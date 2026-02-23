Espana agencias

La Asamblea Regional de Murcia concede su Medalla de Oro a su Alteza Real la Princesa de Asturias

Reconocida por representar valores como la ejemplaridad y el compromiso con el servicio público, la heredera al trono contará con la principal distinción institucional de la cámara murciana, destacando su papel en la modernización de la Corona y la democracia

La Asamblea Regional de Murcia instituyó la Medalla de Oro en 2022, conforme a su Reglamento de Honores y Distinciones, con el objetivo de reconocer a personas o entidades que hayan contribuido sobresalientemente a la promoción de los valores democráticos, el desarrollo de la región o la cohesión y bienestar de los ciudadanos. Según informó la Asamblea Regional de Murcia, la entrega de este galardón a la Princesa de Asturias, Leonor de Borbón y Ortiz, representa la mayor distinción honorífica del Parlamento autonómico y pone de relieve los méritos relacionados con la representación institucional de la Corona, así como la ejemplaridad y el compromiso con el servicio público que la heredera al trono encarna.

De acuerdo con el organismo parlamentario murciano, la decisión se adopta a propuesta de la vicepresidenta, Visitación Martínez, quien ha explicado que conceder la Medalla de Oro a la Princesa Leonor constituye “una expresión solemne del aprecio, del respeto y del afecto que esta Cámara, como representación legítima del pueblo murciano, desea trasladar a quienes encarnan valores ejemplares para nuestra sociedad”. La distinción busca reconocer en la figura de la Princesa a un símbolo de la continuidad de la Corona y del compromiso con la democracia parlamentaria, la convivencia y la unidad de España.

El medio detalló que Visitación Martínez ha subrayado que la Región de Murcia se siente reflejada en la forma en que Leonor de Borbón y Ortiz asume su responsabilidad institucional. Martínez resaltó características de la Princesa como la prudencia y la firmeza en su ámbito público, junto con una preparación rigurosa tanto a nivel académico como institucional. Asimismo, valoró su vinculación reciente con el servicio militar, en su calidad de futura jefa del Estado. Según las palabras recogidas por la Asamblea, estos aspectos proyectan una imagen de modernización, compromiso y esperanza.

La presidenta de la Asamblea remarcó además que Su Alteza Real “representa una manera moderna, serena y cercana de entender la responsabilidad pública”. Indicó que la Princesa mantiene el legado histórico de la Monarquía Constitucional y abraza una actitud abierta hacia la pluralidad y la diversidad del país. De acuerdo con la información publicada, la Cámara murciana considera que la entrega de este reconocimiento reafirma la confianza en las instituciones del Estado, los valores establecidos en la Constitución y el futuro compartido de la ciudadanía española.

En cuanto a los antecedentes de la Medalla de Oro, el medio reportó que la primera concesión se realizó en junio de 2022, durante los actos conmemorativos por el 40 aniversario del Estatuto de Autonomía de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia. En aquella ocasión, la Asamblea distinguió a los expresidentes Carlos Collado, Manuel Tera Bueno, Miguel Navarro Molina (a título póstumo), José Plana Plana, Francisco Celdrán Vidal y Rosa Peñalver Pérez, así como a Encarnación Fernández de Simón Bermejo, reconocida por sus 25 años como letrada y secretaria general de la Cámara regional.

Sobre los criterios para otorgar la Medalla de Oro, el reglamento indica que pueden recibirla personas físicas o jurídicas que hayan mostrado una trayectoria destacada o méritos personales ligados al desarrollo democrático, la proyección de la Región de Murcia, la mejora de la convivencia o el bienestar de la sociedad. Tal como publicó la Asamblea Regional de Murcia, el reconocimiento se otorga a Leonor de Borbón y Ortiz por su papel institucional y por su reciente vinculación con la Región de Murcia, que se refuerza con este acto.

En el comunicado, la vicepresidenta de la Asamblea, Visitación Martínez, añadió que esta distinción traslada a la Princesa de Asturias el deseo del pueblo de Murcia de honrar a quien representa el presente de la Corona y contribuye a proyectar el futuro del país. Martínez reiteró que con la Medalla de Oro no solo se homenajea a la heredera, sino que se expresa el respaldo de la región a las instituciones y al modelo democrático consagrado por la Constitución.

El medio recogió también que la entrega de la Medalla de Oro a la Princesa de Asturias se fundamenta en su conducta pública y en la imagen de compromiso institucional que fomenta, así como en su defensa activa de los valores de convivencia, unidad e inclusión que fundamentan la estructura territorial y social de España. Con esta decisión, la Asamblea Regional de Murcia suma a la heredera al trono de España al grupo de personas e instituciones distinguidas por su servicio a la región y al conjunto del país.

