial" y entre 4 y 6 años para la información "restringida". Precisamente hoy se cumplen 45 años del Golpe de Estado del 23 de febrero de 1981.

Temas Relacionados

EuropaPress

Últimas Noticias

Un asesor sitúa la llegada de Mazón al Palau el 29O a las 19.30 y dice que hablaron 25 minutos antes de ir al Cecopi

Un consultor declaró ante la jueza encargada del caso por la gestión de la dana que sostuvo una conversación privada de unos 25 minutos con el exmandatario autonómico por la tarde, poco antes de desplazarse juntos a la sede del Cecopi

Un asesor sitúa la llegada

Maíllo ve insuficiente desclasificar documentos del 23-F y urge a Sánchez a aprobar la nueva Ley de Secretos

Maíllo ve insuficiente desclasificar documentos

Esperanza Aguirre defiende que el PP pacte con Vox y ve "muy difícil" acuerdos con Junts

Aguirre expresa su temor por Puigdemont, apoya entendimientos entre populares y Vox, subraya coincidencias fundamentales con Abascal y respalda una moción de censura promovida por Feijóo, asegurando que priorizaría acuerdos con Vox antes que con EH Bildu

Esperanza Aguirre defiende que el

Jainaga (Sidenor) no entiende por qué le han abierto causa y dice que hasta hace 6 meses creía en la Justicia

La defensa del presidente de Sidenor sostiene que la investigación judicial contra José Antonio Jainaga carece de fundamento razonable y denuncia medidas desproporcionadas, mientras el empresario asegura que actuó siempre conforme a la legalidad y mantiene su honorabilidad

Jainaga (Sidenor) no entiende por

El presidente de Sidenor aún "no entiende" la causa abierta contra él y dice que hasta hace 6 meses creía en la Justicia

El máximo responsable de la compañía reitera su tranquilidad frente a las acusaciones por exportaciones a Israel, denuncia decisiones judiciales “desproporcionadas” y afirma haber presentado pruebas que, asegura, demuestran la legalidad de las operaciones en cuestión

El presidente de Sidenor aún
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Un asesor de Carlos Mazón

Un asesor de Carlos Mazón ofrece una nueva versión de lo que hizo el expresident el día de la DANA al asegurar que llegó al Palau a las 19:30

Condenan a nueve años de cárcel a un hombre por agredir sexualmente a su hermana de tres años en Las Palmas de Gran Canaria

El Gobierno aprueba este martes un límite del 35% a la publicidad institucional en los medios

Pedro Sánchez desclasificará los documentos secretos del 23F: “La memoria no puede estar bajo llave”

Niegan la incapacidad permanente total a una conductora de autobús que sufre de halo nocturno y sensación de moscas volantes tras una operación de cataratas

ECONOMÍA

Precio de la gasolina en

Precio de la gasolina en España 2026: las tarifas más altas y más bajas hoy

Pep Martorell, experto en IA: “Todas las tecnologías de la historia, cuando se han implementado, han destruido puestos de trabajo”

Los amantes del ladrillo vuelven a las oficinas: se convierten en imán del capital inmobiliario al subir un 38% la inversión en ellas

Un trabajador se sale de la carretera con la furgoneta de la empresa y da positivo por alcohol, pero gana el juicio tras su despido: debe ser recontratado o recibir 11.000 euros

El tribunal rechaza la petición de un padre de Valencia para extinguir la pensión de alimentos a su hija mayor y rebajar la del hijo menor

DEPORTES

Alcaraz derrota a Francis sin

Alcaraz derrota a Francis sin piedad y asegura el número uno del mundo en Doha

A qué hora y dónde ver la final del ATP 500 de Doha entre Carlos Alcaraz y Arthur Fils

El enfado de Alcaraz con la juez de silla durante el partido en Doha ante Khachanov: “La regla del reloj es una mierda”

Alcaraz se levanta de la lona para firmar una impecable remontada ante Karen Khachanov y certificar su plaza en semifinales del torneo de Doha

Kansas City, la sede de Inglaterra para el Mundial 2026: Argentina ha elegido la misma ciudad como base de operaciones