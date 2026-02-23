Fiscalía pide 5 años para el exdirector de una escuela de Barcelona por acoso al denunciante de un cura pedófilo

La Fiscalía ha solicitado 5 años y 3 meses de prisión para el exdirector ejecutivo de la escuela Pare Manyanet de Sant Andreu (Barcelona) y para el responsable de la Unidad de Cumplimiento Normativo de la congregación como presuntos autores de delitos de acoso laboral, coacciones y obstrucción a la justicia por supuestas represalias contra el informático que denunció a un cura pedófilo.

Los hechos se remontan a marzo de 2021, cuando un sacerdote miembro de la congregación religiosa y rector de la parroquia ubicada en la escuela le pidió al técnico informático del colegio que reparase su ordenador.

En su escrito de acusación consultado por Europa Press y adelantado por 'El Periódico de Catalunya', la Fiscalía recoge que el informático encontró un total de 39 GB de vídeos de violaciones a menores almacenados en el dispositivo, un hecho que puso en conocimiento de los Mossos d'Esquadra, que pidieron al técnico que "no dijera nada a nadie y que aguantara un día con el ordenador", mientras ellos se disponían a activar a la unidad de investigación.

El informático siguió las indicaciones de la policía y, al día siguiente, los Mossos se incautaron del ordenador y, un día más tarde, detuvieron al religioso por un presunto delito de tenencia de pornografía infantil.

A raíz de estos hechos, el entonces director le recriminó al informático no haber avisado antes al centro, no haber mantenido "la boca cerrada" y le reprochó haber ido en contra de la reputación de la escuela y haber violado la intimidad de un miembro de la congregación, según la Fiscalía.

Después de que los hechos aparecieran en la prensa, los acusados decidieron generar "condiciones laborales adversas hasta propiciar la rescisión de la relación contractual" del informático con la escuela, de forma que el responsable de Compliance le abrió un expediente informativo calificando su conducta de un presunto delito de revelación de secretos.

El técnico fue notificado de la apertura de dicho expediente durante la Semana Santa de 2021 y, tras regresar de vacaciones, se le impuso el teletrabajo, que hizo "imposible que el técnico pudiera seguir gestionando los servicios informáticos de la escuela de forma telemática --suponiendo ello de facto toda una suspensión de empleo--".

En paralelo, la escuela remitió un comunicado a las familias "apoyando" la denuncia efectuada por el técnico informático, diciendo que éste habría velado por los derechos de los niños del centro educativo, e indicando que, por parte de la dirección de éste, no se habrían adoptado medidas de castigo en relación a dicho profesional.

Sin embargo, la Fiscalía sostiene que se le requirió "repetidamente" que facilitara sus datos de usuario y contraseña y, finalmente, en octubre de 2021 el informático acabó aceptando un despido de carácter procedente al no verse capaz de seguir trabajando en la escuela.

INDEMNIZACIÓN

Además de la pena de prisión, la Fiscalía pide que los acusados, de forma conjunta y solidaria como responsables civiles directos y la congregación Hijos de la Sagrada Familia en calidad de responsable civil subsidiaria, indemnicen al informático con 10.000 euros por las lesiones psíquicas y con 20.000 euros por los daños morales causados.

Cabe recordar que el religioso fue condenado en una sentencia de conformidad el 13 de marzo de 2023 por un delito de tenencia de pornografía infantil gracias al aviso del informático.

ESCOLES MANYANET

Fuentes de las Escoles Manyanet, consultadas por Europa Press, aseguran que al informático se le abrió un expediente informativo, no sancionador, y que, por lo tanto no acabó en ninguna sanción: "Eso es mentira. Una vez se despidió al informático, él nos denunció por acoso".

Aseguran que el exdirector, en cuanto supo lo del cura pedófilo por los Mossos d'Esquadra, le fue a reprochar al informático que lo supiera desde "hacía días" pero no lo hubiera dicho; y afirman que el responsable de la Unidad de Cumplimiento Normativo de la congregación es un servicio externo.