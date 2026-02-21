Espana agencias

Baldoví, sobre la iniciativa de Rufián: "Es el momento de hablar sosegadamente; la discreción es fundamental"

Guardar

El síndic de Compromís en Les Corts, Joan Baldoví, al ser preguntado sobre la propuesta del portavoz en el Congreso de ERC, Gabriel Rufián, ha subrayado que "ahora es el momento de hablar sosegadamente", al mismo tiempo que ha calificado de "fundamental" la discreción para llegar a posibles acuerdos.

En estos términos se ha manifestado Baldoví al ser preguntado sobre la iniciativa que dio a conocer Gabriel Rufián el pasado durante su acto en la Sala Galilelo Galilei de Madrid junto al dirigente de Más Madrid, Emilio Delgado, para reflexionar sobre el futuro de la izquierda bajo el lema 'Disputar el presente para ganar el futuro', donde aseguró que no quiere "ilusionar, sino ganar" y eso exige "ciencia, método y orden" en el espacio progresista.

Baldoví ha reconocido que la izquierda ya ha tenido los "focos" y ahora es "el momento de hablar sin focos". Es tiempo "de hablar tranquilamente, sosegadamente y con discreción" porque esta es, a su juicio, "fundamental" para llegar a acuerdos. "Compromís es el ejemplo de que nosotros somos capaces de llegar a acuerdos", ha remarcado.

En palabras del síndic de Compromís en Les Corts, "lo hemos demostrado dentro, somos tres partidos en uno, y lo hemos demostrado cuando hemos tenido que hacer acuerdos con otras fuerzas". "Nosotros somos capaces y cumplimos nuestros acuerdos, pero ahora es momento de hablar sosegadamente", ha señalado.

Del mismo modo, Baldoví ha hecho hincapié en que Compromís es una coalición "que vive y trabaja aquí: en el territorio valenciano". "Nosotros saludamos a todas las iniciativas que está habiendo; creo que es bueno que se debata y se hable y nosotros estamos abiertos a hablar con todo el mundo desde una perspectiva de hacer fuerte las opciones territoriales; hemos demostrado que son capaces de hacerle frente al Partido Popular", ha apuntado.

Así las cosas, ha insistido: "A partir de ahí, hablar con todo el mundo, pero desde la proximidad, desde esas opciones territoriales que están demostrando, como en Aragón, que son las que más pueden confrontar con el modelo del Partido Popular de Vox y que pueden conseguir ese voto que ahora puede estar tentado de quedarse en casa, ese voto del Partido Socialista".

"Nosotros ofrecemos una opción netamente ilusionante, una opción que ofrece esperanza, contundencia, trabajo y constancia, porque nosotros estamos seguros que, en el 27, la derecha dejará las instituciones", ha proclamado.

Temas Relacionados

EuropaPress

Últimas Noticias

Podemos rechaza el plan de Rufián y alerta de que basar todo en "cálculo electoral" solo acabará con la izquierda

Ione Belarra rechaza la propuesta de Gabriel Rufián y advierte que supeditar la reorganización de la izquierda a pura estrategia matemática favorece únicamente al PSOE e incluso pone en riesgo la supervivencia de movimientos feministas, ecologistas y antirracistas

Podemos rechaza el plan de

Montero pide una candidatura única de izquierda para no desperdiciar voto y aplaude la iniciativa de Rufián

La ministra de Hacienda advierte sobre la dispersión de opciones progresistas y subraya la importancia de unir fuerzas para optimizar resultados en los comicios, elogiando los esfuerzos encaminados a alcanzar una lista común más allá de intereses territoriales

Montero pide una candidatura única

Tellado ve al PSOE "noqueado" y critica la "actitud inadminisible" de Marlaska en el caso del DAO

Tellado ve al PSOE "noqueado"

Tellado (PP) pide a Alfredo Canteli que vuelva a ser candidato en Oviedo de cara a las elecciones municipales de 2027

Tellado (PP) pide a Alfredo

Cinco detenidos por explotar sexualmente a mujeres que prostituían en pisos de Pamplona

Infobae
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Nace ‘Un paso al frente’,

Nace ‘Un paso al frente’, la alianza para “ganar a la extrema derecha”, en un evento marcado por las ausencias de Yolanda Díaz, Rufián o Podemos

Un padre desempleado pide dejar de pagar la manutención a su hija mayor de edad por falta de relación y la Justicia lo rechaza: el distanciamiento empezó cuando tenía 5 años

La Justicia deniega la nacionalidad española por origen sefardí a una ciudadana de Venezuela: un apellido no es prueba suficiente sin estudio genealógico

La Guardia Civil arresta a la empleada de una empresa y a su pareja por desfalcar más de 600.000 euros con transferencias no autorizadas

La reunión en Madrid sobre el Sáhara Occidental no cambia la línea roja del Frente Polisario: “La única fórmula es que el pueblo saharaui decida”

ECONOMÍA

El régimen de Cuba debe

El régimen de Cuba debe 255 millones de euros a más de 150 pequeñas y medianas empresas españolas: ahora piden apoyo al Gobierno de Pedro Sánchez

Francisco Riaza, tasador hipotecario: “Mientras los bancos obtienen beneficios históricos, a nosotros se nos condena a la esclavitud”

El aviso de los sindicatos a la patronal para que suban los salarios: “No van a encontrar a gente para trabajar”

El sector del vino y del aceite de oliva español celebran el fallo contra los aranceles de Donald Trump y aseguran que solicitarán la devolución de las tasas

Esto es lo que cuesta comprar una casa en la nieve: el precio de la vivienda en las zonas de esquí de España

DEPORTES

A qué hora y dónde

A qué hora y dónde ver la final del ATP 500 de Doha entre Carlos Alcaraz y Arthur Fils

El enfado de Alcaraz con la juez de silla durante el partido en Doha ante Khachanov: “La regla del reloj es una mierda”

Alcaraz se levanta de la lona para firmar una impecable remontada ante Karen Khachanov y certificar su plaza en semifinales del torneo de Doha

Kansas City, la sede de Inglaterra para el Mundial 2026: Argentina ha elegido la misma ciudad como base de operaciones

Fernando Alonso dice adiós a la pretemporada de Fórmula 1 después de que se parara su monoplaza en plena simulación de carrera