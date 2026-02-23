ERC cree que Sánchez saca "de la chistera" la desclasificación del 23F para tapar "sus problemas de gestión y liderazgo"

El anuncio de la desclasificación de los documentos vinculados al intento de golpe de Estado del 23 de febrero de 1981 fue recibido con escepticismo por parte de Elisenda Alamany, secretaria general de Esquerra Republicana de Catalunya (ERC), quien expresó abiertamente su falta de confianza en la medida impulsada por el Ejecutivo español. Según declaró en una entrevista concedida a "Las Mañanas" de Radio Nacional de España (RNE), recogida por Europa Press, Alamany consideró que esta decisión tiene como objetivo desviar la atención de los problemas de gestión y liderazgo que, a su juicio, enfrenta el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez.

Tal como publicó Europa Press, Sánchez anunció que el Consejo de Ministros aprobará la apertura de los archivos relativos a los sucesos del 23-F, protagonizados hace 45 años por el teniente coronel Antonio Tejero. El mandatario español señaló: “La memoria no puede estar bajo llave”, justificando la medida sobre la base de la transparencia y el acceso a la información de hechos históricos. Sin embargo, desde ERC observan la iniciativa desde una óptica crítica. Alamany sostuvo que la desclasificación de estos informes responde más a una maniobra política que a un compromiso genuino con la democracia.

La dirigente de Esquerra Republicana manifestó que, aunque el acceso a estos documentos puede resultar positivo porque “ya era hora” de que se publicaran, no se mostró optimista respecto a los efectos reales de la medida. Europa Press consignó sus palabras: “Me sabe mal decir que no tengo mucha esperanza en la desclasificación de estos informes. Sánchez se vuelve a sacar de la chistera un tema para tapar sus problemas de gestión y de liderazgo en el Gobierno de España”.

Durante la entrevista, Alamany también abordó el papel de su formación política en el panorama catalán y estatal. Remarcó, según Europa Press, que ERC mantiene su carácter de proyecto independentista en Cataluña y se considera un agente decisivo para la democratización que, en su opinión, sigue pendiente en España. La secretaria general de Esquerra subrayó que, para su partido, uno de los desafíos sigue siendo el predominio del poder judicial sobre las decisiones políticas, tanto en el ámbito nacional como en el catalán.

La propuesta de desclasificar los documentos del 23F surge coincidiendo con el aniversario número 45 del intento de golpe, un episodio clave para la historia contemporánea de España. Según detalló Europa Press, una parte de la sociedad —y sectores políticos como ERC— perciben que el contexto de la decisión puede estar ligado a necesidades políticas internas del Gobierno. Las declaraciones de Alamany se enmarcan dentro de estas interpretaciones, sugiriendo que la medida busca aliviar el impacto de debates sobre el liderazgo y la gestión del Ejecutivo.

El debate sobre la desclasificación también ha reavivado discusiones sobre el peso de los archivos secretos en la memoria colectiva y el papel de la transparencia en la consolidación democrática. Sánchez defendió la desclasificación afirmando que España necesita recordar, y que la democracia se refuerza a través del conocimiento de la verdad. Alamany, por su parte, reiteró ante Europa Press su posición crítica, poniendo en duda que la publicación de los documentos satisfaga plenamente las demandas de verdad y justicia sobre aquel periodo.

Finalmente, según detalló el medio, ERC continúa insistiendo en la transformación democrática del Estado español y en la superación de inercias institucionales heredadas de épocas anteriores. En palabras de Alamany, aunque la publicación de informes relacionados con el 23F puede representar un avance, el proceso de democratización y de respeto a las decisiones políticas elegidas por la ciudadanía catalana sigue constituyendo uno de los retos principales.