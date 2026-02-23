El PSOE advierte a Junts de las consecuencias para millones de catalanes si cae el decreto de escudo social

La portavoz del PSOE, Montse Mínguez, ha advertido este lunes de las consecuencias para millones de ciudadanos de Cataluña en caso de decaer el decreto de escudo social que se votará este jueves en el Congreso, para el que el Gobierno no tiene los apoyos amarrados.

En un mensaje dirigido especialmente a Junts --que oficialmente mantiene rotas sus relaciones con los socialistas-- ha señalado que este decreto "ayuda a mucha gente", en particular a familias vulnerables y autónomos.

En concreto afectaría, según ha recalcado, a 1.725.000 beneficiarios del bono social eléctrico en Cataluña y a 1.600.000 que reciben el bono social térmico, es decir ayudas para pagar la luz y la calefacción que dejarían de percibir estas prestaciones si el decreto cae.

CASI 200.000 FAMILIAS EN CATALUÑA

Mínguez ha insistido, señalando que se trata de 196.000 familias en el primer caso y 178.000 en el segundo, solo en Cataluña, y si el decreto no se convalida "no cae la bancada azul" en referencia al Ejecutivo de Sánchez si no los ciudadanos que se benefician de estas medidas.

El Congreso vota este jueves la convalidación o derogación de cuatro reales decretos leyes, que están en vigor desde su aprobación en el Consejo de Ministros pero deben ser ratificados o tumbados en el plazo de treinta días.

Junto al escudo social se vota la moratoria antidesahucios, también las ayudas a las víctimas de los accidentes ferroviarios en Adamuz (Córdoba) y Gelida (Barcelona), la revalorización de las pensiones y por último y el límite de precios a productos y servicios en situaciones de emergencia.

"Hay un decreto que incorpora ayudas a familias que realmente los necesitan, no lo pasamos mal los del grupo parlamentario socialista, los diputados, lo pasa mal la gente que está afuera esperando y tiene sus consecuencias", ha advertido en una rueda de prensa desde la sede de Ferraz, después de la reunión de la Comisión Ejecutiva Federal presidida por Pedro Sánchez.

AYUDAS PARA AUTÓNOMOS Y FONDOS AUTONÓMICOS

Mínguez también ha resaltado que en este paquete de medidas están incluidas ayudas para 1.200.000 autónomos que cotizan por módulos y fondos para las comunidades autónomas, que dejarían de recibir 20.000 millones de euros, según ha señalado.

"Insisto, la votación no es para hacer caer un ministro, ni para hacer caer un gobierno, ni para que al Grupo Parlamentario Socialista le vaya mal", ha señalado, subrayando que "si el decreto social cae, caen las familias que están esperando".

Aunque Junts rompió relaciones con el PSOE, fuentes socialistas recuerdan que la portavoz en el Congreso, Miriam Nogueras, dijo que votarían las medidas que beneficiasen a los catalanes y a juicio del PSOE estas medidas van en esa línea.