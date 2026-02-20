España cae ante Australia (3-1) y encaja su quinta derrota

Redacción deportes, 20 feb (EFE).- La selección española encajó este viernes su quinta derrota en la Pro Liga de hockey hierba masculina, al caer ante Australia (3-1) en Hobart, donde disputará la segunda ventana de la competición hasta el próximo día 24.

Australia dio el primer golpe al equipo que dirige el argentino Max Caldas en apenas tres minutos, con un gol en jugada firmado por Jack Welch, que fue quien luego sentenció el choque de penalti córner cuando faltaban tres minutos para la conclusión.

Los españoles no sacaron renta de sus dos primeros penaltis córner en el primer cuarto y se encontraron con una desventaja mayor nada más empezar el segundo. Joel Rintala sí aprovechó el segundo señalado a favor de Australia y batió de nuevo a Luis Calzado.

La ventaja australiana pudo ser mayor en otras tres opciones de penalti córner antes del descanso, que se quedaron sin premio, pero tras la reanudación y un tercer cuarto sin apenas ocasiones en ambos campos Nicolás Álvarez metió a España en el partido. El jugador del RC Polo de Barcelona marcó el único gol del encuentro después de cuatro acciones de penalti.

Con el 2-1 a 8 minutos de la conclusión, los australianos trasladaron el juego al campo de España y ganaron dos nuevos penaltis córner que acabaron con premio. Fuel el segundo tanto de Jack Welch y el tercero para que su equipo consumara su quinta victoria en la Pro Liga 3 minutos antes del final.

España, que fue tercera en la última edición de la competición y con ello garantizó directamente su clasificación para el Mundial de este año en Bélgica y Países Bajos, debutó esta temporada en la Pro Liga a principios de febrero en Valencia y encajó cuatro derrotas: dos frente a Países Bajos (3-4) y (2-3) y otras dos frente a Inglaterra (1-3) y (2-4).

El equipo de Max Caldas disputará este sábado de nuevo en Hobart su sexto encuentro ante la selección de India, con la que perdió la medalla de bronce de los Juegos Olímpicos de París 2024. EFE