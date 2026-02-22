Rueda reivindica a su equipo dos años después de su victoria y pone "deberes": "Tenemos que ir a por más"

La reciente resolución en torno al expediente de Altri estuvo presente en el discurso de Alfonso Rueda, quien en su intervención criticó a quienes, según su perspectiva, se oponen sistemáticamente a la implantación de nuevas industrias. Rueda defendió su modelo gubernamental al afirmar que todas las iniciativas industriales que cumplan con la normativa tienen cabida en Galicia. En este contexto, el presidente del Partido Popular de Galicia (PPdeG) y de la Xunta, realizó un llamado a su administración para mantener una actitud proactiva y no caer en la autocomplacencia, según informó Europa Press.

El acto se celebró en el Hotel Monumento San Francisco en Santiago de Compostela, donde, de acuerdo con cifras proporcionadas por el partido, se congregaron cerca de 1.000 personas. Esta convocatoria buscó replicar la estructura y el ambiente del evento en que se proclamó la candidatura de Alfonso Rueda para las elecciones autonómicas del 7 de enero de 2024, utilizando el mismo escenario y con la participación de los mismos oradores, según consignó Europa Press. La presencia de figuras clave acompañó al presidente: Borja Verea, presidente del PP de Santiago; Marta Nóvoa, alcaldesa de San Cibrao das Viñas; Nicole Grueira, presidenta de Novas Xeracións; y José López Campos, conselleiro de Cultura, Lingua e Xuventude.

Durante su intervención, Alfonso Rueda hizo énfasis en la dinámica de trabajo de su equipo, alejándose de la idea de un “personalismo exagerado”. El líder popular afirmó que este tipo de actitudes pueden invisibilizar la labor colectiva, declarando, según destacó Europa Press: “El personalismo exagerado puede ocultar que somos un equipo y que las responsabilidades tienen que ser compartidas”. Rueda insistió en reivindicar el esfuerzo conjunto de los miembros de su ejecutivo y lanzó una consigna clara: avanzar hacia nuevos objetivos, sin renunciar a ninguna meta.

El presidente del PPdeG describió a su formación política como “una máquina que funciona”, recogiendo expresiones de quien ha afirmado que el partido opera de ese modo. Añadió que su gobierno es “uno que responde”, y que la vocación de servicio debe mantenerse como prioridad para lograr avances continuos. Según reportó Europa Press, Rueda expresó que el gobierno gallego no debe conformarse con los logros obtenidos, sino seguir elevando sus aspiraciones: “Tenemos que ir a por más y no renunciar a nada”.

La autocrítica también ocupó parte de su mensaje, ya que Rueda expresó la necesidad de que tanto él como su equipo se impongan “deberes” para evitar caer en el conformismo. En palabras recogidas por Europa Press: “Para no caer en la autocomplacencia, hay que poner deberes”. Reiteró el llamado a no rechazar ninguna posibilidad de progreso y a mantener la acción política orientada a nuevos avances, especialmente de cara a futuras citas electorales.

En su intervención abordó uno de los temas que ha generado debate con el Gobierno central y la oposición: la gestión de la migración en Galicia. El presidente gallego defendió una política de puertas abiertas, puntualizando que nadie sobra en la comunidad y que el objetivo es recibir a quienes lleguen, siempre que la integración ocurra dentro de un orden. “Aquí no sobra nadie, abrimos los brazos a todo el mundo; simplemente pedimos que sea de forma ordenada”, afirmó Rueda, en palabras reproducidas por Europa Press. El mandatario insistió en la importancia de construir una Galicia que brinde oportunidades tanto para los residentes como para los recién llegados.

El evento se diseñó como una reafirmación de las políticas implementadas en los últimos dos años y como un impulso para configurar nuevos retos. El liderazgo de Rueda busca consolidarse no solo de cara al funcionamiento interno del partido y del ejecutivo gallego, sino también para ofrecer una imagen cohesionada y de equipo frente a futuros procesos electorales, como las próximas elecciones generales. Según lo publicado por Europa Press, el presidente gallego apeló a la importancia de compartir la responsabilidad y de afrontar de manera colectiva tanto los logros como los desafíos.

El discurso de Alfonso Rueda transcurrió entre llamados al trabajo conjunto, referencias a la competitividad y reclamos dirigidos tanto hacia la oposición como hacia el Gobierno central. Sobre el modelo industrial, Rueda afirmó que Galicia debe dar cabida a todos los proyectos empresariales que respeten las normativas vigentes, incorporando esa apertura como parte de la estrategia para el desarrollo económico de la comunidad.

El acto en Santiago de Compostela, tal como informó Europa Press, tuvo el propósito de renovar el compromiso del PPdeG y de la Xunta con la ciudadanía gallega. En el mensaje de Rueda se subrayó la importancia de evitar el estancamiento y redefinir los objetivos en busca de mejoras constantes para Galicia.