Esperanza Aguirre ensalza la actuación "ejemplar" de Juan Carlos I en el 23F: "Le debemos la libertad y la democracia"

En su intervención en el Club Siglo XXI, Esperanza Aguirre reprobó la postura del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, en relación con la decisión de desclasificar documentos oficiales vinculados al intento de golpe de Estado del 23 de febrero de 1981. Según consignó el medio, la ex presidenta de la Comunidad de Madrid consideró esta medida como una “cortina de humo” cuyo objetivo es desviar la atención hacia el pasado, en lugar de focalizarse en los retos actuales y futuros del país.

De acuerdo con lo publicado por la fuente, Aguirre defendió la actuación del entonces rey Juan Carlos I durante la crisis del 23F, afirmando que España le debe “la libertad y la democracia”. Aguirre destacó en su intervención que, a su juicio, el monarca resultó determinante tanto en la construcción como en la preservación del sistema democrático español. La exdirigente insistió en que, frente a quienes buscan restar importancia a la figura del rey emérito, es fundamental reconocer su contribución en ese momento crítico de la historia reciente.

El evento, en el que Esperanza Aguirre participó junto al secretario general del PP de Madrid, Alfonso Serrano, coincidió con el anuncio hecho por el presidente Pedro Sánchez sobre la próxima aprobación, por parte del Consejo de Ministros, de la apertura de archivos hasta ahora confidenciales sobre el 23F. Aguirre puso en cuestión la oportunidad y la motivación de este anuncio, insistiendo en que el Ejecutivo se preocupa en exceso por cuestiones históricas en lugar de abordar las necesidades presentes de la sociedad española.

Según detalló la fuente, la ex presidenta también criticó la composición del Gobierno de Sánchez, describiéndolo como un gabinete en el que, según sus palabras, hay integrantes “trufados de comunistas y filoterroristas”. Ante este escenario, Aguirre declaró que resulta necesario combatir a ese Gobierno desde lo que denominó la “batalla cultural”, un frente en el que, aseguró, el Partido Popular de Madrid mantiene un papel activo.

Durante la misma intervención, Aguirre reiteró su mensaje de agradecimiento hacia Juan Carlos I, subrayando que, según su perspectiva, resultó “fundamental” tanto para el logro de la democracia como para su conservación. Hizo un llamado a no dejar de reconocer el papel del monarca durante la crisis que supuso el intento de golpe de Estado, insistiendo en la relevancia de su figura para la consolidación de las libertades en el país.

El medio también reportó las palabras de Aguirre en defensa del legado de la monarquía parlamentaria en España, frente a los intentos de diversos sectores por minimizarlo. Consideró que la sociedad española debe a Juan Carlos I el contexto de libertades del que hoy disfruta y abogó por mantener ese reconocimiento vivo en el debate público.

Durante el coloquio, en el que también participó Alfonso Serrano, Aguirre expuso sus argumentos sobre la trayectoria política reciente del país y el papel del Partido Popular como fuerza opositora. Argumentó que, en su opinión, la desclasificación de los documentos podría responder más a intereses políticos contemporáneos que a un genuino afán de transparencia, y pidió centrar el esfuerzo del Gobierno en los problemas actuales de España.

La intervención de Esperanza Aguirre en el Club Siglo XXI abordó tanto la actualidad política como el debate sobre la memoria reciente del país. Según publicó la fuente, Aguirre situó la figura del rey Juan Carlos I en el centro de la transición democrática española y cuestionó las motivaciones políticas detrás de la reapertura de archivos del 23F, relacionándolas con el contexto político actual y las estrategias del Ejecutivo liderado por Pedro Sánchez.