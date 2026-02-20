Espana agencias

Procesan al director del Instituto Canario de la Vivienda por un delito contra la libertad sexual

El Juzgado de Instrucción Número 3 de Las Palmas de Gran Canaria ha procesado al actual director del Instituto Canario de la Vivienda (ICAVI), Antonio Ortega, por un presunto delito contra la libertad sexual, según ha confirmado la oficina de comunicación del Tribunal Superior de Justicia de Canarias (TSJC).

El caso del también ex alcalde de San Mateo (Gran Canaria) se remonta al año 2022, cuando una mujer interpuso una denuncia por una presunta agresión sexual que se habría producido en el 2017.

