Espana agencias

ERC cree que Sánchez saca "de la chistera" la desclasificación del 23F para tapar "sus problemas de gestión y liderazgo"

La dirigente de Esquerra Republicana critica la decisión del Ejecutivo de abrir archivos secretos sobre el intento de golpe en 1981, sostiene que la medida busca desviar la atención de las deficiencias internas de la gestión gubernamental

Guardar

El anuncio de la desclasificación de los documentos vinculados al intento de golpe de Estado del 23 de febrero de 1981 fue recibido con escepticismo por parte de Elisenda Alamany, secretaria general de Esquerra Republicana de Catalunya (ERC), quien expresó abiertamente su falta de confianza en la medida impulsada por el Ejecutivo español. Según declaró en una entrevista concedida a "Las Mañanas" de Radio Nacional de España (RNE), recogida por Europa Press, Alamany consideró que esta decisión tiene como objetivo desviar la atención de los problemas de gestión y liderazgo que, a su juicio, enfrenta el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez.

Tal como publicó Europa Press, Sánchez anunció que el Consejo de Ministros aprobará la apertura de los archivos relativos a los sucesos del 23-F, protagonizados hace 45 años por el teniente coronel Antonio Tejero. El mandatario español señaló: “La memoria no puede estar bajo llave”, justificando la medida sobre la base de la transparencia y el acceso a la información de hechos históricos. Sin embargo, desde ERC observan la iniciativa desde una óptica crítica. Alamany sostuvo que la desclasificación de estos informes responde más a una maniobra política que a un compromiso genuino con la democracia.

La dirigente de Esquerra Republicana manifestó que, aunque el acceso a estos documentos puede resultar positivo porque “ya era hora” de que se publicaran, no se mostró optimista respecto a los efectos reales de la medida. Europa Press consignó sus palabras: “Me sabe mal decir que no tengo mucha esperanza en la desclasificación de estos informes. Sánchez se vuelve a sacar de la chistera un tema para tapar sus problemas de gestión y de liderazgo en el Gobierno de España”.

Durante la entrevista, Alamany también abordó el papel de su formación política en el panorama catalán y estatal. Remarcó, según Europa Press, que ERC mantiene su carácter de proyecto independentista en Cataluña y se considera un agente decisivo para la democratización que, en su opinión, sigue pendiente en España. La secretaria general de Esquerra subrayó que, para su partido, uno de los desafíos sigue siendo el predominio del poder judicial sobre las decisiones políticas, tanto en el ámbito nacional como en el catalán.

La propuesta de desclasificar los documentos del 23F surge coincidiendo con el aniversario número 45 del intento de golpe, un episodio clave para la historia contemporánea de España. Según detalló Europa Press, una parte de la sociedad —y sectores políticos como ERC— perciben que el contexto de la decisión puede estar ligado a necesidades políticas internas del Gobierno. Las declaraciones de Alamany se enmarcan dentro de estas interpretaciones, sugiriendo que la medida busca aliviar el impacto de debates sobre el liderazgo y la gestión del Ejecutivo.

El debate sobre la desclasificación también ha reavivado discusiones sobre el peso de los archivos secretos en la memoria colectiva y el papel de la transparencia en la consolidación democrática. Sánchez defendió la desclasificación afirmando que España necesita recordar, y que la democracia se refuerza a través del conocimiento de la verdad. Alamany, por su parte, reiteró ante Europa Press su posición crítica, poniendo en duda que la publicación de los documentos satisfaga plenamente las demandas de verdad y justicia sobre aquel periodo.

Finalmente, según detalló el medio, ERC continúa insistiendo en la transformación democrática del Estado español y en la superación de inercias institucionales heredadas de épocas anteriores. En palabras de Alamany, aunque la publicación de informes relacionados con el 23F puede representar un avance, el proceso de democratización y de respeto a las decisiones políticas elegidas por la ciudadanía catalana sigue constituyendo uno de los retos principales.

Temas Relacionados

Desclasificación 23FPedro SánchezERCElisenda AlamanyConsejo de MinistrosEspañaCataluñaGolpe de EstadoAntonio TejeroDemocraciaEUROPAPRESS

Últimas Noticias

La Policía convoca la plaza de DAO tras la crisis por la querella por agresión sexual contra José Ángel González

La Policía convoca la plaza

Ester Muñoz (PP) califica de "cortina de humo" la desclasificación de los documentos del 23-F: al "colapso total"

La dirigente popular responsabiliza a Pedro Sánchez de buscar desviar la atención con la publicación de archivos oficiales sobre el 23-F, medida que el Gobierno justifica como respuesta a una demanda histórica y que se hará efectiva la próxima semana

Ester Muñoz (PP) califica de

El 40% de los jueces se jubila de forma anticipada y en 10 años se habrá retirado un tercio, según un estudio

La Asociación Judicial Francisco de Vitoria alerta que la retirada anticipada de jueces se dispara mientras el volumen de litigios crece, lo que proyecta un grave déficit de profesionales y mayores retrasos en el sistema judicial español

El 40% de los jueces

PSdeG cree que los datos "no avalan" el balance de legislatura de Rueda y ve Altri ejemplo de una "Galicia sin rumbo"

El líder socialista José Ramón Gómez Besteiro considera que cifras en vivienda, salud y dependencia contradicen la gestión de Alfonso Rueda al frente de la Xunta, y señala el reciente archivo de Altri como reflejo de políticas erráticas en la región

PSdeG cree que los datos

Podemos propone planes de trabajo garantizado y empresas públicas de banca y transporte contra la despoblación

Miguel Ángel Llamas, aspirante de Podemos-Alianza Verde, demandó acción inmediata para revertir la crisis demográfica en Zamora, señalando la falta de respuesta institucional y reclamando liderazgo estatal mediante nuevas herramientas económicas y sociales en la región

Infobae
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Condenan a nueve años de

Condenan a nueve años de cárcel a un hombre por agredir sexualmente a su hermana de tres años en Las Palmas de Gran Canaria

El Gobierno aprueba este martes un límite del 35% a la publicidad institucional en los medios

Pedro Sánchez desclasificará los documentos secretos del 23F: “La memoria no puede estar bajo llave”

Niegan la incapacidad permanente total a una conductora de autobús que sufre de halo nocturno y sensación de moscas volantes tras una operación de cataratas

Prosfygika, una enorme comunidad okupa autogestionada desde hace casi dos décadas en Atenas, se enfrenta al desalojo: 400 personas pueden quedarse sin hogar

ECONOMÍA

Precio de la gasolina en

Precio de la gasolina en España 2026: las tarifas más altas y más bajas hoy

Pep Martorell, experto en IA: “Todas las tecnologías de la historia, cuando se han implementado, han destruido puestos de trabajo”

Los amantes del ladrillo vuelven a las oficinas: se convierten en imán del capital inmobiliario al subir un 38% la inversión en ellas

Un trabajador se sale de la carretera con la furgoneta de la empresa y da positivo por alcohol, pero gana el juicio tras su despido: debe ser recontratado o recibir 11.000 euros

El tribunal rechaza la petición de un padre de Valencia para extinguir la pensión de alimentos a su hija mayor y rebajar la del hijo menor

DEPORTES

Alcaraz derrota a Francis sin

Alcaraz derrota a Francis sin piedad y asegura el número uno del mundo en Doha

A qué hora y dónde ver la final del ATP 500 de Doha entre Carlos Alcaraz y Arthur Fils

El enfado de Alcaraz con la juez de silla durante el partido en Doha ante Khachanov: “La regla del reloj es una mierda”

Alcaraz se levanta de la lona para firmar una impecable remontada ante Karen Khachanov y certificar su plaza en semifinales del torneo de Doha

Kansas City, la sede de Inglaterra para el Mundial 2026: Argentina ha elegido la misma ciudad como base de operaciones