El presidente saliente de Portugal realiza su última visita oficial a España este viernes

Madrid, 20 feb (EFE).- El presidente saliente de Portugal, Marcelo Rebelo de Sousa, realizará este viernes su última visita oficial a España antes de finalizar su mandato, un viaje que tiene lugar tras dos aplazamientos y en el que será recibido por los reyes en el Palacio Real de Madrid.

Rebelo de Sousa será recibido con honores militares en el Palacio Real tras lo que mantendrá una reunión con Felipe VI y, posteriormente, los reyes ofrecerán un almuerzo en su honor.

Una visita con la que se cumple la tradición del inicio y el fin de los mandatos de la presidencia portuguesa y con la que se reafirma "los lazos duraderos de amistad y fraternidad entre los dos países y pueblos" y que tuvo que aplazarse dos veces.

Así, en principio estaba previsto que el todavía presidente portugués acudiera a España el pasado mes de diciembre, pero tuvo que ser operado de urgencia de una hernia y se fijó como nueva fecha el 6 de febrero, ocasión en la que se canceló nuevamente la visita oficial por el temporal que afectó a la península Ibérica.

El rey Felipe VI y el mandatario portugués decidieron, de acuerdo con sus respectivos gobiernos, aplazar el viaje debido a los efectos de la borrasca Leonardo.

Rebelo de Sousa dejará el cargo el próximo 9 de marzo tras diez años en la Jefatura de Estado de Portugal, puesto en el que será relevado por el exministro socialista António Jose Seguro, que ganó las elecciones presidenciales.

Marcelo Rebelo de Sousa ha ocupado la presidencia de la República Portuguesa desde el 9 de marzo de 2016 y después de que en las elecciones presidenciales de 2021 fuera reelegido para un segundo mandato. EFE