Espana agencias

Montero defiende que Marlaska "no dudó un minuto" en apartar al DAO y que es falso que conociera la denuncia antes

Guardar

La vicepresidenta primera y ministra de Hacienda, María Jesús Montero ve "terrible" la denuncia por acoso sexual contra el ya ex director adjunto operativo (DAO) de la Policía Nacional, José Ángel González, y ha defendido la actuación del ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska que, asegura, no conocía de antemano los hechos y "no dudó un minuto" en apartarle.

Montero ha hecho estas declaraciones este viernes en los Desayunos de Europa Press Andalucía, en Sevilla, donde ha asegurado que es "falso" que Marlaska tuviera conocimiento previo de lo sucedido, como denunció el Partido Popular este miércoles en el Congreso de los Diputados. "El propio abogado de la víctima ha tenido que salir diciendo que es falso que el señor Marlaska conociera este caso", ha subrayado.

Al ser interrogada sobre la posible responsabilidad del titular de Interior, ha asegurado que "no lo pensó un minuto" e "inmediatamente" pidió la dimisión del 'número dos' de la Policía Nacional, una vez que tuvo conocimiento de la denuncia, que relata un episodio de agresión sexual.

González fue denunciado por una subordinada, agente de Policía, que le acusa de tocamientos y comportamientos violentos de índole sexual en la vivienda oficial del mando. Unos hechos que se habrían producido después de que la mujer pusiera fin a una relación que mantenían ambos.

"Qué más puede hacer el señor Marlaska", ha reiterado Montero, en defensa de su compañero en el Consejo de Ministros, aduciendo que el mismo día que conoció unos hechos "deplorables" e incompatibles con el cargo de DAO, pidió su salida.

ACUSA AL PP DE NO CREER A LAS VÍCTIMAS

La también líder de los socialistas andaluces y candidata a la próximas elecciones autonómicas considera que el caso es "terrible" porque atañe a una persona que "representa la autoridad" y que "tiene poder".

Además, ha rechazado las críticas y peticiones de dimisión lanzadas por el PP y les ha reprochado que mantengan en el cargo a los alcaldes de Móstoles y Algeciras, ambos denunciados por acoso sexual.

Montero afea a los de Alberto Núñez Feijóo que, pese a conocer estos casos, no dieran "credibilidad" a los testimonios de las denunciantes, incidiendo en que "hay pruebas de que se sabía".

Temas Relacionados

EuropaPress

Últimas Noticias

Bolaños reconoce que en toda organización pueden surgir "cerdos machistas" pero la diferencia es cómo se ataja

Bolaños reconoce que en toda

El novio de Ayuso basa su defensa por fraude fiscal en las vulneraciones de derecho del caso García Ortiz

El novio de Ayuso basa

Robles dice que la agresión del DAO le da "asco" y pide revisar protocolos para que las mujeres se animen a denunciar

Robles dice que la agresión

El juez archiva la causa por maltrato animal contra la macrogranja avícola de Llucmajor (Mallorca)

El juzgado de Palma ha decidido no proseguir las pesquisas tras descubrir deficiencias en el complejo avícola, aunque no se consideraron prueba suficiente para establecer un delito, mientras la opción de recurso permanece abierta para las partes involucradas

El juez archiva la causa

Chunta Aragonesista aclara que su cabeza de lista en los comicios del 8F fue al acto de Rufián a título personal

Jorge Pueyo asistió por motivos personales a un evento político en Madrid, según fuentes de CHA, mientras aumenta el interés entre formaciones aragonesas por nuevas alianzas de izquierda para garantizar representación y fortalecer la unidad en próximos procesos electorales

Chunta Aragonesista aclara que su
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

La Audiencia de Madrid revierte

La Audiencia de Madrid revierte una sentencia previa y concede la nacionalidad española a una colombiana descendiente de sefardíes: la documentación era válida

El abogado de la denunciante del DAO de la Policía señala otros posibles casos de “conductas inapropiadas” en la cúpula del cuerpo

España pedirá a la Unión Europea que levante sanciones a Delcy Rodríguez tras la amnistía a presos políticos en Venezuela

Gerardo Pisarello se impone a Bob Pop en las primarias de BComú y será el candidato a la alcaldía de Barcelona junto a Carol Recio

Un padre pide dejar de pagar la manutención de su hija por falta de relación y la Justicia lo rechaza: faltar a una sesión de mediación no la responsabiliza del distanciamiento

ECONOMÍA

Precio de la gasolina en

Precio de la gasolina en España 2026: las tarifas más altas y más bajas 20 de febrero

La fiebre por la vivienda resiste, pero nuevas subidas de precio y de las hipotecas fijas enfriará el impulso comprador este año

Repsol reactiva su apuesta por Venezuela: prevé aumentar un 50% su producción en un año y triplicarla en tres

El déficit comercial se dispara un 41,7% en 2025 pese a que las exportaciones marcaron el segundo mejor dato histórico

De Guindos coincide con Pedro Sánchez y considera “imprescindible” el proceso migratorio para el crecimiento de España

DEPORTES

El enfado de Alcaraz con

El enfado de Alcaraz con la juez de silla durante el partido en Doha ante Khachanov: “La regla del reloj es una mierda”

Alcaraz se levanta de la lona para firmar una impecable remontada ante Karen Khachanov y certificar su plaza en semifinales del torneo de Doha

Kansas City, la sede de Inglaterra para el Mundial 2026: Argentina ha elegido la misma ciudad como base de operaciones

Fernando Alonso dice adiós a la pretemporada de Fórmula 1 después de que se parara su monoplaza en plena simulación de carrera

Oriol Cardona gana el oro olímpico en sprint de montaña: “Estoy abrumado, esto es increíble”