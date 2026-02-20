Espana agencias

Leonor Watling y Melania Olcina, entre las artistas que estarán en el Festival Ellas Crean

Madrid, 20 feb (EFE).- El festival 'Ellas Crean', decano de la cultura creada por mujeres, ha presentado este viernes su programación, que se extenderá del 5 al 15 de marzo en Madrid, de la que forman parte Leonor Watling & Leo Sidran y en la que también participan nombres destacados de la danza como Dácil González y Melania Olcina.

El Centro Cultural Eduardo Úrculo en el que nació el festival, en el barrio madrileño de Tetuán, alternará protagonismo con museos como el Arqueológico, el de Artes Decorativas, el del Traje y el Museo de América.

Mercedes Roldán, subdirectora general de Museos Estatales del Ministerio de Cultura, ha reseñado este viernes en la presentación que su colaboración abre nuevas formas de relación de las colecciones con el público.

En la XXII edición de Ellas Crean la danza será una de las grandes protagonistas, según ha manifestado Concha Hernández, directora de este festival.

"Un apoyo que se torna en símbolo de resistencia en esta edición reducida de 2026", con un 60% de su programación dedicada a esta disciplina.

Participarán Cristiane Boullosa (5 de marzo); Inés Narváez (7 de marzo); Lucía Montes & Mado Dallery (8 de marzo); Helena Martín (11 de marzo) y Melania Olcina, Premio Nacional de Danza 2023 (15 de marzo), todas ellas en espacios museísticos.

Mientras que Alba González 'Corpo Liminal', con Dácil González (Premio Nacional de Danza 2019), Ana Erdozain, Alba González, Fran Martínez y Laura L. Muñoz actuarán en el Centro Cultural Eduardo Úrculo.

En el apartado musical, además de Leonor Watling acompañada por Leo Sidrán, estará presente Lucía Espí, hija de la reconocida cantaora Carmen Linares, que presentará su álbum.

El teatro estará representado con la lectura dramatizada 'De Judith a Artemisia', codirigida por Laura Ledesma y Eva Ramos, e interpretada por la propia Ledesma y Natalia Rodríguez, que transita entre el thriller, la autoficción y la relectura crítica de la historia del arte.

La poesía llega con la presentación del libro 'La llama ebria. Antología de mujeres poetas del surrealismo'.

Paula Gómez-Angulo, concejal presidenta del Distrito de Tetuán, ha subrayado durante la presentación la satisfacción que supone "apoyar un festival cultural multidisciplinar formado íntegramente por mujeres creadoras, que sitúa el talento emergente junto a artistas de primer nivel". EFE

