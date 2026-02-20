Montero defiende que Marlaska "no dudó un minuto" en apartar al DAO y que es falso que conociera la denuncia antes

La vicepresidenta primera y ministra de Hacienda, María Jesús Montero ve "terrible" la denuncia por acoso sexual contra el ya ex director adjunto operativo (DAO) de la Policía Nacional, José Ángel González, y ha defendido la actuación del ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska que, asegura, no conocía de antemano los hechos y "no dudó un minuto" en apartarle.

Montero ha hecho estas declaraciones este viernes en los Desayunos de Europa Press Andalucía, en Sevilla, donde ha asegurado que es "falso" que Marlaska tuviera conocimiento previo de lo sucedido, como denunció el Partido Popular este miércoles en el Congreso de los Diputados. "El propio abogado de la víctima ha tenido que salir diciendo que es falso que el señor Marlaska conociera este caso", ha subrayado.

Al ser interrogada sobre la posible responsabilidad del titular de Interior, ha asegurado que "no lo pensó un minuto" e "inmediatamente" pidió la dimisión del 'número dos' de la Policía Nacional, una vez que tuvo conocimiento de la denuncia, que relata un episodio de agresión sexual.

González fue denunciado por una subordinada, agente de Policía, que le acusa de tocamientos y comportamientos violentos de índole sexual en la vivienda oficial del mando. Unos hechos que se habrían producido después de que la mujer pusiera fin a una relación que mantenían ambos.

"Qué más puede hacer el señor Marlaska", ha reiterado Montero, en defensa de su compañero en el Consejo de Ministros, aduciendo que el mismo día que conoció unos hechos "deplorables" e incompatibles con el cargo de DAO, pidió su salida.

ACUSA AL PP DE NO CREER A LAS VÍCTIMAS

La también líder de los socialistas andaluces y candidata a la próximas elecciones autonómicas considera que el caso es "terrible" porque atañe a una persona que "representa la autoridad" y que "tiene poder".

Además, ha rechazado las críticas y peticiones de dimisión lanzadas por el PP y les ha reprochado que mantengan en el cargo a los alcaldes de Móstoles y Algeciras, ambos denunciados por acoso sexual.

Montero afea a los de Alberto Núñez Feijóo que, pese a conocer estos casos, no dieran "credibilidad" a los testimonios de las denunciantes, incidiendo en que "hay pruebas de que se sabía".