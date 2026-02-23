Espana agencias

Albares adelanta que Bruselas hará público esta semana el acuerdo sobre Gibraltar

Guardar

El ministro de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación, José Manuel Albares, ha adelantado este lunes que la Comisión Europea hará público finalmente esta semana el acuerdo sobre Gibraltar alcanzado entre Londres y Bruselas para gestionar la relación del Peñón con la UE tras el Brexit.

En declaraciones en Bruselas a su llegada al Consejo de Asuntos Exteriores, Albares ha indicado que la Comisión Europea va a publicar en su web "el texto jurídico del acuerdo en relación a Gibraltar", que estará "al alcance de cualquiera que quiera descargarlo".

El secretario de Estado británico para las relaciones con la UE, Nick Thomas-Symonds, ya había indicado el viernes durante su visita a Madrid que el acuerdo se haría público "muy pronto", en un momento en que ambas partes están inmersas en iniciar el proceso de ratificación.

Para que el acuerdo, que tiene como elemento más destacado la supresión de la Verja, entre en vigor, debe ser ratificado por el Consejo (gobiernos) y la Eurocámara, por parte europea, y por el Parlamento británico.

La semana pasada la Comisión Europea informó de que el texto ya había sido remitido al Consejo y al Parlamento Europeo y un portavoz del Ejecutivo comunitario indicó a Europa Press que Bruselas espera que el acuerdo pueda entrar en vigor de manera provisional a partir del próximo 10 de abril.

Para esa fecha debería estar vigente de forma definitiva el nuevo Sistema Europeo de Entradas y Salidas (EES) por el que se modificarán los controles en las fronteras de la UE, lo que afectaría también a Gibraltar.

"Todos los puntos de ese acuerdo son conocidos", ha subrayado Albares, esgrimiendo que dos días después del acuerdo político alcanzado el 11 de junio se reunió tanto con los alcaldes del Campo de Gibraltar como con representantes de la Junta de Andalucía y otros actores socioeconómicos.

Asimismo, ha señalado que en octubre compareció en un pleno monográfico para desgranar "todos los puntos de ese acuerdo". "La transparencia, la comunicación permanente, el facilitar la información a los representantes, tanto políticos como socioeconómicos (...) ha sido una de las guías" del Gobierno, ha añadido.

Temas Relacionados

EuropaPress

Últimas Noticias

La Policía convoca la plaza de DAO tras la crisis por la querella por agresión sexual contra José Ángel González

La Policía convoca la plaza

Ester Muñoz (PP) califica de "cortina de humo" la desclasificación de los documentos del 23-F: al "colapso total"

La dirigente popular responsabiliza a Pedro Sánchez de buscar desviar la atención con la publicación de archivos oficiales sobre el 23-F, medida que el Gobierno justifica como respuesta a una demanda histórica y que se hará efectiva la próxima semana

Ester Muñoz (PP) califica de

El 40% de los jueces se jubila de forma anticipada y en 10 años se habrá retirado un tercio, según un estudio

La Asociación Judicial Francisco de Vitoria alerta que la retirada anticipada de jueces se dispara mientras el volumen de litigios crece, lo que proyecta un grave déficit de profesionales y mayores retrasos en el sistema judicial español

El 40% de los jueces

ERC cree que Sánchez saca "de la chistera" la desclasificación del 23F para tapar "sus problemas de gestión y liderazgo"

La dirigente de Esquerra Republicana critica la decisión del Ejecutivo de abrir archivos secretos sobre el intento de golpe en 1981, sostiene que la medida busca desviar la atención de las deficiencias internas de la gestión gubernamental

ERC cree que Sánchez saca

PSdeG cree que los datos "no avalan" el balance de legislatura de Rueda y ve Altri ejemplo de una "Galicia sin rumbo"

El líder socialista José Ramón Gómez Besteiro considera que cifras en vivienda, salud y dependencia contradicen la gestión de Alfonso Rueda al frente de la Xunta, y señala el reciente archivo de Altri como reflejo de políticas erráticas en la región

PSdeG cree que los datos
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Condenan a nueve años de

Condenan a nueve años de cárcel a un hombre por agredir sexualmente a su hermana de tres años en Las Palmas de Gran Canaria

El Gobierno aprueba este martes un límite del 35% a la publicidad institucional en los medios

Pedro Sánchez desclasificará los documentos secretos del 23F: “La memoria no puede estar bajo llave”

Niegan la incapacidad permanente total a una conductora de autobús que sufre de halo nocturno y sensación de moscas volantes tras una operación de cataratas

Prosfygika, una enorme comunidad okupa autogestionada desde hace casi dos décadas en Atenas, se enfrenta al desalojo: 400 personas pueden quedarse sin hogar

ECONOMÍA

Precio de la gasolina en

Precio de la gasolina en España 2026: las tarifas más altas y más bajas hoy

Pep Martorell, experto en IA: “Todas las tecnologías de la historia, cuando se han implementado, han destruido puestos de trabajo”

Los amantes del ladrillo vuelven a las oficinas: se convierten en imán del capital inmobiliario al subir un 38% la inversión en ellas

Un trabajador se sale de la carretera con la furgoneta de la empresa y da positivo por alcohol, pero gana el juicio tras su despido: debe ser recontratado o recibir 11.000 euros

El tribunal rechaza la petición de un padre de Valencia para extinguir la pensión de alimentos a su hija mayor y rebajar la del hijo menor

DEPORTES

Alcaraz derrota a Francis sin

Alcaraz derrota a Francis sin piedad y asegura el número uno del mundo en Doha

A qué hora y dónde ver la final del ATP 500 de Doha entre Carlos Alcaraz y Arthur Fils

El enfado de Alcaraz con la juez de silla durante el partido en Doha ante Khachanov: “La regla del reloj es una mierda”

Alcaraz se levanta de la lona para firmar una impecable remontada ante Karen Khachanov y certificar su plaza en semifinales del torneo de Doha

Kansas City, la sede de Inglaterra para el Mundial 2026: Argentina ha elegido la misma ciudad como base de operaciones