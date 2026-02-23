Espana agencias

Esperanza Aguirre defiende que el PP pacte con Vox y ve "muy difícil" acuerdos con Junts

Aguirre expresa su temor por Puigdemont, apoya entendimientos entre populares y Vox, subraya coincidencias fundamentales con Abascal y respalda una moción de censura promovida por Feijóo, asegurando que priorizaría acuerdos con Vox antes que con EH Bildu

Esperanza Aguirre expresó en una entrevista su preocupación ante la influencia de Carles Puigdemont en la política española, mencionando que le inquieta más la figura del líder de Junts per Catalunya que la de Santiago Abascal, dirigente de Vox. Según consignó Europa Press, Aguirre consideró que Puigdemont “manda en España con menos del 1 por ciento de los votos de los españoles”, señalando la escasa representación electoral con que, desde su perspectiva, el expresidente de la Generalitat ha logrado un papel decisivo.

Durante su intervención en Ràdio 4 y La 2 Cat, Aguirre expuso su postura sobre la estrategia de alianzas del Partido Popular (PP), defendiendo la necesidad de buscar acuerdos con Vox y descartando la posibilidad de pactos con Junts mientras esta formación mantenga su enfoque independentista. Según publicó Europa Press, la expresidenta de la Comunidad de Madrid calificó de “muy difícil” cualquier acercamiento entre los populares y el partido encabezado por Puigdemont, dadas las divergencias insalvables respecto a la integridad territorial de España.

Al abordar sus diferencias y coincidencias con Vox, Aguirre afirmó que, aunque discrepa en algunos aspectos, comparten posiciones en cuestiones esenciales como la unidad de España, la defensa de la vida, la promoción de la libertad y la protección de la propiedad. De acuerdo con lo manifestado por la exdirigente del PP y recogido por Europa Press, estas coincidencias facilitarían los entendimientos entre ambas formaciones en el marco de lo que denominó “nuestro programa” y siempre evitando traspasar lo que describió como “líneas rojas”.

Aguirre sostuvo que “habrá que pactar con ellos, y habrá que pactar dentro de nuestro programa, y dentro de lo que no sean nuestras líneas rojas”. También hizo referencia a unas recientes declaraciones del expresidente socialista Felipe González sobre las relaciones entre los partidos, manifestando su coincidencia con él al asegurar que optaría antes por un pacto con Vox antes que por uno con EH Bildu. “Estoy totalmente de acuerdo con González cuando dice que pactaría antes con Vox que con EH Bildu”, afirmó Aguirre durante la entrevista según reportó Europa Press.

En otro de los puntos destacados, Aguirre avaló la posibilidad de que Alberto Núñez Feijóo, presidente nacional del PP, impulse una moción de censura contra Pedro Sánchez. Aguirre especificó que, aunque no participa en el día a día de la dirección del partido, considera que este mecanismo está disponible precisamente “para censurar al Gobierno”. Tal como detalló Europa Press, Aguirre expresó: “Él tendrá mejor criterio que yo porque yo no estoy en el día a día, y yo personalmente creo que sí, que la moción de censura está para eso, está para censurar al Gobierno”.

Durante su intervención, la exlíder del PP en la Comunidad de Madrid también abordó la situación de Vox, señalando que, a pesar de sus diferencias, existen principios comunes que justifican posibles acuerdos de gobierno. Según publicó Europa Press, Aguirre insistió en que la unidad nacional, la defensa de ciertos valores fundamentales y la preservación de derechos y libertades compartidos son elementos de peso que hacen viables los entendimientos entre ambas formaciones.

En el contexto de la actual fragmentación parlamentaria, Aguirre subrayó las dificultades de cualquier acercamiento hacia Junts, identificando la cuestión independentista como la principal barrera. Para la exdirigente, según consignó Europa Press, resulta prioritario que el PP marque límites claros en sus acuerdos y se mantenga firme en las cuestiones de fondo, en especial respecto a la estructura territorial del Estado y a la presencia de partidos que, bajo su visión, contribuyen a la inestabilidad institucional.

Aguirre también se refirió al impacto de las negociaciones políticas en la gobernabilidad del país, reiterando que el actual contexto demanda posicionamientos claros y estrategias que refuercen la estabilidad institucional frente a lo que definió como una influencia desproporcionada de formaciones con escaso respaldo electoral, según detalló Europa Press. Por este motivo, defendió la necesidad de establecer alianzas únicamente con fuerzas que compartan los principios fundamentales del PP, priorizando acuerdos con Vox antes que con partidos como EH Bildu o Junts.

El diálogo, según la exlíder, debe estar orientado a preservar el marco constitucional y aquello que, a juicio del PP, conforma los pilares fundamentales de la vida pública española. Aguirre reiteró, según reportó Europa Press, que sólo contempla la posibilidad de colaboraciones dentro de unos parámetros ideológicos muy definidos y, en ese sentido, abogó por distanciarse de formaciones cuyo programa entra de lleno en el independentismo o desafía los consensos principales de la transición democrática.

