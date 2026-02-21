El PP de Oviedo elige a Mario Arias como nuevo presidente del partido con el 97,43% de los votos

El Partido Popular de Oviedo ha elegido a Mario Arias como nuevo presidente de la formación en la capital asturiana, con el 97,43% de los votos registrados. Arias coge así el testigo del exalcalde Agustín Iglesias Caunedo con un equipo en el que el exconcejal Gerardo Antuña ocupará la secretaría general del PP ovetense.

El presidente electo, Mario Arias, ha estado arropado en el Congreso Local del PP de Oviedo por el secretario de organización del PP, Miguel Tellado, el presidente de la Xunta de Galicia, Alfonso Rueda, el presidente del PP Asturiano, Álvaro Queipo, y el alcalde de Oviedo, Alfredo Canteli.

En su intervención, Arias ha asegurado que con el Congreso el PP "reafirma" su proyecto, su vocación de gobierno y su compromiso con la ciudad. El presidente del PP ovetense ha asegurado que su objetivo es poner el partido "detrás" del alcalde Alfredo Canteli para auparlo de nuevo a la Alcaldía en las elecciones municipales de 2027 y lograr revalidar la mayoría absoluta obtenida en 2023. Se trata de un "objetivo claro y compartido", según Arias, quien ha pedido a Canteli "confianza" en el PP de Oviedo.

El alcalde, Alfredo Cantlei, ha mostrado su "total apoyo" a Mario Arias y ha destacado que los congresos locales "no son un mero trámite interno, son un ejercicio de responsabilidad que sirve para ordenar, para fortalecer y para marcar el rumbo". "Confío en que esta nueva etapa esté llena de aciertos", ha dicho.

Por su parte, el presidente del PP de Asturias, Álvaro Queipo, ha felicitado a Arias y ha mostrado "convencido" de que el nuevo Partido Popular de Oviedo que sale de este congreso, "estará aún más preparado para apoyar a Alfredo Canteli en la magnífica labor que está haciendo al frente del Ayuntamiento de Oviedo". El dirigente ha situado como objetivos del partido revalidar la Alcaldía, alcanzar la Presidencia del Principado y llegar al Gobierno de España "de la mano de Alberto Núñez Feijóo".

En su intervención, ha llamado a "mirar hacia fuera" y ha asegurado que en las calles hay "una mayoría silenciosa" desconectada de la política a la que el PP quiere ofrecer "un mejor futuro para los ovetenses y para todos los asturianos". Frente a ello, ha criticado a un PSOE que "ha pasado de presumir de representar a los trabajadores a representar únicamente a Pedro Sánchez y su supervivencia" y lamentado que el PSOE asturiano se esté hundiendo y pretendiendo que "Asturias se hunda con él".

RESPALDO DE ALFONSO RUEDA

Alfonso Rueda ha sido el primero en intervenir en la clausura del congreso local y ha destacado de Mario Arias su trabajo en el partido y le ha agradecido que asuma el "reto enorme" de dirigir el PP ovetense. "Vengo aquí a apoyar a un amigo que va a hacerse cargo de una responsabilidad enorme, a un candidato que dentro de un año espero que tenga el mayor de los éxitos", ha afirmado.

El dirigente gallego ha insistido en la importancia de la unión entre Asturias y Galicia, asegurando que "si a Galicia le va bien, a Asturias le va bien y si a Asturias le va bien, a Galicia también le va bien".

"Asturianos y gallegos tenemos muchísimas cosas en común, muchísimas interrelaciones y muchísimos proyectos que podemos empujar todos juntos", ha recalcado Rueda, centrándose en la importancia de la colaboración entre ambas regiones de cara al Año Xacobeo 2027.