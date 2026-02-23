La Policía convoca la plaza de DAO tras la crisis por la querella por agresión sexual contra José Ángel González

El proceso de selección para el principal cargo operativo en la Policía Nacional queda abierto tras la gestión provisional asumida por Gemma Barroso, quien actualmente ostenta el puesto de subdirectora general de Recursos Humanos y Formación y responde como responsable interina del área. Tal como informó Europa Press, Barroso conoció los detalles de la querella por presunta agresión sexual contra el anterior director adjunto operativo, José Ángel González, y dispuso medidas de protección para la inspectora denunciante.

La vacante del director adjunto operativo (DAO), el máximo puesto operativo dentro de la Policía Nacional, será convocada oficialmente este lunes por la Dirección General de la Policía Nacional, según confirmaron fuentes policiales a Europa Press. De acuerdo con Europa Press, tras la dimisión de González por la denuncia de una subordinada por agresión sexual, el puesto se anunciará en la Orden General de la Policía Nacional y, a partir de ese momento, se establecerá un periodo de siete días hábiles para que los interesados formalicen sus candidaturas.

Los 111 comisarios principales que integran la Policía Nacional, de los cuales 22 son mujeres, podrán presentarse al proceso de selección para el puesto de libre designación, siempre que cumplan con los requerimientos estipulados, detalló Europa Press. Cumplido el plazo de solicitudes, será el director general de la Policía, Francisco Pardo Piqueras, quien elabore el informe con la propuesta de nombramiento, la cual pasará a evaluación de la Secretaría de Estado de Seguridad y, posteriormente, del ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska. El nombramiento definitivo se publicará en el Boletín Oficial del Estado.

La gestión interina del cargo por parte de Gemma Barroso comenzó después de su intervención directa en el caso de la denuncia. Según publicó Europa Press, Barroso fue informada el pasado martes sobre la querella presentada por una inspectora de la Policía Nacional, que había iniciado su labor en la Subdirección General de Recursos Humanos. Desde el primer día en dicho destino, la inspectora comunicó a Barroso su imposibilidad de desempeñar sus funciones debido a un problema de salud mental, situación que la mantiene de baja desde el mes de julio.

El entorno de la denunciante, representado legalmente, expresó su reconocimiento hacia la actitud de Barroso, resaltando su “empatía” tras conocer los hechos, una característica destacada por el propio abogado de la inspectora afectada y consignada por Europa Press. La pronta reacción de la comisaria principal, que incluyó el contacto directo con la denunciante y la provisión de protección policial, formó parte de las primeras medidas implementadas en torno al caso.

La convocatoria del DAO se produce en un contexto de crisis interna para la Policía Nacional, motivada tanto por la gravedad de la acusación contra el exdirector como por la necesidad de garantizar la continuidad operativa del cuerpo. Según detalló Europa Press, la rápida formalización del concurso para el puesto busca reducir los efectos negativos derivados de la situación y asegurar el funcionamiento adecuado dentro de la cadena de mando policial.