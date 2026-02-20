Procesan al director del Instituto Canario de la Vivienda por un delito contra la libertad sexual

El Juzgado de Instrucción Número 3 de Las Palmas de Gran Canaria ha procesado al actual director del Instituto Canario de la Vivienda (ICAVI), Antonio Ortega, por un presunto delito contra la libertad sexual, según ha confirmado la oficina de comunicación del Tribunal Superior de Justicia de Canarias (TSJC).
El caso del también ex alcalde de San Mateo (Gran Canaria) se remonta al año 2022, cuando una mujer interpuso una denuncia por una presunta agresión sexual que se habría producido en el 2017.
Últimas Noticias
Sumar elude hablar de Rufián y avisa de que los políticos son "instrumentos y herramientas al servicio de la gente"
Montero defiende que Marlaska "no dudó un minuto" en apartar al DAO y que es falso que conociera la denuncia antes
Diez partidos se unen en el Senado para solicitar que se retire el busto de Fraga
Hallan fósiles que revelan la coexistencia y posible hibridación de lince ibérico y boreal
Ayuso avisa que recurrirá si se impone el catalán para renovar la residencia de migrantes
MÁS NOTICIAS