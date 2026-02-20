Jon Pérez 'Bolo': "El partido ante el Mirandés es muy importante"

Huesca, 20 feb (EFE).- El entrenador de la SD Huesca, Jon Pérez 'Bolo', ha destacado este viernes que el rival del conjunto oscense de este sábado (16.15 horas), el Mirandés, es un buen equipo que merece más puntos de los que atesora, a la vez que ha destacado la importancia del encuentro.

"Sabemos la importancia que tiene, los jugadores lo saben, sé que nuestra afición lo sabe y vamos todos juntos a por ello, porque sería muy, muy importante ganar", ha destacado Bolo, en una rueda de prensa.

El técnico ha anticipado que el duelo también va a ser "muy difícil" y ha reiterado que en el Huesca son conscientes de lo que se juegan.

Bolo, además, ha apuntado que el partido contra el Mirandés "es un enfrentamiento directo", aunque no "definitivo", por lo que ha insistido en la importancia del encuentro.

También ha destacado el técnico del Huesca sobre el rival que este cuenta con "jugadores con calidad y dinamismo", jóvenes y "que compiten bien".

"Ahora sólo les falta un poco de fortuna, ya que les está lastrando la falta de victorias. Últimamente están jugando mejor y están encontrado el modelo de juego", ha observado. EFE

